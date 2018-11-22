Георгий Бовт: Наша стратегическая ошибка по Украине - мы дали посадить Тимошенко
Обсуждаем с известным политологом и журналистом, нужно ли сейчас заниматься переоценкой войны в Афганистане, кто на Украине имеет шансы выиграть президентские выборы и что делать с Курильскими островами
Георгий Бовт: Наша стратегическая ошибка по Украине - мы дали посадить Тимошенко
Главные темы:
- В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан.
- Кто на Украине имеет шансы выиграть президентские выборы?
- Что будет с Курильскими островами.
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