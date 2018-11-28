2018-11-28T18:16:25+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Падение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с Украиной

Падение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с УкраинойПадение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с Украиной

Разбираемся в этом в эфире программы «Национальный вопрос» на Радио «Комсомольская правда»

Падение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с Украиной

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Главные темы:

- Рубль упал после инцидента в Керченском проливе. Порошенко требует усилить санкции против России. Это страшно?

- Тридцати гражданам России отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева. МИД советует не ездить на Украину.

- Крым готовится к потоку беженцев с Украины. А как народ относится к таким беженцам?

- Телеведущий Сергей Брилёв подтвердил наличие британского гражданства. Может ли патриот иметь двойное гражданство?

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