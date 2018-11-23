23 Нояб. 13:05 2018-11-24T00:10:16+03:00

Михаил Делягин: Какая «черная пятница», какие скидки - у нас наценка торговых сетей 235-285%! 00:00 00:00

М. Делягин:

- Одним из выдающихся достижений либеральных реформаторов всех мастей явилось почти полное изъятие из образования функции воспитания. Без воспитания образование – это не образование, даже не обучение, это простое натаскивание. Смысл программы по литературе в советской школе заключался именно в воспитании человека, в формировании морали. Эту функцию выполняла литература и в меньшей степени – история. Была задача не показать истину, как это было на самом деле две тысячи лет назад, задача была – сформировать личность. Чтобы она была моральной и чтобы она была в состоянии жить в обществе. Даже в обществе размером с собственный класс. Когда эту функцию полностью изъяли, детей стали натаскивать на ЕГЭ, это вело к разрушению психики и аморализации. Если пойти по этому пути дальше, то нам и военная полиция в школах понадобится через некоторое время. Потому что вся реформа образования ориентирована на это.

Михаил Делягин. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ.- К каким нефтяным сценариям готовится Центробанк и как они отразятся на нас. - Госдума опять заморозила накопительную часть пенсии. - Чем хорош Турецкий поток.

И незначительное отступление, вроде возврата сочинений, не может переломить общего тренда. Потому что задача образования сейчас заключается не в формировании личности, не в образовании личности, а в ее разрушении. В десоциализации. Это та функцию, которую либеральные реформаторы заложили в реформу образования. Эта функция выполняется весьма успешно.

А теперь – к «черной пятнице». Очень жалко, почему у нас не такие большие скидки как в Нью-Йорке. Рассказывают, что там скидки 90 %. А у нас только 25-30 %, это позор и кошмар. Наша розничная торговля устроена совершенно по-другому. Она высокомонополизированная. Как только интернет-тоговля начала подрывать эту монополизацию, мы услышали дикий истерический визг о необходимости обложить интернет-торговлю и особенно интернет-импорт всему мыслимыми и немыслимыми налогами. Это не имело никакого смысла с фискальной точки зрения, потому что это небольшие деньги, но это обсуждение направлено на то, чтобы подавить конкуренцию в торговой сфере.

В США и во многих других развитых странах подавить не удалось. Если у нас представители сельхозпроизводителей говорят о том, что в торговых сетях накрутка 235-285 %, при таком уровне накруток соответствующий уровень монополизма, который позволяет все это делать. А зачем бороться за наше внимание? Мы же никуда не денемся. Мы все равно к ним придем. Поэтому сезоны скидок носит характер карго-культа. Это не реальная борьба за потребителя, это не реальное освобождение складов от товаров, которые нужно выкинуть по любой цене, потому что их хранение обходится дороже, чем возможная прибыль от их продажи через пять лет. Это просто подражание Западу.

Когда наблюдается затоваривание в высококонкурентных сферах, то скидки становятся реальными. Но нужно понимать, что в США есть рождественские скидки, скидки ко Дню Благодарения, то есть «черная пятница» - это подготовка к главным скидкам года, когда мы видим чудовищные кадры, когда люди дерутся в магазинах, давятся в дверях. А у нас это связано в первую очередь с опасениями новых злоупотреблений.

Евгений, Белгородская область:

- Вы как-то говорили о пропаже 800 млрд. от реализации акций «Роснефти». Нашлись эти деньги?

М. Делягин:

- Честно говоря, я этого не припоминаю. Если с того времени этот скандал затих, то это оказалось отнюдь не столь скандально.

У нас СМИ заранее предупреждают о «MediaMarkt». Это сеть по продажам бытовой техники. И до «черной пятницы» парогенератор производства Bosch оценивался в 12 тысяч рублей. Но в день, когда цены должны были упасть, его ценник подняли до 16 тысяч рублей. скидка до 12 тысяч. И люди разбирали с небывалым ажиотажем парогенераторы по прежней цене. Похожие вещи происходят в магазине Huawei, где резко задирают базовые цены. То же самое происходит с телевизорами, когда цену завышают на 28 %. Даже в одном из магазинов не стали убирать старый ценник. Будьте бдительны, следите за качеством.

«В Москву пришла зима, выпала соль. Спасибо Собянину». В моем детстве выпадал песок. И это было лучше. Но соль была тоже. Нынешняя соль менее страшная, чем та, которую я помню по своему детству. «А в «Ашане» белый хлеб покрасили в черный цвет. Жена сегодня купила». Это как? И зачем? Белый хлеб вроде дороже.

Один из лучших телеграм-канал в России, который анализирует политическую повестку дня всей страны, пишет как о новости сегодняшнего дня об убийстве судьи Останкинского суда Москвы. Судье отомстили за жестокий приговор в отношении беспомощного инвалида. Слава богу, что я полез в Яндекс. Это событие имело место в пятницу – 30 августа 1996 года. Более 22 лет назад. Но поскольку этот телеграм-канал хороший, эту новость могут подхватить многие. Когда вы слышите о каком-то душераздирающем факте, когда вы видите душераздирающие цифры, типа того, что большинство россиян никогда не брали кредиты, 60 % рассматривают кредиты как путь к кредитному рабству, - проверяйте источники. Агентство «Прайм» выдало эту новость со ссылкой на первоисточник – на агентство Superjob, которое опрашивает не всех граждан, а только наиболее активных, продвинутых и сознательных, которые ищут себе работу не на 10 тысяч рублей, которые ради поиска работы осуществляют сложные действия. Это правильные цифры, но они касаются не России в целом, а только наиболее сознательной, достаточно узкой части общества. Проверяйте все данные.

Сегодня происходят два очень интересных события в знаковых местах. Утром проходит Госсовет о реализации майского указа Путина о развитии до 2024 года. Это ритуальное протокольное мероприятие. Указ подписан, указ значимый, нужно собраться и обсудить. Но обсуждает Госсовет, обсуждает не правительство. По итогам прошлых майских указов, шести лет саботажа, де-факто люди поняли, что от этого правительства ждать исполнения президентских указов, по крайней мере в части, связанной с обеспечением развития страны, а не с попытками ее разрушения, не стоит.

Второе – проводится в знаковом месте, специально чтобы позлить наших американских коллег. В Крыму, в отеле «Мрия». Он не просто принадлежит «Сбербанку». Этот отель две недели назад специально был введен американцами под санкции. Для того, чтобы показать, что мы об этих санкциях думаем, Госсовет проводится именно там. Государственный Совет может стать основным инструментом управления нашей страной, по факту правительство демонстрирует неадекватность, переходящую в недееспособность, на мой взгляд, но Госсовет может стать после 2024 года основным инструментом управления страной. А функции президента могут стать теоретически техническими функциями, так же, как они были техническими функциями во время президентства господина Медведева. Такой вариант возможен. И этот Госсовет может быть не просто ритуальным собранием и ритуальным произнесением правильных и не очень правильных заклинаний, а это может быть попытка начать отладку будущей системы управления.

Михаил, Саратов:

- Хотел вернуться к разговору, как нам надо учить. У нас все советское начинает забываться и обнуляться. Капица перед смертью дал интервью, когда Фурсенко интенсивно внедрял ЕГЭ. Он сказал, что в 60-е Академия наук долго спорила. Одни академики были за то, чтобы давать большее количество знаний, а другие – за то, чтобы обучать думать. И в конце концов через шесть лет пришли к мнению, что нужно учить думать. А вы как думаете?

М. Делягин:

- Я человек совершенно не оригинальный. И мне не нужно шесть лет спорить для того, чтобы ответить на этот вопрос. Академия наук ответила на него в более развернутой форме. Она четко зафиксировала, что любые знания устаревают стремительно. И для того, чтобы человек был способен нормально, по-человечески жить в современном мире, а не скатывался в животное состояние и не разрушал себя и свою страну, чтобы он оставался человеком, а не возвращался обратно в обезьянье состояние, его нужно учить в первую очередь думать. Это очень плохо для системы государственного управления. Потому что управлять дураками значительно сложнее, чем управлять людьми самостоятельными. Особенно если человек самостоятельно приходит к неправильному умозаключению, попробуй его после этого переубедить. Но другого способа жить нет. Дебилизация общества ведет к его разрушению. И мы это видим сегодня не только на примере Украины, но и на примере России, пусть и в более пока мягких формах.

Леонид, Краснодарский край:

- Вы говорите про саботаж правительства. А у президента, как у руководителя страны, нет инструментов для того, чтобы поставить на место или заставить работать это правительство?

М. Делягин:

- У президента есть инструменты для всего. У нас президентская республика. Президент назначает не только премьера, но и министров. Если какой-нибудь министр, с точки зрения президента, начинает работать плохо, то этого министра вполне разумно уволить. Все полномочия у президента для этого есть. Но шесть лет после 2012 года правительство Медведева саботировало майские указы президента. И теперь полгода саботирует уже майский указ президента. И никого за это не наказали. Некоторых наказали, но за другое. А тех, кто занимался саботажем, их сохранили, у них все восхитительно, прекрасно, им все нравится. Последнее достижение – у нас разработали прогноз социально-экономического развития до 2035 года. Господин Орешкин, министр экономического развития, даже дал по этому поводу интервью, рассказал о видении. Эксперты-аналитики бросились искать этот прогноз на официальных сайтах. Найти они его не могут. То ли этот прогноз настолько безумен, что он просто засекречен, чтобы не позориться, то ли органы госуправления настолько эффективны, что не способны даже вовремя выложить продукт своей деятельности на свои сайты. Думаю, что правда и то, и другое.

Второе событие, которое происходит прямо сейчас, в Париже Международное бюро выставок определяет место проведения выставки ЭКСПО-2025. В финал вышли три города: Екатеринбург, Осака и Баку. Россия, Азербайджан и Япония. Четвертым шел Париж, но он снялся, потому что нет денег. Проведение всемирной выставки, по мнению Париж, будет экономически неэффективным, приведет к убыткам. И Парижу этого не надо. Город, в котором началась традиция всемирных выставок, от участия во всемирной выставке 2025 года отказался.

Мы помним ЭКСПО Шанхай-2000 – грандиозная совершенно. Я помню эти павильоны. Я помню, какой ажиотаж был вокруг. Будет здорово, если удастся добиться победы Екатеринбурга. Россия проиграла борьбу за ЭКСПО во все прошлые годы. Проиграли поделом, готовились плохо. Надеюсь, что сейчас готовятся лучше. Хотя про это слышно крайне мало. Говорят, что подготовка ведется, что есть рекламная кампания. Еще один такой имиджевый проект в стиле олимпиады, саммита АТЭС во Владивостоке, универсиады в Казани. АТЭС во Владивостоке показал, что развитие региона при помощи имиджевых проектов невозможно. На деньги, на которые можно было озолотить весь Приморский край, поставили мосты. Да, Владивосток изменился, стал другим городом. Но восторг от этого прошел достаточно быстро. Проблемы остались. И мы видим на нынешних выборах губернатора, что там творится.

Александр, Саратов:

- Госсовет – неконституционный орган. Какова юридическая сила его решений?

М. Делягин:

- Это совещательный орган. Прямой юридической силы у него нет. Но если участники Госсовета согласны с его решением, то дальше они должны в рамках своей компетенции эти решения выполнять. Если я не согласен, я должен выразить особое мнение, не согласиться с этой позиций. По-моему, у нас таких прецедентов на Госсовете еще не было. Что касается конституционности, я понимаю, что должна быть конституция у всякой уважающей себя страны, кроме Великобритании. Конституцию нужно уважать. И президент даже вступает в должность, принося клятву, положив руку на конституцию. Когда Ельцин вступал в свой второй срок в 1996 году, было особенно подчеркнуто, что он вступал в должность, положив руку на конституцию, которая была переплетена в кожу кенийского козла. В конституции у нас написано, что Россия является социальным государством. Как только у России появились деньги, они сразу были направлены на то, чтобы Россия перестала быть социальным государством. Смысл стратегии, разработанной в 2000 году еще под руководством Грефа, заключался в этом. В черновиках об этом писалось прямо и открыто.

Конституция гарантирует нам право на жизнь. Но при этом экономическое выражение этого права на жизнь – прожиточный минимум – гарантируется только пенсионерам и официально занятым в течение полного рабочего дня. А какое отношение прожиточный минимум имеет к реальности, показал недавно депутат Бондаренко, который месяц прожил на прожиточный минимум. На еду у него уходило 3500 рублей. И он зафиксировал, что нельзя без разрушительных последствий для организма жить на прожиточный минимум. А у нас больше 10 млн. рублей, по официальной статистике… по данным социологии не менее 8 % населения страны, а по официальным данным – более 13 % населения страны имеют доходы ниже прожиточного минимума. Но даже имея ровно прожиточный минимум, невозможно жить, не разрушая свое здоровье. Вот как российское государство относится к конституции.

Александр, Мурманск:

- Вы еще молодой человек. Почему вы не хотите выбраться, пойти во власть? Вроде бы правильные вещи говорите, с народом так хорошо общаетесь, доступным языком. Что вы делаете на Первом канале?

М. Делягин:

- Мне очень приятно, что меня кто-то счел молодым. Правительство Российской Федерации и президент Путин поддержали эту точку зрения. Если совсем недавно мне было до пенсии 10 лет, то теперь уже 15. Я помолодел. Вероятно, вы это ощутили. Я работал во власти с 1990 по 2003 год. С небольшими перерывами. Я уходил из разных органов госуправления, с хорошего уровня. Последняя моя должность была – помощник председателя правительства. Первая должность – сотрудник группы экспертов Ельцина. Я уходил четырежды сам, когда я понимал, что ничего не могу изменить. Сегодня, находясь во власти, вы мало что можете изменить. За 15 лет работы я заработал себе определенную репутацию. И для нынешней власти я являюсь социально чуждым и неприемлемым. Потому что я могу говорить с людьми нормальным человеческим языком. Потому что я в конституции читаю в первую очередь про права людей, а не про их обязанности. И по другому широкому кругу вопросов. Если вы думаете, что власть этот как сортир на окраине города, куда можно пройти через чужой двор, и никто вас не остановит, то вы очень сильно заблуждаетесь.

Что я делаю на Первом канале? Я защищаю интересы Российской Федерации как государства против агрессии со стороны представителей глобального либерального клана. Помимо того, что у нас власть плохая, но если мы будем ее делать такой хорошей, как нам диктуют наши западные конкуренты и их внутрироссийская либеральная обслуга, то мы жить перестанем. Потому что придет власть, которая нас уничтожит. Есть прецеденты. Когда Бельгия управляла колонией – Бельгийским Конго, там численность населения была сокращена вдвое за очень короткий промежуток времени.

Посмотрите на Украину. Когда она обрела независимость, ее население составляло 51 млн. человек. Сейчас идет дискуссия, сколько людей там осталось. Если брать по уровню потребления хлеба, то на территории, которая сейчас под нацистами, осталось 25 с небольшим миллионов человек. 2,3 млн. человек ушли в Россию вместе с Крымом. 5 млн. – на освобожденной части Донбасса. 7,3 млн. – на сегодняшней украинской части. Должно было быть 40 млн. человек. Их по официальным данным 38 млн., а в реальности, похоже, 25 млн. Вот что такое торжество либерализма. От этого либерализма приходится защищать даже самых несимпатичных людей, даже в ситуации, когда сами эти люди являются либералами. Потому что господин Медведев проводит социально-экономическую политику вполне себе разрушительную. Но ее хоть как-то удается иногда подтормаживать.

Если бы я мог реально улучшить жизнь в Российской Федерации, я занимался бы ее улучшением, а не ее объяснением, в том числе и по радио. Но сегодня российское государство производит впечатление инструмента ухудшения ситуации, а не ее улучшения. Поэтому взаимодействовать с ним в целях улучшения ситуации просто не получается. Профессия не та.

Подоспела позитивная новость. Нас порадовал Росстат. У него все хорошо. По данным Росстата, у нас выросли инвестиции более чем на 4 % за первые три квартала этого года. экономический рост – 1,5 %. Медленнее, чем в прошлом году, когда был 1,8 %, но все равно все восхитительно. У нас в октябре сельхозпроизводство выросло почти на 12 %. Правда, спада предшествующих месяцев так не переломил. У нас даже реальные доходы населения выросли в первые 10 месяцев года. Правда, Росстат проявил выдающуюся честность. Он честно сказал, что не знает, почему такая хорошая статистика выпала. Даже нашли способ решения проблемы – перенести сроки сдачи статистических материалов на более позднее время. Просто чтобы совсем неграмотные люди, которые работают в реальном секторе, имели время, чтобы как-то подготовить документы для Росстата. Раньше таких проблем не возникало. Они начались три года назад, когда в очередной раз отреформировали всю статистику.

Сергей, Москва:

- Медведева хоть за что-то можно похвалить, кроме послушания президенту?

М. Делягин:

- Наверное, можно. Нельзя же мазать одним цветом. У него есть позитивные достижения. Он в 2009 году ввел в оборот инвестиции, инновации. И довольно много открытий сделано в результате выделения денег под этой волной, в рамках этих лозунгов. Если бы он эти лозунги не выдвинул, деньги выделены бы не были. И некоторые открытия осуществлены бы не были. То, что у нас хоть как-то возятся с молодыми учеными, это тоже его заслуга. Без него они бы все уезжали. Сейчас некоторые задерживаются здесь и пытаются что-то сделать. Он пытается решать конкретные вопросы. Поддержка сельхозмашиностроения вырастет благодаря корректировкам, которые внесены в бюджет. И в целом поддержка реального сектора вырастет благодаря корректировкам бюджета. Медведев был категорически против повышения пенсионного возраста. Он об этом не скажет, он этот кошмар вносил в Госдуму. Возможно, он был против не потому, что это плохо для людей, а просто потому, что идея принадлежит Кудрину, к которому он сложно относится. Но Медведев не был носителем этого вируса.

Хорошее есть в каждом. Если вы посмотрите «Семнадцать мгновений весны», увидите, что эти страшные нацисты тоже вполне даже симпатичные люди. У них много человеческих черт. Но это не меняет дело, которое он делают. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев обогатил русский язык отливанием в граните: «Денег нет, но вы держитесь». Он же больше Жириновского обогатил русский язык. Это реальный плюс.

Михаил, Москва:

- Может быть, пора признать, что вся перестройка и все, что за ней следовало, это государственный переворот, осуществленный теневой экономикой, ярким представителем которой являлся Горбачев? И вся их политика характеризуется тем, что говорила олимпийская чемпионка, что государство никому ничего не должно. Мы достигли своих высот, теперь это все наше. Как с этим бороться? Основная политика здорово напоминает ситуацию с курортным налогом. С точки зрения здравого смысла надо было бы наложить налог на внешние курорты в пользу внутренних. Это напоминает ситуацию, когда человек повредил ногу, а доктор говорит: вы бегайте, прыгайте и ходите, надо тренироваться, а не лечить.

М. Делягин:

- Вы все правильно говорите. А кто признавать будет? Торгаши будут признавать, что они не правы? Либералы, которые служат глобальным спекулянтам, будут признавать, что они не правы? Те люди, которые интересовались темой, признали это давным-давно. Что реформы Горбачева были, по сути, государственной изменой, которую осуществили не только теневики, которые прорвались к власти, но и те представители партхозноменклатуры, которые встали на службу к теневикам или пытались ими управлять и выражать их интересы. Историкам это очевидно. Естественно, не либеральным историкам. 30 лет национального предательства начались не в 1992 году, а в 1987-м с хозяйственными реформами Горбачева. Это в чистом виде национальное предательство. Но когда есть задача. На мой взгляд, российское государство создавалось в недрах еще Советского Союза как машинка для разграбления советского наследства. И она работает в этом качестве до сих пор. За 90-е годы материальное наследство в основном разворовали. Но осталось наследство социальное.

Что значит разрушение нашей повседневной жизни? Что значит монетизация льгот 2005 года, воровство у нас пяти лет жизни сейчас под видом пенсионной реформы? Что значит уничтожение здравоохранения и образования? Превращение сфер, которые создают народ и личность, в инструмент извлечения из этой личности денег? Это та же самая приватизация. Только приватизация не материального производства, а производства нематериального. Или государство испугается в лице своих представителей и начнем тормозиться. И здесь я даже не хочу рассказывать про обнадеживающие признаки, которые есть, потому что за последние 18 лет этих обнадеживающих признаков было очень много, и все разы это кончалось обманом. Или кончится действительно очередной социальной катастрофой. К ней нужно готовиться прямо сейчас, чтобы она не застала врасплох.

Делягин:

- Государственная дума в минувшую среду одобрила основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период до 2021 года. Документ представила глава Банка России госпожа Набиуллина и в общем это классическое продолжение гадания на нефтяной гуще. Нам рассказывают, что нефть может стоить дорого – 75 долларов. Но она может снизиться до 55, а может и еще больше снизиться - до 35… Да, действительно, нефть подешевела с 85 долларов за баррель… вот РБК показывает, что нефть стоит даже меньше 61 доллара за баррель… Грубо говоря, на 24 доллара за баррель подешевела за полтора месяца нефть… Почему? А очень просто. Саудовские дипломаты зверски убили не какого-нибудь там прогрессивного, независимого журналиста, а фрондирующего члена саудовской элитки, убили на территории собственного консульства в Турции, убили под запись, как потом выяснилось. И для того, чтобы американцы не раздували скандал слишком сильно, для того, чтобы товарищ Трамп говорил, что, конечно, это плохо, что они его убили, но ведь они ж у нас покупают оружие, они же нам платят деньги, значит, они наши… партнеры, значит, нужно, чтобы они продолжали платить нам деньги по-прежнему, - пусть убивают кого хотят. Напомню, светоч демократии Саудовская Аравия – это страна, в которой одного оппозиционера распяли… причем, когда его приговорили к смертной казни, он был еще несовершеннолетним… Но когда саудиты попались с этим скандалом, на них было оказано давление и они резко взрывным образом нарастили экспорт нефти, покрыв не только последствия от санкций Ирана, который сократил экспорт, попав под санкции с начала ноября этого года, и, соответственно, обеспечив увеличение предложения. И я сильно подозреваю, что соглашение ОПЕК+ саудиты разрушили. То есть, да, действительно, российское государство, отказавшись от активной внешней политики, ограничиваясь пресловутым ситуативным реагированием, которое возведено в культ, создавая ситуацию, когда, по ощущениям, в МИДе работают три человека… мы видим, как активно работают американские дипломаты, как активно они вмешиваются во внутренние дела других стран по всему миру… И в этой ситуации действительно цену нефти определяют Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы не можем даже у них спросить – а какую цену вы предполагаете поставить на следующий год, чтобы мы ее могли внести в свой прогноз? Поэтому нам нужно делать люфт от 35 до 75, а по некоторым данным, еще шире… Но на нефтяной гуще тоже можно гадать по-разному. Госпожа Набиуллина решила утешить депутатов и, надо сказать, что депутаты утешились. Госпожа Набиуллина сказала – ребята, вы не переживайте, если вдруг возникнет такая ситуация, что нефть опять будет очень дорогой и у нас опять будет очень много денег, государство, созданное вами, стерилизует эти деньги, не позволит направить эти деньги на развитие России и не позволит использовать эти деньги никаким продуктивным образом. Даже если цена нефти будет 100 долларов за баррель, как она когда-то говорила, экономический рост все равно не будет больше полутора процентов, потому что мы работаем. Это позиция российских властей. Понятно, что это либералы, понятно, что они служат глобальным спекулянтам против нас, управляя при этом нами. И возникает простой вопрос – а что с ними можно сделать цивилизованно? И на этот вопрос я тоже не могу найти ответа, так же, как и вы. Правда, выборы в четырех регионах показали, что, когда люди категорически не хотят кого-то, то этот кто-то проваливается. Другое дело, что шило могут заменить на мыло… но это вопрос к степени деградации российского государства. А пока мы видим, что вся макроэкономическая политика нашей страны направлена на то, чтобы инфляция была не очень большой. При этом инфляция уже в этом году выше, чем в прошлом году – почти в полтора раза по официальным данным – и будет выше в следующем году, потому что это самое правительство повысило налоги в ситуации, когда все нормальные правительства налоги снижают… И госпожа Набиуллина очень ярко продемонстрировала степень разложения государственного аппарата, и Госдума в общем-то вполне ей соответствовала, вполне с ней гармонировала в этом, потому что выяснилось, что главная задача государства – это снижение инфляции. Напомню, что самая низкая инфляция бывает на кладбище – там вообще рынка нет, товары не продаются и не покупаются, кроме могил… а покойники друг с другом не торгуют, поэтому инфляции нет… и, вероятно, именно это является идеалом не просто каких-то там либералов, но и тех, кто этих либералов назначает на их должности. И в этом отношении парад хамства российских чиновников продолжается и вполне естественен. Такое ощущение, что люди сорвались с цепи… потому что, когда они увидели пенсионную реформу, когда они увидели чудовищность наглого, публичного оскорбления целого народа, некогда великого, они поняли, что им можно все. Феодализм уже построен практически. И мы видим абсолютное бесстыдство и защиты Цеповяза, и защиты Кокорина с Мамаевым… и что эти самые насильники из правоохранительных органов из Уфы тоже уже совершенно не при чем… Давайте представим, а что было бы, если бы изнасилованная в Уфе девушка была бы не родственницей высокопоставленного тоже силового начальника? А что было бы, если бы Кокорин с Мамаевым избили бы в кафе не начальника департамента министерства, а обычного рядового человека?… Скорее всего, пострадавший сидел бы сейчас в тюрьме или, по крайней мере, доказывал бы, что он не верблюд. Вот эта чудовищная враждебность государства к обществу и агрессия государства по отношению к обществу производит впечатление тотальности. И это реально вызывает ощущение приближения глубоких политических катаклизмов. Вот сейчас мы видим совершенно потрясающую ситуацию в сфере контроля за вузами…

Маленькое отступление. Чего это англичане вспомнили про Скрипалей и опять начали истерику? А там случилось два досадных события. На одно событие намекнула Захарова. Дело в том, что испанцы сказали англичанам, что они не ратифицируют соглашение о брексите, если англичане не отдадут им Гибралтар… А если испанцы соглашаются на договор, то англичанам придется уходить из Евросоюза без договора и это предельно жестко и с непредсказуемыми негативными для них последствиями. И это реальная угроза того, что госпожа Мэй слетит, поэтому нужно опять вспомнить про этих проклятых русских, чтобы отвлечь внимание общественности. Вторая причина, по которой нас нужно вспомнить, это дикий провал – дело в том, что анонимные хакеры вытащили данные английских спецслужб о том, что они уже долгие годы занимаются финансированием ведения интернет-войны против России. Те документы, которые выложены сейчас в Телеграмм каналах, касаются организации фабрик троллей, которые, оказывается, создавались против нас задолго до того, как аналогичные обвинения начали выдвигаться против нас. Мы все это помним в дни Крыма, когда было огромное количество сообщения, даже стало мемом «Я сама дочь офицера, поверьте, здесь не так все однозначно»… в общем, это были американские спецслужбы, но этим же самым занимались и занимаются английские спецслужбы, и они финансируют практически всю российскую либеральную оппозицию… И это тоже провал, от которого тоже нужно отвлечь внимание…

Константин, г. Москва:

- Уважаемый Михаил! Вчера, слушая «КП», случайно крутанул ручку на 400 КГц вправо, и там какой-то ведущий сказал – может быть, действительно надо продать острова, тогда и деньги появятся? Как ваша интуиция подсказывает, будут ли торговать островами?

М. Делягин:

- Нет, на сегодняшний день я бы этого бояться не стал. Нет такой глупости, которую не могло бы совершить наше государство, но это – вопрос самосохранения. Потому что армия просто перестанет подчиняться в этом случае и общество тоже перестанет подчиняться. Это был набор бессодержательных заявлений, который был, насколько я понимаю, призван продемонстрировать некоторую возможность потепления в отношениях с Японией. Это на самом деле было сказано китайцам – типа, ребята, давайте, конечно, торговаться, но торгуйтесь по-человечески… Это абсолютно нормальный процесс. Президент, конечно, одобрил пенсионную реформу, но все-таки с островами это будет сильный перебор. Если он попытается что-то всерьез сделать с островами, то после этого он будет очень сильно завидовать репутации Горбачева в нашем обществе, о том уважении, которое нашим обществом оказывается Горбачеву. Это будет для него недосягаемая высота, причем, в течение 20 часов… Мне категорически не нравится позиция российской дипломатии, которая, говоря о декларации 1956 года, умалчивает о главном. Что мы действительно предлагали японцам два острова, но при условии полной демилитаризации Японии. Не просто изъятия американских баз с территории Японии, но и демилитаризации самой Японии, чтобы у Японии не было никакой армии вообще. А японцы уже больше 10 лет превращают свои силы самообороны в совершенно полноценную армию, которая участвует во многих операциях так называемых миротворческих далеко за пределами Японии… А что касается ведущего… Ну, ведь что значит передача территорий? Это значит разобрать страну на органы. Вот спросите этого ведущего – он не возражает, чтобы его начали разбирать на органы прямо сейчас? Если он не возражает, тогда он имеет право обсуждать вопросы продажи Курильских островов. А если нет, то нет, уважаемые коллеги. Давайте еще звоночек примем.

Петр, г.Москва:

- Здрасьте, Михаил Геннадьевич! В 2016 году Медведев в своей статье в журнале «Вопросы экономики» сказал, что мы больше не будем печатать необеспеченные деньги. А что такое в рыночной экономике обеспеченные и необеспеченные деньги? Что в наших реальностях означает – не опечатать необеспеченные деньги?

М. Делягин:

- Он имел в виду, что Россия имеет право печатать деньги не по потребностям своей экономики, как обязана делать каждая уважающая страна, а только в размере той валюты, которой России разрешат получать ее западные и восточные партнеры. При этом, в это самое время господин Медведев не знает, вероятно, что Россия имитировала деньги в значительно меньшей степени, чем в нашу страну приходила валюта, и сейчас продолжает эту же самую политику. Так что он просто не понимает смысла своих слов, а идея, которую он хочет выразить, очень проста - мы будем душить Россию искусственно организованным денежным голодом…

Так вот, я хочу вернуться к ситуации с российскими вузами. Дело в том, что, когда была очередная компания сокращения штатов в правительстве, штаты сокращались очень просто – как при госпоже Тэтчер. Чтобы сократить численность чиновников, нужно этих самых чиновников перевести в псевдогосударственные учреждения. В нашем случае это государственные бюджетные учреждения, которые выполняют государственные функции. Формально они независимы от государства, на деле они выполняют работу как подразделения соответствующих министерств и ведомств, только формально независимые. И вот контроль за вузами стали осуществлять через такие государственные бюджетные учреждения. Один из них центр методологии и контроля и аудита – якобы он предоставляет услуги государству по разработке методики контроля, а на деле, если вы разработали методику, то – вам ее и применять. Организация работала хорошо, но, как обычно, они совершили совершенно недопустимое деяние. Они провели более 150 проверок финансово-хозяйственной деятельности вузов, помогли осуществить контрольные мероприятия в рамках расходов на 160 млрд. рублей и из 160 млрд. рублей они выявили финансовых нарушений на более чем 25 млрд. рублей. Грубо говоря, каждый шестой рубль российские вузы расходовали с нарушениями. То есть, это такая микросчетная палата, только в рамках министерства образования и науки тогдашнего и, соответственно, эти люди работали с высокой степенью эффективности. А кто ж позволит, чтобы кто-то работал с высокой степенью эффективности? Сейчас министерство образования и науки поделили на два министерства – школьного образования и министерство высшего образования и науки – и, соответственно, это сопровождается, как обычно, потрясения, и, естественно, людей, которые обеспечивают контроль вузов, решили ликвидировать полностью. Если бы государственные бюджетные учреждения ликвидировали, а соответствующую функцию просто передали бы министерству, все было бы нормально… можно было бы обсуждать эффективность управленческую передачи этой функции, насколько она оправдана, насколько эффективность выросла или снизилась, но это было бы понятно. А на самом деле происходит замечательная вещь. Эта функция ликвидируется как таковая… У меня детский вопрос – это безумие нового министра образования, который пришел из ФАНО, которая рассматривала нашу науку просто как неправильных держателей большого количества недвижимости и занималось по сути дела уничтожением российской науки, по-моему, и до сих пор занимается… И вот этот человек сейчас возглавил нашу науку и высшее образование… Она сознательно хочет ликвидировать всякий контроль за деятельностью вузов, чтобы каждый ректор мог творить окончательно все, что угодно? Или он до такой степени не контролирует собственное министерство, что он даже не подозревает, что он обязан осуществлять этот контроль? Или он не понимает, что никакого контроля и аудита у него не будет? Это очень ярко иллюстрирует абсолютное разложение, абсолютную деградацию так называемого правительства господина Медведева. Потому что это люди, которые действительно разрушают все, к чему они прикасаются. При этом, я не хотел бы говорить о том, что там все плохо, все негодяи и т.д. Есть огромное количество хороших и честных людей – я возвращаюсь к депутату Бондаренко, который месяц честно пытался прожить на 3,5 тысячи рублей. Над ним смеялась вся либеральная тусовка, его топтали ногами, но он свой эксперимент завершил. И понял, что так нельзя. Остальные депутаты этим, судя по всему, довольны.