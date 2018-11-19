В Москве начался кастинг нового сезона «Голос.Дети». Наш корреспондент сходил и посмотрел, что там творится
А еще сегодня начинаются сразу четыре новых сериала! Рассказываем, какой выбрать
В Москве начался кастинг нового сезона «Голос.Дети». Наш корреспондент сходил и посмотрел, что там творится
Главные темы:
- В понедельник и вторник в эфире Первого канала не будет ток-шоу «Большая игра». И это хорошая новость для многих! Сегодня сразу 2 серии сериала, а завтра вообще футбол (Лига наций, Россия — Швеция). В среду «Большая игра» вернется.
- А еще сегодня не будет программы «Познер». Вместо этого покажут повтор программы с Шепелевым.
- «Голос» сотряс «Гангнам-стайл» в необычной аранжировке. А вот другой инцидент, который «никто не заметил»: Константин Меладзе сказал участнице Радмире Якубовой, что не повернулся, к ней, потому что ему показалось, что она некрасивая.
- Наш корреспондент Егор Арефьев сходил на съемки нового сезона «Голос.Дети». И рассказывает подробности о съемках проекта.
- Сегодня начинаются четыре новых сериала. Рассказываем, какой же выбрать.
Первый канал. «Желтый глаз тигра». Детектив про советские времена с Прилучным.
«Доктор Рихтер. Продолжение» на России 1. Кавер на Хауса с Алексеем Серебряковым.
«СеняФедя» на СТС. Ситкомчик для поклонников «Кухни».
«Мама» на Домашнем. Поплакать про любовь с Павлом Трубинером, Борисом Щербаковым и Галиной Польских.