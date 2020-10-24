24 Окт. 2020 2020-10-24T14:24:44+03:00

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В тренде ли сегодня физкультура? 00:00 00:00

Новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема выпуска: «В тренде ли сегодня физкультура?» Что прикольнее — гамбургер или стометровка? Ходить ли в зал или забить на физкультуру?

Программа подготовлена радио "Комсомольская правда" совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Министерства просвещения РФ.

Спикеры и специальные гости:

Виталий Молев - педагог, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования;

Василий Артемьев - капитан сборной Российской Федерации по регби;

Алексей Савко - самый популярный русскоязычный TikTok-ер, количество подписчиков: 6,6 миллионов.

Ведущие программы:

Петр Безменов 17 лет;

Юлия Голдовская 15 лет;

Егор Рева 14 лет;

Илья Ряжский 14 лет;

Анджелина Трошина 13 лет.