Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок
Российская фигуристка, первая и пока единственная в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании, которая первая предсказала, что Загитова победит Медведеву сегодня в гостях у Радио «Комсомольская правда»
Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок
Говорим о том, какие шансы у Евгении Медведевой в этом сезоне, почему женское фигурное катание затмило мужское, почему сама Радионова не участвует в гран-при, почему люди в России более категоричные и злые, чем в Японии, куда деваются плюшевые игрушки со льда и почему сейчас в фигурном катании выгоднее сделать хорошо простой прыжок, чем пытаться выполнить сложный.
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