Простые советы: как сэкономить на новогоднем столе
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Простые советы: как сэкономить на новогоднем столе
Главные темы:
- Поющий по-грузински кот заинтересовал Юрия Куклачева.
- В Госдуме предложили запретить есть попкорн во время сеансов в кинотеатрах.
- Алкогольная продукция в канун Нового 2019 года подорожает в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым предновогодним периодом.
- Самые популярные направления у россиян на новогодние праздники 2019 года.
- Садоводы уехали, просыпаются дачные грабители.
- Виталий Милонов предложил переодеть депутатов Госдумы в мундиры.
- Пациенты с низкой социальной ответственностью: о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!»
- Коридоры власти.
- Обзор прессы.