2018-11-21T14:18:51+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Охота на ведьм: в Москве предложили создать реестр экстрасенсов-обманщиков

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Охота на ведьм: в Москве предложили создать реестр экстрасенсов-обманщиков

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Главные темы:

- Авторов "Фантастических тварей" обвинили в плагиате советских фильмов.

- Депутат и режиссер Владимир Бортко посетовал на опоздания водителей. Точность - вежливость королей? Как бороться с опозданиями на работе?

- «Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади 10 см*10 см*10 см!

- Охота на ведьм: в Москве предложили создать реестр экстрасенсов-обманщиков. Как наказывать мошенников, которые прикидываются магами?

- Девочка из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении».

- «Богемская рапсодия» прославит пропилен с ацетоном в перепевке рабочих татарского неф­те­хим­за­во­да.

- Очередной медицинский скандал: в Краснодаре выясняют, как коробки с вакцинами оказались в лесу.

- Когда не повезло с соседями: житель Красноярска заплатил штраф за курение на балконе, а теперь вынужден жить под видеонаблюдением.

- "На то она и задница". В Северодвинске педагог била школьников скакалкой.

- Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату страховых взносов.

- Коридоры власти.

- «Не солги»: Толстой призвал российских журналистов приносить клятву. Нужна нам клятва журналиста? Будете больше доверять новостям?

- Обзор прессы.

- Большинство россиян хранят сбережения в рублях, но не под подушкой. А вы как храните сбережения: наличкой, в банке, в золоте?

- На сайте Министерства спорта России началось голосование за лучшего спортсмена и спортсменку 2018 года.

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