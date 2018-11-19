2018-11-20T17:18:56+03:00
Ваш дом
Елена АРАКЕЛЯНЕлена АФОНИНА

Новые правила на рынке недвижимости: счета в банке надёжнее долевого строительства?

Обсуждаем нововведения в правилах строительства и продажи новостроек с экспертами в эфире программы «Ваш дом» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем нововведения в правилах строительства и продажи новостроек с экспертами в эфире программы «Ваш дом» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем нововведения в правилах строительства и продажи новостроек с экспертами в эфире программы «Ваш дом» на Радио «Комсомольская правда»

Новые правила на рынке недвижимости: счета в банке надёжнее долевого строительства?

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Новые правила на рынке недвижимости: счета в банке надёжнее долевого строительства?.В студии заместитель генерального директора федеральной компании "ТАЛАН" Наталья Гарифуллина. Ведущие Елена Аракелян и Елена Афонина.

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Тема: Могут ли активные жильцы победить воровство и бардак в ЖКХ. Наш корреспондент поработал старшим по дому

В студии: Елена АРАКЕЛЯН, Роман ЛАВРУХИН, Елена АФОНИНА

В гостях: Светлана РАЗВОРОТНЕВА
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