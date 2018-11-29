29 Нояб. 07:05 2018-11-29T12:04:44+03:00

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают важные темы в прямом эфире программы «Подзарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Учителя ночуют в школах, а врачи работают по двое суток подряд: на что готовы «понаехавшие» из регионов ради московских зарплат 00:00 00:00

Главные темы:

- Уральский депутат заявил, что ГУЛАГ был хорошей вещью.

- В Москве прошла премьера оперы "Для Черного квадрата".

- Инспектор гаджетов.

- Захотел попить: кот открыл кран и затопил магазин в Новокузнецке. Хозяева заплатят штраф за самостоятельность питомца.

- Учителя ночуют в школах, а врачи работают по двое суток подряд: на что готовы "понаехавшие" из регионов ради московских зарплат. Какой должна быть зарплата, чтобы вы переехали в Москву? А есть ли вообще это желание? Что вас держит в регионе?

- «Отравилась, но живая же! А куда нам просрочку девать?». В Сызрани отравился ребенок из-за пирожного. Цинизм продавца зашкаливает.

- Ежедневно рекомендуется употреблять сразу 2,5 литра воды из-за сухого воздуха в помещениях.

- Дневник врача частной клиники: Мы должны не вылечить пациента, а продать ему как можно больше услуг.

- Вот это кино! Обзор киноновинок.

- Куда поехать в новогодние праздники: необычные места в России.

- Дави на газ. Минтранс предлагает поменять цвет дорожной разметки на желтый. Справочники по ОСАГО пересмотрят: цены на запчасти вырастут!

- Федеральное агентство по туризму: Развитию санаториев в России поможет реклама и повышение уровня сервиса.

- Неизвестная женщина попыталась похитить ребенка прямо из роддома!

- Коридоры власти.

- Зарубежные врачи проглотили детальки Lego, чтобы успокоить родителей.