2018-11-21T12:29:26+03:00
Здоровый разговор
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Варикоз – как предотвратить риск тромбоза

Варикоз – как предотвратить риск тромбозаВарикоз – как предотвратить риск тромбоза

Как надолго сохранить свои сосуды здоровыми и избавиться от нежелательных последствий варикоза, рассказываем в эфире программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда»

Варикоз – как предотвратить риск тромбоза

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Гость программы: Соломахин Антон Евгеньевич - хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики, к.м.н., Член Ассоциации Ангиологов Флебологов и Сосудистых Хирургов, Член Ассоциации Флебологов России, Руководитель Центра инновационной флебологии.

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