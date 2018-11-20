2018-11-20T20:01:14+03:00
Личные деньги
Евгений БЕЛЯКОВ

Колбаса встала поперек горла. Акциз на колбасные изделия: кому и зачем он нужен

Разбираемся, кто и зачем решил ввести акциз на колбасуРазбираемся, кто и зачем решил ввести акциз на колбасу

Сделать из российских бедняков подневольных веганов – на самом деле эта идея лежит в русле других идей, которые штампует финансово-экономический блок правительства

Колбаса встала поперек горла. Акциз на колбасные изделия: кому и зачем он нужен

00:00
00:00

Главные темы:

- Акциз на колбасу: кому и зачем он нужен.

- Почему алкоголь дорожает, как назло, перед Новым годом?

- Пособие по беременности увеличат до 300 тысяч, а по уходу за ребёнком - до 26.

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ. Акциз на колбасу: кому и зачем он нужен.- Почему алкоголь дорожает, как назло, перед Новым годом? - Пособие по беременности увеличат до 300 тысяч, а по уходу за ребёнком - до 26.

Скачать передачу [mp3, 33.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах»
В британском парламенте начались дебаты по Brexit
Трамп заявил о начале торговых переговоров с Китаем
Стали известны спортсмены года в России
Самым посещаемым туристами городом в 2018 году стал Гонконг
Порошенко: Европа не является полноценной без Украины
В уставе новой украинской церкви не предполагается патриарх
Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД
Названы лауреаты премии «Большая книга»
Житель Москвы едва не скончался, открыв пакет с инжиром
Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»
Варламов: Цена за парковку в Москве должна быть выше
Украина обсудила с НАТО планы по отправке кораблей в Азовское море
Стало известно, где похоронят Андрея Битова
МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам
Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко
Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев
ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки
Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Льву Амбиндеру и Михаилу Терентьеву присудили госпремии
Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года
Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой