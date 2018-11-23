2018-11-23T21:29:19+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Почему в России самые классные сериалы не показывают по телевизору и надо ли их смотреть

Почему в России самые классные сериалы не показывают по телевизору и надо ли их смотретьПочему в России самые классные сериалы не показывают по телевизору и надо ли их смотреть

Обсуждаем в эфире программы "Глядя в телевизор" на Радио "Комсомольская правда"

Почему в России самые классные сериалы не показывают по телевизору и надо ли их смотреть

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Главные темы:

- Госдума подумывает о цензуре на телевидении. После очередного скандала в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на телеканале «Россия 1» в Госдуме заговорили о необходимости введения цензуры на федеральном телевидении.

- Новые российские сериалы, которые не показывают по ТВ, но их нельзя пропустить. Вот в эти выходные и посмотрите! (согласно отдельному плану).

- «Голос»: новый этап: поединки.

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