В тренде ли сегодня физкультура?
Подростки обсуждают важные для них темы, родители - подслушивают
В тренде ли сегодня физкультура?
Новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки от 12 до 15 лет обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.
Тема выпуска: «В тренде ли сегодня физкультура?» Что прикольнее — гамбургер или стометровка? Ходить ли в зал или забить на физкультуру?
Программа подготовлена радио "Комсомольская правда" совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Министерства просвещения РФ.
Спикеры и специальные гости:
Виталий Молев - педагог, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования;
Василий Артемьев - капитан сборной Российской Федерации по регби;
Алексей Савко - самый популярный русскоязычный TikTok-ер, количество подписчиков: 6,6 миллионов.
Ведущие программы:
Петр Безменов 17 лет;
Юлия Голдовская 15 лет;
Егор Рева 14 лет;
Илья Ряжский 14 лет;
Анджелина Трошина 13 лет.