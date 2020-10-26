Владимир Ворсобин - из Минска: Если кто-то болеет за Тихановскую, будет разочарован. Забастовки нет
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему протест в Белоруссии провалился, украинцы прокатили партию Зеленского на выборах, а Навальный обогнал по популярности Зюганова
Владимир Ворсобин - из Минска: Если кто-то болеет за Тихановскую, будет разочарован. Забастовки нет
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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