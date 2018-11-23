23 Нояб. 10:05 2018-11-23T11:41:20+03:00

Фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании и просто красавица Елена Радионова в гостях у Радио «Комсомольская правда» Фото: Скриншот с видео

Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок 00:00 00:00

Говорим о том, какие шансы у Евгении Медведевой в этом сезоне, почему женское фигурное катание затмило мужское, почему сама Радионова не участвует в гран-при, почему люди в России более категоричные и злые, чем в Японии, куда деваются плюшевые игрушки со льда и почему сейчас в фигурном катании выгоднее сделать хорошо простой прыжок, чем пытаться выполнить сложный.

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