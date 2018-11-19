Мединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектаклях
Андрей и Юлия Норкины обсуждают для чего Правительство снизило квоты на временное проживание иностранцев и допустима ли ненормативная лексика в исскустве
Мединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектаклях
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ. Андрей и Юлия НОРКИНЫ. 19.11.2018.- Почему не закрывают организации, которые помогают призывникам откосить от армии? - Мединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектаклях.