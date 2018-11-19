2018-11-19T12:11:57+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

В России почти на 30% могут подорожать колбаса и сосиски, а РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

В России почти на 30% могут подорожать колбаса и сосиски, а РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов

00:00
00:00

Главные темы:

- РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов. Что нужно изменить в российских поездах?

- В России почти на 30% могут подорожать колбаса и сосиски!

- Москва проиграла Краснодару по оценке жителями чистоты дворов и улиц. А у вас в городе чисто или грязно? Голосуем!

- "Машу и Медведя" признали российской пропагандой.

- Петросян отпраздновал развод со Степаненко.

- Time назвал лучшие игры 2018 года.

- Последнюю неизданную песню Цоя и "Кино" выпустили на виниле и CD.

- Эксперты рассказали, как подготовиться к глобальной распродаже в «черную пятницу».

- Евгений Осин скончался от сердечного приступа. Сергей Шнуров написал стихи в память об артисте.

- Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил студентам, что если их не устраивают цены, причина в том, что они мало зарабатывают, а не в том, что цены высокие.

- Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия» сообщил о росте зарплат и доходов жителей России. Он решил это на основании того, что люди перестали откладывать деньги на вклады и начали брать кредиты.

- Хабиб Нурмагомедов призвал закрыть в Дагестане ночные клубы.

- Дневник учителя: Половину учеников я бы отправила в коррекционные классы.

- Девушка ушла в кому после того, как подправила форму носа в клинике пластической хирургии.

- Иностранцы делятся на специальных форумах, как выжить в России. Вернее, развенчивают мифы. Больше всего иностранцы боятся в России медведей, трескучих морозов, полицейских и агентов ГРУ.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 143.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Декабря 2018 7:05 - 8:04

Главное - вовремя

Тема: У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
23 Ноября 2018 10:05 - 11:04

Главное - вовремя

Тема: Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок

В студии: Михаил АНТОНОВ, Андрей ВДОВИН, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Елена РАДИОНОВА
07:30
21:30
23 Октября 2018 7:05 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: В Госдуме предложили забирать весь доход у не платящих налоги самозанятых, а Керченский политехнический колледж возобновил свою работу после трагедии

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах»
В британском парламенте начались дебаты по Brexit
Трамп заявил о начале торговых переговоров с Китаем
Стали известны спортсмены года в России
Самым посещаемым туристами городом в 2018 году стал Гонконг
Порошенко: Европа не является полноценной без Украины
В уставе новой украинской церкви не предполагается патриарх
Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД
Названы лауреаты премии «Большая книга»
Житель Москвы едва не скончался, открыв пакет с инжиром
Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»
Варламов: Цена за парковку в Москве должна быть выше
Украина обсудила с НАТО планы по отправке кораблей в Азовское море
Стало известно, где похоронят Андрея Битова
МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам
Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко
Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев
ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки
Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Льву Амбиндеру и Михаилу Терентьеву присудили госпремии
Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года
Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой