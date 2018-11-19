Александр Малькевич вырвался из лап агентов ФБР и рассказывает о своем задержании в Вашингтоне
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Александр Малькевич вырвался из лап агентов ФБР и рассказывает о своем задержании в Вашингтоне
Главные темы:
- Александр Малькевич вырвался из лап агентов ФБР и рассказывает о своем задержании в Вашингтоне.
- День благодарения в США.
- Алек Болдуин выпустил книгу о том, как год играет Трампа в комедийном шоу. А кто по-вашему, может лучше всего сыграть Дональда и Меланию Трамп?
- В Огайо охотники за привидениями ищут ЛГБТ-призрака.
- Учителя наказали за то, что он отказался наблюдать за девочкой-трансгендером в раздевалке.
- Редактора ТВ-канала уволили за "сексисткоое" замечание.
- В штате Западная Вирджиния жители города Милтон подняли тревогу из-за енота.
- В Нью-Мексико пес подстрелил своего хозяина.
- Врач, задолжавшая своей пациентке, поставила ей диагноз "деменция".