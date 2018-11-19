2018-11-20T19:57:49+03:00
Простыми словами
Андрей НОРКИНЮлия НОРКИНА

Мединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектаклях

Мединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектакляхМединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектаклях

Андрей и Юлия Норкины обсуждают для чего Правительство снизило квоты на временное проживание иностранцев и допустима ли ненормативная лексика в исскустве

Мединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектаклях

00:00
00:00

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ. Андрей и Юлия НОРКИНЫ. 19.11.2018.- Почему не закрывают организации, которые помогают призывникам откосить от армии? - Мединский раскритиковал режиссёров, которые допускают мат в спектаклях.

Скачать передачу [mp3, 45.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на рассылку радиопередачи «Простыми словами», чтобы не пропускать новые выпуски

Слушайте также

07:30
21:30
27 Ноября 2018 20:32 - 21:04

Простыми словами

Тема: «С какой любовью они друг на друга смотрели!»: Гостья свадьбы короля Малайзии и «Мисс Москва 2015» рассказала о банкете на Рублевке

В студии: Анастасия ВАРДАНЯН, Андрей НОРКИН, Юлия НОРКИНА
07:30
21:30
27 Ноября 2018 19:05 - 20:04

Простыми словами

Тема: Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Андрей НОРКИН, Юлия НОРКИНА

В гостях: Владимир РОГОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах»
В британском парламенте начались дебаты по Brexit
Трамп заявил о начале торговых переговоров с Китаем
Стали известны спортсмены года в России
Самым посещаемым туристами городом в 2018 году стал Гонконг
Порошенко: Европа не является полноценной без Украины
В уставе новой украинской церкви не предполагается патриарх
Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД
Названы лауреаты премии «Большая книга»
Житель Москвы едва не скончался, открыв пакет с инжиром
Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»
Варламов: Цена за парковку в Москве должна быть выше
Украина обсудила с НАТО планы по отправке кораблей в Азовское море
Стало известно, где похоронят Андрея Битова
МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам
Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко
Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев
ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки
Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Льву Амбиндеру и Михаилу Терентьеву присудили госпремии
Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года
Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой