27 Нояб. 07:05 2018-11-27T11:50:42+03:00

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Украина переходит на «военное положение». Что это значит 00:00 00:00

Главные темы:

- Назван самый курящий город России.

- На Украине ввели военное положение. Что дальше?

- Обзор прессы.

- 26 ноября Совбез ООН заблокировал российскую повестку срочного заседания, посвященного вторжению украинских кораблей в воды России.

- Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе, отметив, что он и лидеры европейских стран не в восторге от сложившейся ситуации.

- Получивший ранения украинский экипаж военнослужащих, который задержали после инцидента в Керченском проливе, находится в больнице Керчи, угрозы их жизни нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

- Эксперты выяснили, сколько нужно денег для счастья россиянам. Самый требовательный народ живет во Владивостоке, а самый скромный — в Оренбурге и Набережных Челнах.

- Дави на газ. Штрафами ГИБДД займется искусственный интеллект. Эксперты признали такси безопаснее личного автомобиля. Названы финалисты конкурса «Автомобиль года в Европе 2019». Выбираем победителя вместе.

- Работница администрации Камчатки сравнила пенсионера с животным. Почему работники госучреждений позволяют себе высказываться таким образом на камеру? Представляем, что он говорят, когда не идёт запись! Кто должен повышать уровень культуры среди слуг народа и когад на это обратят внимание?

- Знал бы прикуп, жил бы в… Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни.

- Коридоры власти.