20 Нояб. 07:05 2018-11-20T12:18:23+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Простые советы: как сэкономить на новогоднем столе 00:00 00:00

Главные темы:

- Поющий по-грузински кот заинтересовал Юрия Куклачева.

- В Госдуме предложили запретить есть попкорн во время сеансов в кинотеатрах.

- Алкогольная продукция в канун Нового 2019 года подорожает в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым предновогодним периодом.

- Самые популярные направления у россиян на новогодние праздники 2019 года.

- Садоводы уехали, просыпаются дачные грабители.

- Виталий Милонов предложил переодеть депутатов Госдумы в мундиры.

- Пациенты с низкой социальной ответственностью: о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!»

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.