28 Нояб. 17:05 2018-11-28T18:16:25+03:00

Падение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с Украиной

Падение рубля и проблемы с поездами - как аукнется простым людям «морской бой» с Украиной 00:00 00:00

Главные темы:

- Рубль упал после инцидента в Керченском проливе. Порошенко требует усилить санкции против России. Это страшно?

- Тридцати гражданам России отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева. МИД советует не ездить на Украину.

- Крым готовится к потоку беженцев с Украины. А как народ относится к таким беженцам?

- Телеведущий Сергей Брилёв подтвердил наличие британского гражданства. Может ли патриот иметь двойное гражданство?