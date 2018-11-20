Колбаса встала поперек горла. Акциз на колбасные изделия: кому и зачем он нужен
Сделать из российских бедняков подневольных веганов – на самом деле эта идея лежит в русле других идей, которые штампует финансово-экономический блок правительства
Колбаса встала поперек горла. Акциз на колбасные изделия: кому и зачем он нужен
Главные темы:
- Акциз на колбасу: кому и зачем он нужен.
- Почему алкоголь дорожает, как назло, перед Новым годом?
- Пособие по беременности увеличат до 300 тысяч, а по уходу за ребёнком - до 26.
ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ. Акциз на колбасу: кому и зачем он нужен.- Почему алкоголь дорожает, как назло, перед Новым годом? - Пособие по беременности увеличат до 300 тысяч, а по уходу за ребёнком - до 26.