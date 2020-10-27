Владимир Ворсобин - из Минска: Забастовка набирает обороты. Но по-белорусски неспешно
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают, раскачаются ли белорусские протесты до прежней мощи, почему российские туроператоры отзывают путевки в Египет и как накаляются предвыборные страсти в США
Владимир Ворсобин - из Минска: Забастовка набирает обороты. Но по-белорусски неспешно
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