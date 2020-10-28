2020-10-28T12:33:42+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Владимир Ворсобин - из Гродно: Сегодня на «Гродно Азот» работают даже те, кто бастовал вчера. Но выходные обещают быть жаркими

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, что сейчас происходит в Белоруссии, зачем Госдуме позолоченные икорницы и кубок и как относиться к новым феминитивам

Владимир Ворсобин - из Гродно: Сегодня на «Гродно Азот» работают даже те, кто бастовал вчера. Но выходные обещают быть жаркими

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