Владимир Ворсобин - из Гродно: Сегодня на «Гродно Азот» работают даже те, кто бастовал вчера. Но выходные обещают быть жаркими
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, что сейчас происходит в Белоруссии, зачем Госдуме позолоченные икорницы и кубок и как относиться к новым феминитивам
Владимир Ворсобин - из Гродно: Сегодня на «Гродно Азот» работают даже те, кто бастовал вчера. Но выходные обещают быть жаркими
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