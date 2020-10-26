26 Окт. 2020 2020-10-25T22:27:43+03:00

500 рублей штрафа за резину не по сезону не сделают дороги безопаснее 00:00 00:00

Главные темы:

- 500 рублей штрафа за резину не по сезону не сделают дороги безопаснее

- Балльная система возвращается на дороги. Пока только для клиентов каршеринга

- Зачем вкладывать в два миллиона в 24-ю «Волгу». И последний удар по бобрам перед зимней спячкой

- Из осени в зиму: что делать с дизельным топливом, чтобы не встать намертво

Гость: Константин AcademeG Заруцкий, автомобильный видеоблогер

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