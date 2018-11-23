23 Нояб. 18:05 2018-11-23T21:29:19+03:00

Почему в России самые классные сериалы не показывают по телевизору и надо ли их смотреть

Почему в России самые классные сериалы не показывают по телевизору и надо ли их смотреть 00:00 00:00

Главные темы:

- Госдума подумывает о цензуре на телевидении. После очередного скандала в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на телеканале «Россия 1» в Госдуме заговорили о необходимости введения цензуры на федеральном телевидении.

- Новые российские сериалы, которые не показывают по ТВ, но их нельзя пропустить. Вот в эти выходные и посмотрите! (согласно отдельному плану).

- «Голос»: новый этап: поединки.