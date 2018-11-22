2018-11-22T21:19:36+03:00
Темы дня с Георгием Бовтом
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Георгий Бовт: Наша стратегическая ошибка по Украине - мы дали посадить Тимошенко

Обсуждаем главные новости с политологом и журналистом Георгием БовтомОбсуждаем главные новости с политологом и журналистом Георгием Бовтом

Обсуждаем с известным политологом и журналистом, нужно ли сейчас заниматься переоценкой войны в Афганистане, кто на Украине имеет шансы выиграть президентские выборы и что делать с Курильскими островами

Георгий Бовт: Наша стратегическая ошибка по Украине - мы дали посадить Тимошенко

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Главные темы:

- В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан.

- Кто на Украине имеет шансы выиграть президентские выборы?

- Что будет с Курильскими островами.

Видеозапись программы вы можете посмотреть на нашем канале.

Скачать передачу [mp3, 41.4 МБ]
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