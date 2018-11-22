22 Нояб. 20:05 2018-11-23T16:49:06+03:00

Как Госдума освободила сбежавших из страны коррупционеров и олигархов от уплаты налогов 00:00 00:00

В. Алфимов:

- Будем подводить промежуточные итоги нашей недели. Никита Кричевский со своей программой у нас в эфире. Хочется вспомнить анекдот: «Папа, говорят, что цены на водку поднимутся. Это означает, что ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок, это означает, что ты будешь меньше есть». Правда, цены должны подняться не на водку.

Н. Кричевский:

- Меньше пить пока не велят из-за дополнительных налогов. А меньше есть уже предложили.

В. Алфимов:

- Появилась идея вроде как из Минздрава и Госдумы. Потом все открещиваться начали.

Н. Кричевский:

- Вот что пишут по поводу увеличения акцизов на колбасу, сосиски, бекон: «Стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30 % в связи с возможным введением акцизов на продукты переработки красного мяса». А вот цитата от первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова: «Колбасы и колбасные изделия наносят вред здоровью. Минздрав выступает за здоровое питание. Некие ограничения в покупке колбасных изделий уменьшит вред от их потребления. Помимо введения акцизов можно проводить беседы, разъяснительные работы»…

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ. Никита Кричевский.Ведущий: Валентин Алфимов.

В. Алфимов:

- Ну да, почему-то принято, что колбаска не очень полезна…

Н. Кричевский:

- Валентин, некоторое время назад я озадачился, что я вроде бы и в спортзал хожу, и стараюсь питаться нормально, а вес чуть-чуть, но больше. И один умный человек, специалист по здоровому питанию, мне сказал – Никита Александрович, а вы колбасные изделия употребляете? Я говорю – да. А он говорит –а вы их исключите из рациона. Что вы думаете, где-то через несколько месяцев практически весь лишний балласт ушел… И ровно по этой же причине я решил отказаться от российских молочных продуктов – потому что там слишком много химии…

И вот здесь, Валентин Андреевич, я мог бы вас сейчас спросить – а как бы вы на месте господина Тумусова поступили? Вы бы начали с повышения акциза или с проверки предприятий, которые производят колбасу и колбасные изделия? И я знаю, что вы бы ответили – со второго… Ну, потому что вы не депутат Госдумы и вы не заботитесь об интересах государства.

В. Алфимов:

- С другой стороны, а почему бы нет? Повысить акцизы, люди перестанут покупать и этим станет невыгодно и они перестанут выпускать колбасу и никакой вообще колбасы не будет в мире!

Н. Кричевский:

- Они будут еще больше класть туда бумаги и картона, а также прочих – сои, красителей, окислителей, ароматизаторов, консервантов и т.д. По аналогии с крабовыми палочками, где нет мяса крабов. Колбаса будет из всего, из чего угодно, но только не из мяса. Поэтому я бы начал все-таки с проверки качества. Потому что, если ты заботишься о здоровье нации, а ведь тебе по рангу положено, тебе за это зарплату платят, так скажи – господа, а не заняться ли нам проверками мясников и колбасников?

В. Алфимов:

- Хорошо, чем тогда продиктовано именно такое решение?

Н. Кричевский:

- Понятия не имею. Кроме как, уж извините, дурости человеческой…

В. Алфимов:

- То есть, даже профессор не может этого объяснить…

Н. Кричевский:

- Почему даже? Профессор в первую очередь не может объяснить, потому что он привык мыслить рационально, а здесь разумного – нет ни на грош. Когда вы говорите о том, что колбаса наносит вред здоровью нации и предлагаете повысить акцизы, то есть, подталкиваете население, с одной стороны, к приобретению колбасы по более высоким ценам и еще большему увеличению ваших расходов, а с другой стороны, подталкиваете колбасников к тому, чтобы они клали туда еще больше бумаги и всякого металлолома, - никакого разумного объяснения этому предложению не возникает. Единственное – только дурость. Но это мое личное мнение, вполне вероятно, что я неправ и там люди очень умные.

В. Алфимов:

- Еще один вопрос, который нашего профессора поставит в тупик. Скажите, как им в голову приходят такие мысли, как повышение акцизов на колбасу? Сидят двое, выпивают и вдруг кому-то из них в голову приходит мысль – знаешь, Иваныч, а давай народу плохо сделаем и, например, повысим цены на колбасу, - тем более, новый год впереди! Это так происходит?

Н. Кричевский:

- Меня больше поразила другая аналогия. Тот же уважаемый депутат Федот сказал, что есть явная параллель с борьбой с табакокурением. Мол, мы повышаем акцизы на сигареты и из-за этого люди меньше курят. Но колбаса – это несколько отличное от сигарет, и потом, колбасу-то у нас употребляют все, а вот насчет сигарет – я бы не сказал. И плюс, конечно, меня слегка покоробила отсылка к советскому символизму. Колбаса по 2.20 и прочее… Вот моему старшему сыну 30 лет – он не помнит, что это такое. Второму сыну 20 лет – он меня спрашивает: а что такое колбаса вообще по 2.20? А уж о младших я и не говорю. Это символизм для тех людей, кому сегодня уже глубоко за 40-50… Господа хорошие, у меня к вам один вопрос – вы ж советские люди, если мы говорим о старшем поколении, зачем вы подменяете всю советскую нравственность, эмоции, образ мысли, менталитет, в конце концов, на колбасу? Неужели в Советском Союзе ничего, кроме колбасы по 2.20, больше не было?

В. Алфимов:

- Но экспертный совет при правительстве говорит – надо включить в нацпроект «Демография» меры, которые направлены на продвижение здорового образа жизни.

Н. Кричевский:

- И как это повлияет на демографию?

В. Алфимов:

- Ну, здоровый образ жизни, здоровое поколение… Они, наверное, так думают.

Н. Кричевский:

- А я думал, что крышу над головой надо людям молодым давать подешевле, ставку по ипотеке пониже… какие-то прочие моменты.

В. Алфимов:

- Ставку по ипотеке – нет, а вот насчет крыши над головой – смотрите, что они хотят сделать. Говорят, либо отменить вообще, либо, как минимум, снизить налог на добавленную стоимость – тот самый НДС – на полезные продукты. А вот то, что сэкономишь, - можно на квартиру откладывать.

Н. Кричевский:

- Так у нас НДС на продукты питания и сейчас 10%, насколько я помню.

В. Алфимов:

- Значит, будет еще меньше. Но только на полезные.

Н. Кричевский:

- А что сказал по этому поводу товарищ Мишустин? Товарищ Мишустин сказал, что, наверное, мы повременим с этим предложением. Предложение, конечно, хорошее, но не в этой жизни, ответил нам товарищ Мишустин и пошел дальше брать налоги, причем, на этой неделе он отчитался о том, что налоги у нас очень хорошо собираются. Логичный вопрос, правда, - насколько хорошо налоги тратятся? Но господин Мишустин сто процентов не отвечает за этот вопрос, поэтому он остался без ответа. А то, что касается сбора и собираемости налогов, здесь я с ним полностью согласен – действительно, за последние годы порядка в налоговой сфере страны стало существенно больше. Но меня каждый раз интересует вопрос расходования бюджетных средств и, в одну из первых очередей, - автомобильные дороги… А во-вторых, вот по поводу снижения НДС на полезные продукты, тут же возникает вопрос – а что такое полезные продукты? Я отовариваюсь время от времени в одном из сетевых магазинов, как он сам себя называет, здорового питания. Так вот, я прекратил с недавних пор приобретать там обезжиренный творог и йогурт. Потому что чувствуется, что там, помимо натуральных продуктов, есть еще какие-то искусственные добавки.

В. Алфимов:

- Что считают в этом экспертном совете при правительстве полезными продуктами? Это цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, оливковое масло и рыба с высоким содержанием омега3 жирных кислот.

Н. Кричевский:

- Вот всякий раз почему-то, когда обсуждаются социальные вопросы, в первую голову, идут вопросы денежные. Но мы же говорим о социуме, при чем здесь деньги? Начинать-то надо несколько с другого. Мы же говорим об обществе, о людях, о нас с вами…

Юрий:

- Добрый вечер. А можете сказать, а сколько НДС из России правительство Украины вытянуло денег? До майдана? После майдана, я знаю, уже не тянет деньги. А до того сколько из нас они вытянули?

Н. Кричевский:

- 250 млрд. долларов – но это не имеет никакого отношения к теме разговора. Это общая сумма финансовой помощи и поддержки Украине… Но я не понимаю, зачем товарищ Юрий, вместо того, чтобы спросить нас о более актуальном… а-а-а, так он же пенсионер, судя по всему! Вот сегодня поступила новость номер раз – об очередной заморозке пенсионных накоплений. И тут же начали говорить, даже с трибуны Государственной думы, о том, что опять обкрадывают будущих пенсионеров, забирают у них пенсионные накопления и прочее. Напомню – до 2021 года.

В. Алфимов:

- Да, а действовало до 2020 года. Вот эта заморозка накопительной части пенсии россиян, которую мы вроде как откладываем…

Н. Кричевский:

- Не мы – за нас. Мы откладываем в добровольном порядке.

В. Алфимов:

- Давай тогда разберемся, что есть что? Есть накопительная, есть страховая часть. Что такое страховая часть?

Н. Кричевский:

- Начнем с того, что есть совокупные взносы в Пенсионный фонд России, то есть, так называемые обязательные пенсионные взносы. Они идут, с одной стороны, по принципу солидарности поколений, на выплаты ныне живущим пенсионерам, так же, как нам в свое время будут платить наши и чужие детки. С другой стороны, вторая часть – это те самые пенсионные накопления, которые в разные периоды колебались от 2-4 до 6, вот как сейчас, процентных пунктов от общих взносов. Вот эти пенсионные накопления идут не в Пенсионный фонд России – то есть, они идут в ПФ, но потом оттуда растекаются по негосударственным пенсионным фондам. И там они формируют наши пенсионные накопления, соответственно, деньги вкладываются в разные активы… ну, это я, конечно, все говорю, как должно быть, как это в книжках написано, а в реальности это все, конечно, несколько иначе…

В. Алфимов:

- Что означает слово «заморозка»?

Н. Кричевский:

- Это означает, что этот дополнительный хвостик в виде 6 процентных пунктов от фонда заработанной платы идет не в негосударственный пенсионный фонд, а остается в Пенсионном фонде России и зачисляется на ваш индивидуальный лицевой счет. Ну, как вот 16 процентных пункта от общей суммы или 16% от фонда зарплаты у вас учитывается на вашем индивидуальном лицевом счете, который вы можете посмотреть на госуслугах в режиме онлайн… И вот по этой заморозке вторая часть тоже там остается и тоже учитывается…

В. Алфимов:

- Ну, это ж хорошо, это все мои деньги…

Н. Кричевский:

- Это ни хорошо, ни плохо. Это просто туда они шли в негосударственный пенсионный фонд, а сюда – они остаются здесь и идут на выплату по страховой части. Ничего не меняется. Потому что ПФР ежегодно индексирует наши пенсионные накопления и наши взносы, точнее, взносы за нас, которые остаются у них на лицевых счетах…

В. Алфимов:

- Индексируют на величину инфляции.

Н. Кричевский:

- Совершенно необязательно. В разные периоды – по-разному… По моему убеждению, вся эта история с повышением пенсионного возраста и была неявно объяснена тем обстоятельством, что система негосударственных пенсионных фондов фактически у нас в стране разворована. И если вы сегодня отправите вот эту верхушку – вот эти шесть процентных пункта – на формирование накопительной части пенсии в НПФ, то вы столкнетесь либо с тем, что этих НПФ уже нет, а их хозяева вместе с нашими деньгами в Лондоне, на Кипре, в Америке, где угодно. Либо они будут вложены в настолько неэффективные активы и покрыты бумажками, а не акциями реальными или облигациями, или векселями, что через несколько лет мы с вами, когда будем выходить на пенсию, увидим, что по факту денег-то нет. И вот эта история с фактическим разворовыванием накопительных средств была по аналогии с узлом Александра Македонского – просто вот рубанули с плеча и эту тему закрыли. И я считаю, что это не самый плохой вариант. Другой вопрос, что повышать пенсионный возраст нужно было по другому алгоритму, но это уже отдельная история…

В. Алфимов:

- Говорим мы про пенсионные накопления, которые снова заморозили, а, точнее, продлили заморозку… до 2021 года…

Н. Кричевский:

- Еще раз. Вот, скажем, 100 рублей ваша зарплата, да. На эти 100 рублей начисляется ежемесячно 22 рубля взносов в пенсионную систему. Причем, начисляется не из вашей зарплаты, а из средств вашего работодателя. Почему так? Потому что эта система начала работать еще в 80-х годах 19 века и не в России, а в Германии, потому что господин Бисмарк решил, что проблема стариков весьма серьезна и проблема социальная, поэтому нужно что-то делать, для того, чтобы они, когда теряют работоспособность, а наступление пенсии – это не дожитие, а именно утрата трудоспособности, а, следовательно, доходов, нужно каким-то образом поддерживать. И он создал некий институт, некий страховой фонд. И эта система, основанная на солидарности поколений, продолжается в своем развитии уже около 150 лет. И по этой системе сегодня работают практически все пенсионные системы развитых стран. Вот эти 22 рубля у нас делятся на две части. 16 рублей идет в страховую часть и в дальнейшем через пенсионный фонд расходуется на выплаты нынешним пенсионерам. То есть, пенсионный фонд ничего не зарабатывает… А 6% с 2002 года было принято решение направлять в негосударственные пенсионные фонды, для того, чтобы это были якобы длинные деньги. Длинные деньги не получились. Почему? Потому что, я предполагаю, что вся эта пенсионная накопительная система создавалась для того, чтобы накопить деньги на решение проблемы 2003 – а именно выплаты 17 млрд. долларов Парижскому клубу. Это было успешно сделано. Я не знаю, были ли эти деньги там задействованы или нет, нам никто об этом не рассказывает. Но «мы выплатили 17 млрд. долларов, а страна этого даже не заметила» – это цитата из ежегодной пресс-конференции. И с 2002 года – есть 111-й федеральный закон об инвестировании средств накопительной части пенсии – вот как определились, куда эти деньги можно вкладывать, а без ограничения там только государственные облигации и облигации субъектов Федерации, так и мало что за это время изменилось… Одни ушлые товарищи, я уже не говорю об олигархах, очень быстро поняли, что это как раз для них источник длинных денег и начали создавать свои негосударственные пенсионные фонды, скажем так, карманные, и аккумулировать деньги там, а потом под различными предлогами их оттуда вытаскивать и замещать по балансу, ну, скажем, векселями ООО «Пупкин и сыновья». Негосударственные пенсионные фонды сегодня в очень существенной степени захламлены буквально вот этими «пупкиными», которые ничего не стоят. А в нулевые годы очень активно приобреталась земля, например под Москвой или под Питером… та земля, которая потом обесценилась в два-три, пять раз, а по балансу она проходит по той цене, по которой она была куплена. То есть, фактически негосударственная пенсионная система в стране в обязательном ее преломлении, - это огромная дыра. Плюс еще такие господа, как Минц, Мотылев и прочие ребятки, которые собрали денежку, купили негосударственные пенсионные фонды и вместе со всеми деньгами убежали кто куда. Мы, конечно, у них можем спросить, где наши деньги… но мы, скорее, спросим у государства, а государству будет нечего ответить. Вот это очень большая проблема – почему государство допустило, что за 15 с лишним лет мало того, что деньги были разворованы, так еще и не удосужились наладить элементарный контроль за расходованием этих средств… И я вижу, что решение о заморозке пенсионных накоплений было принято не потому, что деньги нужны бюджету, а потому, что эти деньги были разворованы в значительной степени. И госпожа Голодец, в свое время работавшая председателем Совета НПФ «Норильский никель», очень хорошо это знает. Это именно по ее предложению было принято. И это, возможно, более честный вариант, нежели чем закрывать глаза и вестись на слова отдельных критиканов и демагогов о том, что нас снова обворовали и у нас снова чего забрали, а длинные деньги в экономике не существует. Длинных денег в экономике через пенсионную систему как не было, так и нет.

В. Алфимов:

- «Когда это государство за что-то отвечало?» - пишем нам слушатель.

Н. Кричевский:

- Да было время… Государство у нас всегда отвечало и будет отвечать за оборону и безопасность, за пенитенциарную систему, за работу судебного института более-менее…

В. Алфимов:

- Но спрашивают-то про финансы…

Н. Кричевский:

- Про финансовые вопросы мы с вами говорили неделю назад, когда обсуждали налог на профессиональный доход – в простонароде именуемый налог на самозанятых. Кстати говоря, ровно 15 ноября, ровно неделю назад, он был принят в третьем чтении. Я посмотрел итоговый документ и я, конечно, аплодировал очень громко, потому что вся эта шумиха, по моему глубокому убеждению, была инициирована для того, чтобы отвлечь внимание малообразованной публики на то, что истинная цель этого закона находится в статье 6 пункте 2, где рассматриваются доходы необлагаемые, в подпункте 4. Не признаются объектом налогообложения доходы государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду и наем жилых помещений. То есть, у чиновника, у которого нет возможности отправить бабки за границу, понятно, что это деньги не заработанные и не полученные на карту «Мир», а приобретенные другим способом, как правило, коррупционным, сегодня он может направить эти деньги куда? На квартиры, на пентхаусы, на таунхаусы, на гектары земли, на поместья и прочее. А дальше с ними-то надо что-то делать, надо как-то обелять их… Что делает этот чиновник? По этому закону, спасибо Андрею Михайловичу Макарову и компании, он оформляет -договор аренды, предположим, с водителем, пишет – 10 тысяч долларов в месяц арендная плата – ведь никто ж не платит. 4% с этой суммы. По итогам года – декларация. И вот тебе, пожалуйста, полностью легальные белые доходы.

В. Алфимов:

- Отмывка денег за четыре процента, получается?

Н. Кричевский:

- В лучшие годы обнал столько не стоил!

Валентин, вот я посмотрел, уже в третьей редакции он был настолько неуклюже соткан этот законопроект, что туда поначалу можно было отнести уборщиц, разносчиков пиццы, аудиторов, нотариусов, оценщика – всех. Потому что это оказание услуг неопределенному кругу лиц. Что вы думаете, в третьей редакции не считаются доходами доходы от арбитражного управления – этого не было в первой редакции - зато вот эта часть про чиновников, которые могут сдавать, она в неизменном виде и перекочевала… Зато доходы от арбитражного управления, от деятельности мендиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности – не считаются доходами. Вопрос – аудиторы чем провинились перед Макаровым? Адвокаты не могут быть обложены 4%, а аудиторы, получается, могут. И куча других специалистов тоже могут…

В. Алфимов:

- Нам пишут: «Добрый вечер, уважаемые господа! А ведь что деньги в негосударственных пенсионных фондах будут разворованы было ясно с самого начала…».

Н. Кричевский:

- Нет, не было. Поверьте бывшему завкафедры социального страхования в госуниверситете, не было ясно. И очень долго не могли подойти к механизму разворовывания этих денег. Но во второй половине нулевых люди собрались и стали активно очень заниматься этим.

В. Алфимов:

- Валерий из Ессентуков пишет нам: «Если вам, профессору, было неясно, то мне, дураку, уже все давно ясно. Есть поговорка «Если обманешь один раз, то кто тебе потом поверит?».

Н. Кричевский:

- Так вот, дорогой вы наш, по поводу налога на самозанятых я вам свою точку зрения рассказал, и, я вас уверяю, по итогам следующего года декларации чиновников резко вырастут и распухнут. Но, вы знаете, одновременно с принятием в третьем чтении закона о самозанятых был принят еще один более интересный и веселый закон.

В. Алфимов:

- Бюджет?

Н. Кричевский:

- Да, приняли. Но бюджет, бывает, пересматривается уже через два-три месяца после начала года. Так что то, что приняли, - молодцы! Но я хочу сказать о другом. Неделю назад, 15 ноября 2018 года, вместе с принятием закона о самозанятых был принят еще один более интересный закон – на 93 страницах! – можешь себе представить! Закон называется «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации (отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах)…» - там всякие разные статьи приводятся, которые надо подкорректировать, улучшить, углубить, ускорить и прочее… Но меня поразило вот чего. Есть у нас отдельная глава в налоговом кодексе по налогу на доходы физлиц – подоходному в обиходе. В этой главе есть отдельные статьи по налогообложению НДФЛ при продаже квартир, загородных участков, дач и прочее. Раньше мы ничего не платили, но с 2015 года, если вы владеете квартирой или загородным домом на протяжении менее 5 лет, либо приобрели после 2015 года, то вы должны заплатить подоходный налог в размере 13%. А если вы получили это в качестве наследства или через дарственную, то через три года вы освобождаетесь от уплаты подоходного налога, если вы продаете доставшуюся вам в наследство бабушкину квартиру раньше, соответственно, 13% заплати. Ну, сказали и сказали, все равно значительная часть публики у нас живет в своих квартирах больше 5 лет и поэтому как-то нормально… в конце концов, спекулянтам – бой. История заключается в том, что, если ты не являешься налоговым резидентом, но гражданином Российской Федерации, то есть, большую часть года живешь вне территории России и платишь налоги, соответственно, там тогда при продаже недвижимости на территории России, ты платишь не 13%, а 30%... Но когда мы говорим там о бабушкиных однушках или двушках – это один разговор, они стоят несколько миллионов рублей, а то и меньше… Но чиновник у нас не такой, он, если и покупает, то – если говорить о Москве – от миллиона долларов. А если говорить о загородных участках, то это 100 млн. рублей, 200, 300 миллионов рублей. И, когда он это покупал, он вкладывал, и, если говорить о загородных участках, он-то был уверен, что он там будет жить с детьми, внуками и т.д. А тут получается так, что ему приходится валить. Я не говорю об Абрамовиче, о Рыболовлеве и о прочих товарищах… я вас скажу о другом. У меня есть очень хороший знакомый риэлтор, который имеет доступ к базе объекта ценой от миллиарда рублей. И он мне говорит – там такие усадьбы! Это гектары земли! И они продаются по цене от миллиарда рублей. Это закрытые базы… И очень часто их продают люди, которые уехали. Наши граждане, уехавшие в загранку… Представьте, с миллиарда рублей 30% - это 300 миллионов.

А теперь я вас возвращаю к закону, который был принят 15 ноября. Внести в часть 3 Налогового кодекса Российской Федерации в абзаце 1 пункта 17 статьи 217 слова не «внести», а «исключить»… Имеется в виду, что статья 217 и 217прим – это доходы, не подлежащие налогообложению или освобождаемые от налогообложения. Это имелось в виду для граждан, являющихся резидентами Российской Федерации – там везде это было четко прописано. То есть, для нас с вами и для 99.9% наших слушателей. Это налоговые резиденты, то есть, - мы. Так вот, эти слова – о являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – исключили. Это значит, что вот тот самый жулик, мошенник, вор, который украл миллиард и имеет в собственности усадьбу за миллиард, и владеет им с 2015 года, либо более 5 лет, сегодня должен заплатить 30% в случае продажи, а после ратификации Совета Федераций и подписи президента он не будет платить ничего. Так же, как и мы все. Это Госдума приняла в третьем чтении…

Александр:

- Никита Александрович, объясните, если можно, почему наши пенсии что до 1992 года зависели от продажи нефти и газа, что уже вот практически 30 лет точно так же зависят от продажи нефти и газа…

Н. Кричевский:

- Не зависят они от продажи нефти и газа, они зависят от взносов, которые платят работники. А нефть и газ определяет поступление в бюджет. Вот и все.