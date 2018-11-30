2018-11-30T11:46:57+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Не подошла по стандартам. В Новосибирской области школьницу выгнали с урока из-за яркого цвета волос

Обсуждаем самые громкие темы в эфире программы «Подзарядка» на Радио «Комсомольская правда» вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем КрасновымОбсуждаем самые громкие темы в эфире программы «Подзарядка» на Радио «Комсомольская правда» вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым

Обсуждаем самые громкие темы в эфире программы «Подзарядка» на Радио «Комсомольская правда» вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым

Не подошла по стандартам. В Новосибирской области школьницу выгнали с урока из-за яркого цвета волос

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. В США слепой мужчина Дональд Никсон подал в суд на Playboy.com из-за невозможности насладиться контентом сайта в полной мере. Никсон обвинил сайт эротического журнала в нарушении прав инвалидов.

- Давайте обсудим! В Новосибирской области школьницу выгнали с урока из-за яркого цвета волос. Имеет ли учитель или администрация школы не допускать ребенка на урок из-за одежды или цвета волос? Что по этому поводу говорят в прокуратуре? Как с этим делом обстоят дела в других странах?

- Инспектор гаджетов.

- Дави на газ. Яндекс будет блокировать таксистов-лихачей. Независимым АЗС разрешили поднять цены на бензин. В каршеринге Яндекс.Драйв появятся грузовые фургоны.

- В США назвали дату начала войны НАТО с Россией.

- Чем ноябрьские мандарины отличаются друг от друга: Роскачество объясняет разницу.

- В России пассажиры смогут проходить на посадку в самолет с помощью смартфона.

- Авиабилеты подорожают из-за керосина.

- Страна большая и красивая. Куда поехать на новый год?

- Коридоры власти.

- Мать султана, за которого вышла замуж мисс Москва уже ссорится с невесткой.

- Пенсионер из Воронежской области купил для районной больницы пластиковые окна.

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