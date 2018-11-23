2018-11-23T12:28:06+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Черная пятница - реальная выгода или развод?

Обсуждаем главные утренние новости с Марией Бачениной и Михаилом Антоновым в эфире Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Марией Бачениной и Михаилом Антоновым в эфире Радио «Комсомольская правда»

Михаил Антонов и Мария Баченина пытаются в этом разобраться в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда». А также обсуждают другие важные темы

Черная пятница - реальная выгода или развод?

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Главные темы:

- Названа самая частая поломка смартфонов.

- Завуч заставил школьника удалить из телефона «разрушающие психику» картинки.

- В России может подорожать интернет. Операторы связи предупредили о повышении тарифов.

- «Черная пятница» - реальная выгода или развод? В Госдуме попросили Роспотребнадзор защитить покупателей в «черные пятницы».

- «Черная пятница»: как не переплатить на «скидках». Что-нибудь для себя присмотрели?

- Кипяток с гречкой выдали за элитный чай по 350 рублей.

- Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера Элджея. Чьё творчество вы также считаете деструктивным?

- Унесенную ветром собачку неделю искали в Норильске. И нашли! Живую!!!

- Путешествие в Москву и обратно: для новосибирской белочки Сони выкупили целое купе.

- Треть россиян никогда не брала кредиты и не будет это делать. Стоит ли играть свадьбу в кредит? Так ли страшен кредит, как его малюют?

- Каждый третий россиянин (32%) заявил о готовности потратить на подарок близкому к Новому году более пяти тыс. рублей. 25% опрошенных планируют выложить от трёх до пяти тыс. рублей, 28% откладывают на подарок от одной до трёх тыс. рублей. Меньше всего респондентов (15%) сообщили, что готовы потратить не более одной тыс. рублей.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Питавшийся на 3,5 тыс. рублей в месяц саратовский депутат завершил свой эксперимент.

- Школы предложили укомплектовать психологами для учителей.

Видеоверсию программы вы найдете на нашем канале!

Скачать передачу [mp3, 123.0 МБ]
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