2018-11-19T20:11:02+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

В Москве начался кастинг нового сезона «Голос.Дети». Наш корреспондент сходил и посмотрел, что там творится

Рассказываем о главных телесобытиях, ругаем и хвалим вышедшие передачи и сериалыРассказываем о главных телесобытиях, ругаем и хвалим вышедшие передачи и сериалы

А еще сегодня начинаются сразу четыре новых сериала! Рассказываем, какой выбрать

В Москве начался кастинг нового сезона «Голос.Дети». Наш корреспондент сходил и посмотрел, что там творится

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Главные темы:

- В понедельник и вторник в эфире Первого канала не будет ток-шоу «Большая игра». И это хорошая новость для многих! Сегодня сразу 2 серии сериала, а завтра вообще футбол (Лига наций, РоссияШвеция). В среду «Большая игра» вернется.

- А еще сегодня не будет программы «Познер». Вместо этого покажут повтор программы с Шепелевым.

- «Голос» сотряс «Гангнам-стайл» в необычной аранжировке. А вот другой инцидент, который «никто не заметил»: Константин Меладзе сказал участнице Радмире Якубовой, что не повернулся, к ней, потому что ему показалось, что она некрасивая.

- Наш корреспондент Егор Арефьев сходил на съемки нового сезона «Голос.Дети». И рассказывает подробности о съемках проекта.

- Сегодня начинаются четыре новых сериала. Рассказываем, какой же выбрать.

Первый канал. «Желтый глаз тигра». Детектив про советские времена с Прилучным.

«Доктор Рихтер. Продолжение» на России 1. Кавер на Хауса с Алексеем Серебряковым.

«СеняФедя» на СТС. Ситкомчик для поклонников «Кухни».

«Мама» на Домашнем. Поплакать про любовь с Павлом Трубинером, Борисом Щербаковым и Галиной Польских.

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