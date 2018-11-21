Охота на ведьм: в Москве предложили создать реестр экстрасенсов-обманщиков
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Охота на ведьм: в Москве предложили создать реестр экстрасенсов-обманщиков
Главные темы:
- Авторов "Фантастических тварей" обвинили в плагиате советских фильмов.
- Депутат и режиссер Владимир Бортко посетовал на опоздания водителей. Точность - вежливость королей? Как бороться с опозданиями на работе?
- «Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади 10 см*10 см*10 см!
- Охота на ведьм: в Москве предложили создать реестр экстрасенсов-обманщиков. Как наказывать мошенников, которые прикидываются магами?
- Девочка из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении».
- «Богемская рапсодия» прославит пропилен с ацетоном в перепевке рабочих татарского нефтехимзавода.
- Очередной медицинский скандал: в Краснодаре выясняют, как коробки с вакцинами оказались в лесу.
- Когда не повезло с соседями: житель Красноярска заплатил штраф за курение на балконе, а теперь вынужден жить под видеонаблюдением.
- "На то она и задница". В Северодвинске педагог била школьников скакалкой.
- Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату страховых взносов.
- Коридоры власти.
- «Не солги»: Толстой призвал российских журналистов приносить клятву. Нужна нам клятва журналиста? Будете больше доверять новостям?
- Обзор прессы.
- Большинство россиян хранят сбережения в рублях, но не под подушкой. А вы как храните сбережения: наличкой, в банке, в золоте?
- На сайте Министерства спорта России началось голосование за лучшего спортсмена и спортсменку 2018 года.