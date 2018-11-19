19 Нояб. 07:05 2018-11-19T12:11:57+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

В России почти на 30% могут подорожать колбаса и сосиски, а РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов 00:00 00:00

Главные темы:

- РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов. Что нужно изменить в российских поездах?

- В России почти на 30% могут подорожать колбаса и сосиски!

- Москва проиграла Краснодару по оценке жителями чистоты дворов и улиц. А у вас в городе чисто или грязно? Голосуем!

- "Машу и Медведя" признали российской пропагандой.

- Петросян отпраздновал развод со Степаненко.

- Time назвал лучшие игры 2018 года.

- Последнюю неизданную песню Цоя и "Кино" выпустили на виниле и CD.

- Эксперты рассказали, как подготовиться к глобальной распродаже в «черную пятницу».

- Евгений Осин скончался от сердечного приступа. Сергей Шнуров написал стихи в память об артисте.

- Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил студентам, что если их не устраивают цены, причина в том, что они мало зарабатывают, а не в том, что цены высокие.

- Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия» сообщил о росте зарплат и доходов жителей России. Он решил это на основании того, что люди перестали откладывать деньги на вклады и начали брать кредиты.

- Хабиб Нурмагомедов призвал закрыть в Дагестане ночные клубы.

- Дневник учителя: Половину учеников я бы отправила в коррекционные классы.

- Девушка ушла в кому после того, как подправила форму носа в клинике пластической хирургии.

- Иностранцы делятся на специальных форумах, как выжить в России. Вернее, развенчивают мифы. Больше всего иностранцы боятся в России медведей, трескучих морозов, полицейских и агентов ГРУ.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.