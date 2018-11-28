Падение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с Украиной
Разбираемся в этом в эфире программы «Национальный вопрос» на Радио «Комсомольская правда»
Падение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с Украиной
Главные темы:
- Рубль упал после инцидента в Керченском проливе. Порошенко требует усилить санкции против России. Это страшно?
- Тридцати гражданам России отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева. МИД советует не ездить на Украину.
- Крым готовится к потоку беженцев с Украины. А как народ относится к таким беженцам?
- Телеведущий Сергей Брилёв подтвердил наличие британского гражданства. Может ли патриот иметь двойное гражданство?