22 Нояб. 07:05 2018-11-22T12:14:03+03:00

Обсуждаем главные утренние новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

24% граждан РФ задумались о здоровье после повышения пенсионного возраста 00:00 00:00

Главные темы:

- 24% граждан РФ задумались о здоровье после повышения пенсионного возраста. Когда вы последний раз были в поликлинике?

- Экспертный совет при правительстве предложил снизить или отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на полезные продукты. Перейдут ли люди на здоровое питание, если полезные продукты станут дешевле?

- В "Роскачестве" рассказали, как правильно выбрать красную икру.

- Воспитывался с собаками и жил на базе. В Хабаровском крае нашли мальчика-маугли.

- Кипяток с гречкой за 350 рублей втюхивают за гречишный чай!

- Премьеры недели. "Ральф против интернета" (Диснеевский мультик), "Апгрейт" (фантастика), "Жена" ( с Глен Клоуз) и "Быть Астрид Линдгрен" (биография).

- В Барнауле таксистом работает бывший оперный певец. Юрий Пестерев исполняет для своих пассажиров романсы.

- Родителям учащихся второго класса одной из новосибирских школ раздали анкеты с вопросами о том, как они воспитывают у детей патриотизм.

- Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

- Коридоры власти.

- Что вас в последний раз делало счастливым?

- Нужно ли возвращать в Россию летнее время?

- Обзор прессы.

- Новости спорта.