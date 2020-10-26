500 рублей штрафа за резину не по сезону не сделают дороги безопаснее
Алена Гринчевская обсуждает вместе с автомобильным видеоблогером Константином AcademeG Заруцким всё, что касается машин и их владельцев
500 рублей штрафа за резину не по сезону не сделают дороги безопаснее
Главные темы:
- 500 рублей штрафа за резину не по сезону не сделают дороги безопаснее
- Балльная система возвращается на дороги. Пока только для клиентов каршеринга
- Зачем вкладывать в два миллиона в 24-ю «Волгу». И последний удар по бобрам перед зимней спячкой
- Из осени в зиму: что делать с дизельным топливом, чтобы не встать намертво
Гость: Константин AcademeG Заруцкий, автомобильный видеоблогер
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