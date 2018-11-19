19 Нояб. 12:05 2018-11-19T13:05:20+03:00

Рассказываем, чем живут люди в США. Правду, правду и ничего, кроме правды

Александр Малькевич вырвался из лап агентов ФБР и рассказывает о своем задержании в Вашингтоне 00:00 00:00

Главные темы:

- Александр Малькевич вырвался из лап агентов ФБР и рассказывает о своем задержании в Вашингтоне.

- День благодарения в США.

- Алек Болдуин выпустил книгу о том, как год играет Трампа в комедийном шоу. А кто по-вашему, может лучше всего сыграть Дональда и Меланию Трамп?

- В Огайо охотники за привидениями ищут ЛГБТ-призрака.

- Учителя наказали за то, что он отказался наблюдать за девочкой-трансгендером в раздевалке.

- Редактора ТВ-канала уволили за "сексисткоое" замечание.

- В штате Западная Вирджиния жители города Милтон подняли тревогу из-за енота.

- В Нью-Мексико пес подстрелил своего хозяина.

- Врач, задолжавшая своей пациентке, поставила ей диагноз "деменция".