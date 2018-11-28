28 Нояб. 18:05 2018-11-29T13:41:49+03:00

Мы разошлись, как в море корабли. Отношения России и Украины после провокации в Керченском проливе 00:00 00:00

А.Гришин:

- Здравствуйте! Никуда нам не деться от ситуации, которая случилась близ Керчи, в наших территориальных водах. И что теперь будет с нашими российско-украинскими отношениями?

Н.Стариков:

- Здравствовать надо, несмотря на любые геополитические и еще какие-либо сложности. Я предлагаю ввести термин «Керченская провокация». Он уже появился, но давайте его закрепим. Думаю, это четко рисует случившееся географически и по сути.

Очень много говорили на эту тему. Связывают это с выборами, с желанием устранить конкурентов, с желанием помочь американцам решить какие-то их проблемы. Это все есть. Источник возникновения керченской провокации как слоеный пирог: наверху находится геополитика. Американцам нужно было вывести из обращения информационную тему, которая для них была очень опасна, а именно обстрел химическим оружием Алеппо. Смотрите, какая странная реакция американцев: когда кто-то где-то написал, что Башар Асад применил химическое оружие, они сразу наносят удар ракетами. Прочитали в твиттере, все достаточно, сердце Трампа обливается кровью и он отдает приказ.

Здесь зафиксирован обстрел Алеппо химоружием. И Трамп не замечает этого. И не дает никакого приказа никаких боевиков обстрелять. Для нас это лишний пример того, что двойные стандарты используются для затягивания гражданской войны. При этом каждый раз американцы в пользу боевиков что-то используют или трактуют эту ситуацию. Якобы химическое оружие применил Асад, значит, стреляем по сирийским войскам. Если боевики применили химическое оружие, чтобы остановить, навредить или еще что-то сделать, то мы по ним не стреляем.

Николай Стариков. По сути дела. 28.11.2018.- Отношения России и Украины после провокации в Керченском проливе. - Почему наши чиновники так оторваны от народа? Ведущий - Александр Гришин.

А.Гришин:

- Но стреляем все равно по сирийским войскам.

Н.Стариков:

- Информационно точно в этот раз, по крайней мере.

Эту тему надо было вывести из обращения. Как? А что-то должно произойти такое, о чем начнут говорить, что вытеснит. Может, не все радиослушатели знают, что есть такая технология – выбивание клина клином в информационном плане. И вот украинскому руководству поступает заказ американского кураторского ведомства: сделайте что-нибудь такое, чтобы перебить нужную информацию. Это верх этого слоеного геополитического пирога. В середине где-то интересы, направленные на выборы, на расстановку сил внутри Украины, которые борются за ярлык княжения, который выдают в американском посольстве. А вот фундамент всего этого очень неприглядный. Это простое корыстолюбие и желание заработать деньги. Порошенко и компании.

А.Гришин:

- Американцам?

Н.Стариков:

- Нет. Зачем?

А.Гришин:

- Украинской элите.

Н.Стариков:

- Да. Эта псевдоэлита не просто пилит бюджет, строит стены между Украиной и Россией, на которой Яценюк срубил непонятное количество денег. Они готовятся заранее к зарабатыванию денег. Как это делается? У Турчинова крупнейшая на Украине сеть обменных пунктов. Она через аффилированных лиц, то есть, под разными вывесками, тем не менее, он это контролирует. Это не секрет для тех, кто погружен в экономико-политическую ситуацию на Украине. Курс доллара национальный банк Украины снижает, он становится дешевле, он доходит до минимума – это 27,7 гривны за доллар. Происходят за этот период закупки большого количества валюты. А дальше нужно ее продать так, чтобы она стоила дорого. И что для этого нужно? Нестабильность.

Что произошло от введения военного положения? Курс доллара резко увеличился. Люди начали покупать соль, спички, консервы и доллары. Люди, которые прошли крушение СССР, несколько майданов и кризисов на Украине знают, что надо делать в кризисной ситуации. И вся эта гоп-компания вокруг Порошенко именно для этого военное положение и ввело. Они не сами приняли такое суверенное решение ввести военное положение, чтобы заработать по несколько миллионов долларов каждый. Они выполнили заказ Вашингтона, но так хитро и красиво вписав туда свои корыстолюбивые интересы. А дальше отправили украинских моряков на убой. Потому что чем резче будет провокация, чем больше там прольется крови, на дай бог, там кто-то погибнет, тем выше будет курс доллара на Украине.

Ровно 30 дней военное положение. Это цирк, по большому счету! Нам рассказывают четыре года, что они воюют с Россией и не ввели военное положение ни разу. Рассказывают, что воюют с Россией, Россия им угрожает. 30 дней военного положения означает что? Через 30 дней Россия рассосется, что ли?

А.Гришин:

- Надо будет докладывать о победе или продлевать.

Н.Стариков:

- Что должно произойти за 30 дней? Почему именно такой срок? Никакого рационального объяснения этому нет, кроме одного, курс доллара всегда автоматически возрастал к новогодним праздникам. Спрос появлялся. Поэтому они вводят это самое военное положение до нового года. В тот момент, когда люди и так покупали бы валюту, а теперь к этому добавляется ажиотаж, связанный с войной.

А.Гришин:

- Один фактор на другой накладывается и получается больше рост.

Н.Стариков:

- Конечно. Вся эта клика – это инструмент для зарабатывания денег. Поскольку кормовая база уменьшается, так вот они заранее готовят такие вещи. Это мерзость, это уровень тех людей, которые сегодня у власти на Украине.

А.Гришин:

- В том же самом Николаеве, как рассказали, еще до введения военного положения в обменниках доллар взлетел до 35 гривен за штуку.

Н.Стариков:

- Сейчас будет колебаться. Но направление у него будет вверх.

А.Гришин:

- Удалось его сбить до 32-31, как сообщают с мест, но насколько это надолго?

Я другое хочу спросить. Если вот так изначально команда поступила из Вашингтона, почему тогда Трамп так вяло отреагировал?

Н.Стариков:

- Трамп прекрасно отреагировал. Он сказал много, ничего не сказав. Он заговорил каким-то странным языком: мне это не нравится, это никому не должно нравится, мы все за мир и за дружбу. Примерно в таком стиле выступил. А после этого сказал: знаете, может, я и не буду встречаться с Путиным. Нужно сначала разобраться, что там произошло. Он использовал для повышения ставок в борьбе России с США, в дипломатической борьбе. Там чего-то произошло, нам, может, встречаться не надо.

А.Гришин:

- С одной стороны, люфт себе обеспечил.

Н.Стариков:

- Он сказал всем все, что они хотели услышать. На Украине Порошенко говорит, что США с нами. У России двери для диалога пока еще открыты. Для внутриамериканской оппозиции вообще ничего не сказал, непонятно, за что его ругать. И мимоходом пнул еще европейцев, объяснил, как они должны реагировать на то, что произошло в Керченском проливе. И Европа уже начинает: эстонский МИД вызвал российского посла. Услышали Трампа.

А.Гришин:

- Но на третий день.

Н.Стариков:

- Ну, так это же Эстония.

А.Гришин:

- И мы, получается, в какой-то степени довольны, потому что я смотрю: из телевизора все время говорят, о, смотрите, Трамп так ничего и не сказал.

Н.Стариков:

- Нам тут довольными нечего быть, потому что это не наша игра.

А.Гришин:

- Вот тут сразу спрашивают: не следовало ли Путину отказаться от встречи с Трампом на саммите «большой двадцатки» в Аргентине из-за пограничного конфликта между США и Мексикой?

А.Гришин:

- И теперь представьте, как это будет подано в западных СМИ? У нас, у США нет никакого пограничного конфликта с Мексикой. И вдруг под надуманным предлогом Россия уходит от диалога. И дальше стали бы говорить все, что хотят. Поймите, мы троллим, а для западного обывателя, он серьезно это будет воспринимать. Нет никакого пограничного… О чем вы говорите?

А.Гришин:

- Это не я, это наши слушатели. Имеется в виду попытки прорыва беженцев с Гондураса.

Н.Стариков:

- Об этом знают не все американцы. Это во-первых. Во-вторых, это подается как хулиганство. И нарушение закона. И третий вопрос. А причем тут Россия? Россия уже вмешивается и в нашу пограничную историю с Мексикой?! Ах, она такая-сякая.

Думаю, у России нет ни информационного повода, ни сути для того, чтобы нам отказываться от встречи с Трампом. Тем более, что мы едем туда не на встречу с Трампом, а участвуем в международном симпозиуме ведущих стран.

А.Гришин:

- И у Путина там несколько мероприятий уже запланировано.

Н.Стариков:

- Главное, не надо нам фокусироваться, будет ли встреча с Трампом, не будет. Президент великой России едет на международную конференцию, чтобы обсудить целый ряд проблем. Кто-то захочет обсуждать? Обсудим.

Знаете, как сказал Александр Третий? Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать. В данном случае не Европа, но тоже может подождать.

А.Гришин:

- Эта провокация не вышла, мягко говоря. «Что еще придумает пан Порошенко и компания, чтобы его преступная компания осталась еще на один срок?». Это спрашивает Александр из Перми.

Н.Стариков:

- Что значит, не удалась? С точки зрения международной напряженности, она повысилась. Химическую атаку вывели из информационного повода. Американцы достигли своей цели. Порошенко с компанией начали продавать дороже доллары, которые они закупили и распространяют через сеть Турчинова. Все цели достигнуты. То, что украинские моряки оказались в Крыму не в том положении, в котором хотели бы, что несколько из них ранено. Кто из руководителей Украины об этом помнит?

А.Гришин:

- Интересно, как ситуация видится из Украины. Вот что сказала Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады Украины, советник предыдущего президента Украины.

А.Герман:

- Нынешняя ситуация как-то напоминает Карибский кризис. Если отношения уже дошли до дна, может, они теперь оттолкнутся от этого дна и на встрече в Аргентине произойдет какое-то понимание между президентом Трампом и Путиным. И начнется диалог. И с этого начнется общая разрядка, и начнутся изменения и в Украине тоже.

Украина переживала и более тяжелые времена. Мы уже достигли самой крайней точки. Над миром запахло неприятно, запахло войной. Мы понимаем все, что решение ситуации в этом регионе принимают двое людей – Трамп и Путин. И от их взаимопонимания, от того, найдут ли они компромисс, будет зависеть и то, как будут себя вести нынешние власти в Украине.

Н.Стариков:

- Судя по тому, что она говорила, я и подумал, что вряд ли такому разумного мыслящему человеку есть место в нынешней Раде. На мой взгляд, Карибский кризис и «керченский кризис» сравнивать невозможно. И с чем бы я не согласился, о том, что решение принимают два человека. Да, решение принимают два человека, но есть еще и третий человек – Порошенко, который реализует решение, которое ему навязывают из Вашингтона. Мы с вами понимаем, что не Дональд Трамп звонит и дает указание, какой боевой катер и какой старинный буксир под названием «Яны Капу», что в перевозе с новояза украинского означает Перекопск…

А.Гришин:

- Нет, это какой-то крымско-татарский. Его переименовали просто.

Н.Стариков:

- Это декоммунизированный вот этот буксир «Красноперекопск». И город, и буксир. И вот Трамп отдает указание отправить именно эти катера? Конечно, нет. Просто вы чего-то там сделайте. Сами определите, что. И вот они определяют тупо. Посылают моряков практически на убой. Единственное, все вроде у них получилось. Но у них не получилось самого главного. У них трупов нет. Им бы очень хотелось повторить историю майдана. Помните? Противостояние, потом стрельба неизвестных снайперов. И уже никто ничего не слушает, закусив удила, осуществляют государственный переворот.

Нужна кровь и жертвы. Так и здесь. Чтобы понять истерию на фантастический уровень, а вместе с истерией и курс доллара, им нужны были трупы украинских моряков или спецслужбистов, которые тоже решили поплавать вдруг в Бердянск. Вот что у них не получилось. И слава богу.

А.Гришин:

- Знаете, что касается эсбэушников, думаю, это просто военная контрразведка. Это обычное дело. У нас тоже особый отдел ходит в международные походы или в нейтралку.

Н.Стариков:

- Согласен. Здесь просто интересный момент…

А.Гришин:

- Другое дело, вы правы, у них было особое поручение. Они следили за выполнением задания.

Н.Стариков:

- Но тоже достаточно странно. Отправляются корабли с провокационной целью. Итогом этой провокации, скорее всего, станет либо захват судов, логично? Вместе со вмеми. Либо уничтожение. В любом случае, посылать туда спецслужбистов достаточно странно. Вы же не хотите, чтобы ваши спецслужбисты попали на беседу к спецслужбистам России? Вдруг они там договорятся о чем-то? Носителей каких-то секретов очень странно отправлять в такое вот, с позволения сказать, путешествие. Но давайте не будет искать логики там, где ее нет. Там логика наживы, изготовления из своей страны плацдарма для чужих геополитических экспериментов. Ведь главная задача любого руководителя любого государства – это избежать войны со своим участием. Что делает Порошенко? И что делает вся эта клика? Они упорно стараются развязать войну на своей территории в чужих интересах. Ясно, что никакой пользы от военного конфликта с Россией Украина получить, в принципе, не может. Значит, предоставляет свою территорию, своих граждан, их жизни, свободу, имущество, здоровье в пользование тем, кто предоставит потом им убежище в Канаде.

А.Гришин:

- Пришел вопрос от слушателя, что Россия, дескать, отреагировала на приграничную провокацию так, как от нее ожидал Киев. Можно ли было как-то иначе?

Н.Стариков:

- А как? Есть какие-то вещи, которые прогнозируемые. Провокатор прогнозирует реакцию. Мне кажется, пропустить суда нельзя, иначе вы перестаете быть государством. Уничтожать их тоже нельзя, потому что там невинные украинские моряки, которых отправили на убой. Выбрали промежуточный вариант – задержать, применить силу, когда это только будет необходимо. Долго уговаривали. Я, действительно, не вижу какого-то другого варианта. Если бы он был, я бы его с удовольствием озвучил.

А.Гришин:

- Несколько слушателей считают, что это разыгрался договорняк. Между, дескать, Путиным и Порошенко.

Н.Стариков:

- Они ошибаются.

А.Гришин:

- Лаконично.

А.Гришин:

- Вы сказали – псевдоэлита, по отношению к верхушке нынешнего украинского государства. Вам не кажется, что у нас сформировалась группа социальная, которая не в меньшей степени является такой псевдоэлитой, считающей себя элитой? Это чиновники, депутаты в огромном количестве, которые в силу того, что они оторваны от народа, допускают совершенно дикие высказывания. Министр по делам молодежи Дагестана высказался: «Сегодня - аниме, завтра, возможно, ЛГБТ». Депутат Екатеринбурга Андрей Пирожков ошибочно считает, что у нас заключенные ничего не делают, надо бы вернуться к ГУЛАГу. Сотрудница камчатского минфина про пенсионеров сказала: только дротиком, как животное, чпок, чтобы он отрубился, потому что хрен знает, что у него на уме. До этого были ярославский депутат и так далее. Что такое у нас происходит? Почему они так себя ведут?

Н.Стариков:

- Конечно, некое сходство с определенной частью того, что мы видим на Украине, наблюдается. Разница в том, что на Украине мы сегодня не видим вообще здоровую элиту совсем, как класс. Потому что для того, чтобы сегодня сделать политическую или сохранить экономическую карьеру на Украине, нужно играть по тем правилам игры, которые введены в действие после государственного переворота. Это значит, что все становятся под одну гребенку. У нас же есть вопиющие случаи, а есть как бы нормальные, хорошие, замечательные люди. Поэтому вопрос в проценте того, что мы с вами наблюдаем. Это с одной стороны.

С другой стороны, уж как-то очень активно последнее время стали присматриваться к словам всевозможных людей, занимающих разные должности. Во-первых, хотелось бы им порекомендовать дважды подумать, прежде чем говорить. Так взяли паузу, просчитали про себя до десяти, может, в этой паузе и остались. И ничего не сказали. Может быть, чуть-чуть как-то поспокойнее к этому относиться. Потому что наблюдаются, на мой взгляд, все признаки того, что из этого пытаются делать какие-то информационные кампании, причем не в адрес какого-то конкретного человека, это вряд ли, а именно… знаете, как часто были новости, в последнее время их не слышу, пытались очернить, для меня непонятно зачем, маршрутки. И вот упорно рассказывали об авариях исключительно с маршрутками. Как будто никакие другие автомобили в автомобильные аварии не попадали. Так и здесь, взяли категорию «государственные чиновники», видимо, через это очернить само государство. И вытаскиваются случаи. А дальше начинают уже бить просто по этой личности. Смотреть, что там еще, и так далее. В любом случае, ситуация у нас и на Украине все-таки, слава богу, разная.

Игорь, Ставрополье:

- Я хотел сказать про катера. Они не скрытно там плавали. А мы в прямом эфире с утра и до вечера слушали, как они плывут, подходят, перегораживают. Получается, если бы мы их просто пропустили, они бы тихо проплыли, можно было бы с моста на них чего-нибудь кинуть или плюнуть. И мы бы не помогли этим шоу.

Про чиновников – у нас есть такое слово: они просто охренели.

А.Гришин:

- Я выскажусь даже более категорично: оборзели многие. Я недавно говорил с Сергеем Михайловичем Шахраем – автором российской конституции. Умный человек. Он сказал такую вещь. У нас произошла странная вещь. У нас там, где у нас органы с полномочиями, сидят люди, которые не привыкли самостоятельно ни думать, ни решать. А люди, которые имеют авторитет в обществе, они находятся в тех структурах, которые не имеют права решающего голоса. Типа Общественной палаты и Госдумы. Он сопоставил Совет Федерации, где сидят люди, половину из которых никто не знает в стране, а губернаторы в это время находятся в Госсовете, который является совещательным органом.

Н.Стариков:

- Если уж мы занялись сопоставлением, предлагаю продолжим. Сопоставим конституцию, которую нам написал господин Шахрай, с той, которая у нас была до этого. Возникает много вопросов. Почему господин Шахрай забыл один из основных пунктов – о принадлежности природных ресурсов государству? И сделал такой малопонятный пункт – может быть в такой собственности, может быть в сякой. Наверное, ему никто не подсказывал, он сам решил, что четкая и ясная формулировка, что «природные ресурсы принадлежат народу Российской Федерации» - это лишнее, этого не должно быть. Вот после того, как он бы ответил на этот вопрос, я бы с удовольствием послушал и другие его ответы.

А.Гришин:

- Я ему задавал этот вопрос. Дождитесь, когда выйдет материал.

Александр, Королев:

- У нас депутатом Госдумы была Мария Максакова. Но она прекрасно понимала, что депутатом она не могла быть, потому что у нее было двойное гражданство. Получается, она незаконно получала зарплату. А почему-то в Думе никого это не заинтересовало. Они не обратились в правоохранительные органы, чтобы провели проверку, стоит ли с нее эти деньги назад получить.

Н.Стариков:

- Я за судьбой госпожи Максаковой не очень сильно следил и слежу. Но если я правильно понимаю, она второе гражданство получила уже после того, как она прекратила работать в Госдуме. Мы ведь говорим об украинском гражданстве. Дьявол в мелочах.

Александр, Липецк:

- Вся беда в том, что люди, идущие во власть, депутаты, они все от бизнеса, крупного и среднего капитала. Простые люди – учителя, военные, рабочие – сейчас почти нет таких депутатов. Поэтому они живут своей жизнью и оторваны от народа. Что касается тех же сенаторов, я не понимаю миссию, которую они выполняют. Выдвигает областной совет человека, который уже ушел в отставку, и снова он во власти. Вообще несменяемость.

Н.Стариков:

- В советский период был такой анекдот. Что такое политический оргазм? Это вывод члена из ЦК. В политике очень важно мягко, красиво передать власть. Без потрясений. Вывести или ввести какого-то политического деятеля из какой-то структуры. Совет Федерации во многом является такой амортизационной структурой, куда людей, которые по той или иной причине должны быть из власти выведены или введены, вот их немножечко, чтобы это было почетно. И в то же время там есть большое поле для общественно полезной деятельность. Такая двойственная функция у Совета Федерации. Я думаю, мы должны понимать, что такой орган обязателен. Для сравнения. Такой же орган в Великобритании называется палата лордов. Разница очень большая. Если в нашу палату лордов людей назначают и предлагают законодательные собрания, то палата лордов в Великобритании формируется по праву рождения. Родился в хорошей семье и ты уже в палате лордов. Пожизненно.

А.Гришин:

- Там может по наследству перейти титул.

Н.Стариков:

- Но никакой доярке, шахтеру, писателю или еще какому-то простому гражданину, подданному Великобритании, в этом органе не оказаться. У нас с социальными лифтами тоже есть большие проблемы. Слава богу, династий в Совете Федерации или династий депутатский мы еще в массовом виде не наблюдаем. Я надеюсь, и наблюдать не будем.

А.Гришин:

- У нас династии такие, что папа – министр, сын – банкир. Вам не кажется, что в значительной степени этот отрыв произошел из-за разницы в доходах? Мы посчитали, что на свою месячную зарплату депутат может позволить себе больше тысячи обедов в Госдуме, а человек, который получает среднюю зарплату, - сто с небольшим.

Н.Стариков:

- Что касается разницы в доходах между различными группами граждан России, на самом деле я иначе как катастрофой эту ситуацию не назвал бы. С этим нужно что-то делать. Изымать сверхдоходы и увеличивать доходы у малообеспеченных слоев населения. А что касается доходов депутатов, тут ситуация несколько сложнее. С одной стороны, очень хочется сказать: а получайте-ка вы МРОТ. И вопрос: у нас депутатами могут быть только богатые люди, потому что иначе им надо будет где-то зарабатывать. Либо им кто-то на блюдечке и, я боюсь, из иностранной разведочки, что-то принесет.

Федор, Тверская область:

- С элитами в правительстве более-менее понятно. Мне не очень понятно с местечковыми князьками в небольших городах. Когда с ними начнут разбираться? Мы не можем решать вопрос по их избранию. Вы сказали, что отец министр, сын в бизнесе. Вот как раз и здесь, в правительстве родственники, они его выбирают. Больше никак. Мы не можем ничего с ними сделать. Только восстание. Я понимаю, получают большие деньги наши уважаемые депутаты в Госдуме. Сейчас ходят ввести 300 киловатт, бензин, солярка. У нас в малых городах нет горячей воды централизованной. У меня двое детей. Стиральная машина, водонагреватель. Минимально 500-600 киловатт. Что делать?

А.Гришин:

- В стиральную машину заливается обычно холодная вода.

Н.Стариков:

- Что такое социальная норма электричества? Это скрытое подорожание. Когда нельзя поднимать цены, говорят: это же все для вас! Представьте, что выпускается молоко. Социальные нормы молока. Но бутылочка очень маленькая – граммов пятьдесят. И стоит она недорого. А рядом стоит нормальная бутылка молока, но цена у нее уже совершенно иная. У вас вроде как бы есть выбор. Вы можете купить эту маленькую, но вам 50 граммов молока никогда не хватит. Это просто скрытое подорожание электричества. Мы выступали против введения этих социальных норм электричества. На Украине они тоже уже введены. Во многом мы можем, даже не вдаваясь в какие-то вещи, хотя здесь все очевидно, если на Украине что-то делают, нам этого делать точно не надо. Там ничего хорошего ни для государства, ни для народа не делают и делать не будут, наверное, в обозримой перспективе. До тех пор, пока там власть не поменяется.

А.Гришин:

- Что делать с местными князьками?

Н.Стариков:

- Напрашивается ответ, что нужно идти на выборы и там их переизбирать. Но мы понимаем, что здесь ситуация такая, что вряд ли это получается на выборах. Значит, нужно обращаться в определенные компетентные органы. До маленького города пока дойдет волна снятия пены, я бы ее так назвал, управленческой, конечно, не сразу. Например, господин Васильев был назначен в Дагестан. И там начали чистить элиту. Начали с Махачкалы – со столицы. Глядишь, и дойдет дальше.

А.Гришин:

- Там чистят всех и на разных уровнях.

Н.Стариков:

- Мысль о том, что руководитель государства досконально знает все, что происходит в каждой деревне, в каждом городе, она ошибочна. Иногда сигнал о том, что там происходит что-то не то, очень важен. Да, нужно стучаться, жаловаться, писать, обращаться, приводя какие-то факты.

Наталья Михайловна, Пермь:

- Можно как-то команду Медведева убрать выборами? Можно их как-то отстранить и как можно быстрее?

Н.Стариков:

- Дмитрий Анатольевич Медведев и его команда, не вся, но большей частью, это герои совсем не моего романа. И я тоже считаю, что у России должно быть другое правительство и другой руководитель правительства. Однако избирательная система устроена так, что мы выбираем президента, парламент, депутатов различного уровня. А вот премьер-министра и министров мы не выбираем. Интересный аргумент, когда люди говорят, что всё всегда должно выбираться. На самом деле не всё всегда выбирается во всем мире и у нас в том числе. Я сторонник того, чтобы было назначение губернаторов. Мне кажется, что у нас чересчур много выборности стало в последнее время. А что касается назначения правительства, это прерогатива президента. Здесь четко ясно, к кому нужно обращаться.

А.Гришин:

- Вы считаете, что он сменит команду правительственную году в 2022-2023-м?

Н.Стариков:

- Я очень хочу, чтобы в России было другое правительство с другим подходом и с другой популярностью в народе. Потому что в России непопулярная власть – это очень опасно для государственности.

А.Гришин:

- Вы в первую очередь говорите про финансово-экономический блок и социальный?

Н.Стариков:

- Конечно.

А.Гришин:

- Не про силовые ведомства.

Н.Стариков:

- В том-то и дело, что есть министры, которые вполне себе справляются со своими обязанностями.

А.Гришин:

- У нас совершенно четкое деление. Есть министерства и ведомства, которые подчиняются непосредственно президенту, а есть, которые подчиняются председателю правительства.

Н.Стариков:

- Президенту подчиняется министр иностранных дел, министр обороны и МВД.

А.Гришин:

- И спецслужбы.

Н.Стариков:

- Силовой блок. К ним у нас, может быть, и есть какие-то вопросы, но их минимум.

А.Гришин:

- Но вернемся к теме. Почему у нас чиновники так себя проявляют? Вот что на этот счет сказал известный телеведущий Владимир Познер в нашем эфире.

В. Познер:

- Очень многие люди, которые занимаются политикой, совершенно не думают о том, что они несут ответственность, а думают больше о том, как бы сделать так, чтобы меня чаще вспоминали. А поскольку нет плохих статей, кроме некролога, то можно сболтнуть что угодно. По-моему, это такое тщеславное желание прославиться.

А.Гришин:

- Мнение Познера, что многие считают плохим пиаром только некролог. По-моему, они не правы.

Н.Стариков:

- Не согласен с Познером в данном случае. Если мы посмотрим высказывания, которые мы обсуждали, которые возмутили общественность, они не делались с расчетом на какой-то пиар. Кого-то сняли скрытой камерой, когда он что-то сказал. Какая-то беседа попала и стала достоянием гласности, когда никто не хотел, чтобы так было. Мы читаем про сотрудницу камчатского минфина, которая оскорбительно в адрес пенсионеров высказалась. Договор с сотрудницей расторгли. Вряд ли ей нужен такой пиар, что ее уволили. А дальше интересно – секретарь, снявшая видео, уволена. Не хотели они этого. Но это не снимает с них долю ответственности за то, что они должны олицетворять государство и говорить так, чтобы у граждан от их слов кровь не закипала. Известно, что в России две проблемы в России. С одной как-то уже научились справляться, я имею в виду дороги. Вот со второй – пока нет.

А.Гришин:

- Было предложение мостить одну проблему второй.

Н.Стариков:

- Одной проблемой решать вторую проблему. Тогда мы рискуем подыграть депутату гордумы Екатеринбурга Андрею Пирожкову, который сказал, что ГУЛАГ – хорошая вещь на самом деле.

А.Гришин:

- Мне кажется, что по тем временам и в той обстановке это была одна из вещей, которые…

Н.Стариков:

- Не так он должен был говорить. Он должен сказать о том, что в сложный период нашей истории были репрессии, количество, масштаб и смысл их изолганы и сильно преувеличены. Но сам по себе концентрационный лагерь для уголовников или политических не может быть хорошей вещью сам по себе. Это трагедия в любом случае.

А.Гришин:

- Согласен.

Петр, Москва:

- По-моему, выборы должны быть в основном там, где народ наш мог бы выбрать себе социально-политическую и социально-экономическую систему. А господин Шахрай и другие этого нас лишили. А дальше олигархический капитализм и все вытекающие последствия.

Н.Стариков:

- Мне остается только попрощаться и пожелать нам всем оптимизма во всех сферах.

А.Гришин:

- Поговорим ровно через неделю.