Черная пятница - реальная выгода или развод?
Михаил Антонов и Мария Баченина пытаются в этом разобраться в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда». А также обсуждают другие важные темы
Черная пятница - реальная выгода или развод?
Главные темы:
- Названа самая частая поломка смартфонов.
- Завуч заставил школьника удалить из телефона «разрушающие психику» картинки.
- В России может подорожать интернет. Операторы связи предупредили о повышении тарифов.
- «Черная пятница» - реальная выгода или развод? В Госдуме попросили Роспотребнадзор защитить покупателей в «черные пятницы».
- «Черная пятница»: как не переплатить на «скидках». Что-нибудь для себя присмотрели?
- Кипяток с гречкой выдали за элитный чай по 350 рублей.
- Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера Элджея. Чьё творчество вы также считаете деструктивным?
- Унесенную ветром собачку неделю искали в Норильске. И нашли! Живую!!!
- Путешествие в Москву и обратно: для новосибирской белочки Сони выкупили целое купе.
- Треть россиян никогда не брала кредиты и не будет это делать. Стоит ли играть свадьбу в кредит? Так ли страшен кредит, как его малюют?
- Каждый третий россиянин (32%) заявил о готовности потратить на подарок близкому к Новому году более пяти тыс. рублей. 25% опрошенных планируют выложить от трёх до пяти тыс. рублей, 28% откладывают на подарок от одной до трёх тыс. рублей. Меньше всего респондентов (15%) сообщили, что готовы потратить не более одной тыс. рублей.
- Коридоры власти.
- Обзор прессы.
- Питавшийся на 3,5 тыс. рублей в месяц саратовский депутат завершил свой эксперимент.
- Школы предложили укомплектовать психологами для учителей.
Видеоверсию программы вы найдете на нашем канале!