29 Нояб. 01:00 2018-11-30T19:31:24+03:00

Темная сторона покорения Луны: что скрыли американцы о своей высадке 00:00 00:00

Баченина:

- Здравствуйте! Сегодня мы встречаемся с популяризатором космонавтики, с блогером Виталием Егоровым! Здравствуйте!

Егоров:

- Здравствуйте!

Баченина:

- Последнее время встречаю много новостей про Марс. Потом исследования ВЦИОМа про то, что мы, россияне, верим в пришельцев или не верим. Стог новостей! И я решила позвать вас по всем этим поводам.

57% россиян согласно опросу социологов не верят в высадку американцев на Луне. Мне казалось, что это пройденный этап. И что мы да, не верим, а вот эта группа малочисленная верит. Нет, они все заново проводят эти опросы. И больше всего в теорию лунного заговора верят люди со средним образованием. 65% считают, что полет на Луну был сфальсифицированным.

Егоров:

- Опросы показывают, что число не верящих в полет на Луну растет. Раньше там были какие-то 45%, сейчас за 50%. Мне кажется, что это больше информационный фон из-за того, что у нас кругом в СМИ антиамериканизм расцветает. И это такое выражение… Поскольку россиянам сложно смириться с мыслью, что, с одной стороны, мы первые в космосе, сложно принять, что нас, оказывается, обогнали на Луне. И успокаивающей для национальной гордости является мысль, что они, наверное, не летали. И вот мы их обогнали. И они решили подделать посадку на Луну. Это все вопрос политический, психологический. И никакого отношения к инженерному вопросу не имеет, хотя там пытаются присоединять, придумывают, что флаг развивается и все остальное.

Я тоже сначала, еще в детских книжках читал, что вот, летали на Луну. И я не сомневался. Потом услышал все эти разговоры, что вот флаг, вот съемка. И я принял гипотезу, которая довольно распространена даже у российских космонавтов, у людей ученых, которые непосредственно работают и с лунными образцами, и с американскими учеными. И не сомневаются в их достоверности. Но при этом они говорят, что, возможно, некоторые видео, фотокадры были досняты на Земле. Для наглядности чтобы показать, как оно было.

Я был готов согласиться с такой версией. Некоторые кадры смотришь как глянцевая обложка. Они же не возили с собой профессиональную фотостудию. Но потом я начал углубляться в вопрос. Сейчас есть фотосъемки следов из космоса. Спутники летали и фотографировали.

Баченина:

- Человеческих следов.

Егоров:

- Естественно. Там ветра нет, погоды нет. И там есть только микрометеориты, которые периодически бомбят. Но, как показывают расчеты ученых, где-то 80 тысяч лет у нас есть на то, чтобы посмотреть эти следы. Они еще там будут видны.

Посмотреть всегда можно снова. Если бы была задача разоблачить, можно было бы спокойно заплатить Роскосмосу, чтобы он запустил спутник или луноход. И посмотреть просто на те места. Они все известны, указаны на карте. Технически можно.

Я хотел дополнить. Снимали или не снимали? Конечно, у них была там всякая анимация, мультики, демонстрация того, как это происходит. Но при этом те кадры, которые официально говорят, что они с Луны – они с Луны. Я их просто проверял по фотосъемкам со спутников. И все следы, все горы за спиной, все остальное сходится. В студии это нельзя было снять, потому что это не получилось бы. Потому что они катались в разные места, фотографировались и соотношение того, что у них видно за спиной не совпадает. Видно, что они во многих местах проводили съемку. И это все совпадает с тем, что можно увидеть на Луне.

Баченина:

- Почему ни одна автоматическая марсианская миссия еще при СССР не увенчалась успехом? Только американцы сажали свои марсоходы. И об этом мы не кричим как-то.

Егоров:

- Первая заслуга первой мягкой посадки на Марс принадлежит СССР – «Марс-3» сел мягко. Но после этого проработал 14 секунд. Было достижение: «Марс-5» сумел провести первую цветную фотосъемку поверхности Марса. И, действительно, все.

Это вопрос несовершенства советской электроники. Реально была большая спешка. И была недостаточно долгоживучая в космических условиях советская электроника, которая уже… Если до Венеры она могла еще долететь, до нее лететь поближе, она могла за два-три месяца прожить в космосе, добраться до поверхности, то вот 6-9-месячный полет до Марса она не выдерживала. Были сбои, отключения, неполноценная работоспособность.

Баченина:

- А у американцев выдерживала?

Егоров:

- У них была более развитая. И у них, если в 71-м сел «Марс-3» и проработал несколько секунд, в 76-м или в 78-м году сели два «Викинга» американских. И несколько лет проработали на поверхности Марса. Там были источники тока длительного срока. И он работал нормально. И с орбитальными аппаратами у них уже получше получалось. Вон из «Вояджеры» до сих пор летят, в 70-е запущенные.

Баченина:

- Самая распространенная проблема, которую обозначают чаще всего – это время. Илон Маск говорит, что давайте дозаправляться. Это возможно или это бред? И где эти дозаправочные станции ставить?

Егоров:

- По его плану предполагается дозаправка на низкой околоземной орбите и на Марсе.

Баченина:

- Это будет летающая заправка.

Егоров:

- По сути, да. Он строит большую ракету, у которой вторая ступень одновременно является и космическом кораблем. Когда она выходит в открытый космос на низкую околоземную орбиту, достигает космической скорости первой, остается на орбите, то она пустая. Она израсходовала все топливо, чтобы подняться до этой высоты и набрать эту скорость.

После этого предполагается, что вторая такая же ракета прилетит. Заправит ее. И только после этого эта ракета сможет лететь на Марс. К Марсу она точно так же прилетит пустая, сядет за счет торможения в атмосфере, там остатки топлива ему понадобятся, чтобы совершить ракетную посадку. И все. Она там тоже будет пустая. И там тоже колонистам или кто там полетит, им придется развернуть завод по производству метана. И заправить эту ракету метаном. Именно для этого он развивает метановый двигатель, собирается летать на метане. Потому что его можно производить из воды, углерода.

Баченина:

- Это не бред?

Егоров:

- Это не противоречит законам физики.

Баченина:

- Свеженькая новость. Исследователи сказали, что химические состав Марса превращает его в настоящую сокровищницу – это Вашингтонский университет. На поверхности безжизненной планеты содержится огромное количество химических элементов, которые используются для производства ракетного топлива.

Егоров:

- Это речь про перхлораты. Их используют в твердотопливных двигателях. Они не очень удобны. В данном случае производить метан мы можем, получая газ, углерод, углекислый газ из атмосферы. Нам не надо ничего копать, перерабатывать. Просто засасываем газ, циклом Сабатье преобразуем его в метан. Это отработанная технология. И даже в космосе она применяется, правда, немного для другого. Но все это работает уже. И ничего противоестественного тут нет.

Баченина:

- Еще одно исследование. Почти половина наших с вами сограждан верит в существование пришельцев. Вы в этой половине? Вы на светлой стороне? На темной?

Егоров:

- Понятие пришелец предполагает, что они уже пришли. В это я, скорее, не верю. Потому что на сегодня нет реальных научных данных, которые показывали бы, что они не то, что пришли, а что когда-нибудь бывали или хоть как проявили себя заметно для нас. В нашей области галактики. Пока ничего. Мы слушаем, ищем летающие тарелки разбившиеся на обратной стороне Луны, на Марке и все остальное. И пустота.

Если говорить про существование внеземной жизни и цивилизаций в принципе, скорее, я отношусь к тем, кто считает, что они есть.

Баченина:

- Сложно представить, что мы и только мы единственные.

Егоров:

- По-всякому. Учитывая, какая цепочка случайностей позволила нам появиться и остаться в живых на сегодняшний день, потому что смотришь в космос, то там что-то взорвалось, там рентгеновские лучи, там активное ядро Галактики и все вокруг себя уничтожает.

Мы в уникальном месте оказались. Достаточно теплом, благоприятном, удаленном от всяких выбросов сверхмощных энергий. И нам настолько повезло! Погода плохая, мы грустим, ноги промочил… На самом деле, все наше существование – это результат колоссального везения, которое сопутствует нам последние 13 с половиной миллиардов лет!

Баченина:

- Движемся дальше. 3% россиян верят в…

Егоров:

- Плоскую землю?

Баченина:

- Да. Это нормально? Про три кита там еще не было речи!

Егоров:

- Как и лунный заговор, так и плоская земля – это все заимствовано из-за рубежа. Из Америки, прежде всего. Там рассадник гораздо более серьезный, а к нам это просто дальние волны долетают.

Люди сидят, смотрят все эти ролики. В данном случае, когда я смотрю на это явление, мне кажется, что отчасти это результат нашего научного и технологического мира. Люди могут спокойно и благоприятно жить в нашем обществе, пользоваться всеми благами цивилизации. И при этом иметь абсолютно не научное мировоззрение. Не принимая ничего из того, о чем говорит наука.

Есть много способов убедиться, что та картина мира, которую рисуют… Банально на плоской земле никогда бы солнце за горизонт не уходило. Оно бы всегда болталось где-то в районе видимости. И на плоской земле полярная звезда была бы видна со всех точек земли. А у нас она видна только до экватора. И таких примеров…

Я спорил как-то с человеком таким. Говорю, выйди вечером в ясную погоду, к балкону подойди и посмотри, куда уходит солнце. И прикладываю ему фотографию заката. И он говорит, что это фотошоп. Это люди, которые интернет, какие-то свои форумы считают более достоверным источником информации, чем личный опыт.

Баченина:

- Вы сказали, что это из Америки приходит. А во что американцы больше всего верят или не верят в плане космоса? Природных явлений.

Егоров:

- Там всего хватает. Я исследований не смотрел. Там хватает и тех, кто думает, что не летали на Луну, про плоскую землю. Куча всего. И при этом у них прекрасно развивается наука и техника, вкладываются большие средства в популяризацию. Например, популяризация NASA на порядки превосходит то, что делает Роскосмос, например. Там просто есть все.

Баченина:

- Тут недавно новость, которая была в прошлом году. Про воду на Марсе. Недавно планетологи решили, что в марсианской воде могли находиться простейшие микроорганизмы. Одноклеточные уже. И начинаются разговоры про марсианскую жизнь.

Егоров:

- Скорее всего, нет и никогда не было.

Баченина:

- Почему?

Егоров:

- Если мы заберемся в какой-нибудь подмосковный карьер, в любой точке Земли. И внимательно будем смотреть под ноги. И мы найдем следы жизнедеятельности тех же простейших, которые были миллионы или миллиарды лет назад. Любой известковый подмосковный карьер – это результат жизнедеятельности простейших в древнем море, которое тут было 400 миллионов лет назад.

Они все равно оставят какие-то следы. И на сегодня таких следов не найдено на Марсе вообще. Марсоходы, конечно, относительно немного прошли. Где-то суммарно около 70 километров. Но если даже по земле какой-нибудь пустыни пройти, то можно там найти следы даже не нынешней жизнедеятельности, а прошлой.

Баченина:

- Мы наследили просто там?

Егоров:

- Нет. Никакого известняка, ни каких геологических пород, сформированных при участии микроорганизмов, там нет. И эти следы мы бы нашли. Из космоса скелеты динозавров тоже сложно рассмотреть, но хотя Марс сейчас достаточно внимательно исследуется. Но ни геологические, ни с помощью спектрометров, ни с помощи фотокамер с большим увеличением ничего близко похожего не найдено.

Мы можем точно сказать, что никаких пирамид там точно нет. Разбившихся летающих тарелок не встречается.

Баченина:

- А по поводу этой базы на Марсе, которую китайцы собираются строить? А репетировать в пустыне Гоби.

Егоров:

- Это то, что называется задел на будущее. Такие эксперименты в СССР в 60-е и 70-е проводились. И с тех пор не особо приблизились к Марсу. И вот эксперимент «Марс-700» был несколько лет назад, сейчас будет совместный эксперимент института медико-биологических проблем в Москве и NASA – «Сириус». Там тоже люди будут в модуле заперты на 400 дней.

Баченина:

- Это все на земле. А хочется как-то рвануть туда.

Егоров:

- Сложновато. Там есть масса проблем технических. Но самая главная проблема, о которой немного говорят, это то, что это не надо. Никому из государств. Никому туда лететь не надо, на самом деле. Просто Илон Маск и все остальные, кто про это говорит, они рассчитывают, что… Никому, ни ученым, марсоходы все сделают за нас. И государствам не надо. На Луну люди полетели в 70-е, это было надо. Это был государственный интерес. Там только один ученый был, а все остальные были военные летчики.

Баченина:

- Нам вообще никуда не надо? Ни на Венеру, ни на..

Егоров:

- Результатом исследований всей Солнечной системы, зонды запускали во все стороны в 70-е, в 80-е, сейчас что-то летит. И все из этого показало, что лучше, чем на Земле, нет нигде. Даже близко. Даже в самом худшем месте на Земле лучше, чем в самом лучшем месте Солнечной системы.

Баченина:

- Замечательно. Это отличная точка. Но разговор не заканчивается. Спасибо! И до новых встреч!