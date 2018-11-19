Варикоз – как предотвратить риск тромбоза
Как надолго сохранить свои сосуды здоровыми и избавиться от нежелательных последствий варикоза, рассказываем в эфире программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда»
Варикоз – как предотвратить риск тромбоза
Гость программы: Соломахин Антон Евгеньевич - хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики, к.м.н., Член Ассоциации Ангиологов Флебологов и Сосудистых Хирургов, Член Ассоциации Флебологов России, Руководитель Центра инновационной флебологии.