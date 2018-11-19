Новые правила на рынке недвижимости: счета в банке надёжнее долевого строительства?
Обсуждаем нововведения в правилах строительства и продажи новостроек с экспертами в эфире программы «Ваш дом» на Радио «Комсомольская правда»
Новые правила на рынке недвижимости: счета в банке надёжнее долевого строительства?
Новые правила на рынке недвижимости: счета в банке надёжнее долевого строительства?.В студии заместитель генерального директора федеральной компании "ТАЛАН" Наталья Гарифуллина. Ведущие Елена Аракелян и Елена Афонина.