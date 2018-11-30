30 Нояб. 13:05 2018-12-02T13:41:12+03:00

Михаил Делягин: США - крупнейший террорист современности 00:00 00:00

М. Делягин:

- Редкий случай, когда есть хорошие новости. И я спешу ими с вами поделиться. Сегодня мне позвонили корреспонденты одно из информационных изданий и сообщили, что в этом году средняя сумма ипотечного кредита, который берут граждане России, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 %. Официальная инфляция 3,5 %, реальная инфляция – 7 %. Но средняя сумма ипотечного кредита выросла заметно. Это не произошло за счет роста цен. Потому что цены на недвижимость в условиях бурного экономического процветания не растут. В нашем кризисе они снижаются или остаются прежними. Это не свидетельство того, что люди устали ждать, экономить и терпеть. Потому что, когда люди устают терпеть, пытаются сохранить свой образ жизни за счет кредитов, это кредиты потребительские, не ипотечные.

Безусловно, у нас происходит резкая сегментация на рынке недвижимости, у нас растет предложение так называемых «шуваловок» - квартир то ли капсульного, то ли консервно-баночного типа, в которые люди запихиваются как селедки в банку. И эти квартиры дешевеют. А нормальное жилье у нас либо не дешевеет, либо дешевеет очень медленно, либо даже дорожает. Но люди берут ипотеку обычно не от отчаяния. От отчаяния люди идут в микрофинансовые организации. И то, что граждане России стали брать ипотеку на большие суммы, означает, что та часть нашего общества, пусть даже только она, которая может себе позволить ипотеку, она стала жить лучше.

Безусловно, в целом ситуация с уровнем жизни ужасная. В целом ситуация с экономической конъюнктурой ужасна. Наш бизнес воет даже больше, чем ему положено по его обычаям. И все довольно скверно. Но мы видим данные людей, которые не заинтересованы в фальсификации и которые показывают, что нижняя часть богатых и верхняя часть среднего класса, то есть люди, которые могут брать ипотеку, они тратят больше. Они более уверены в своем завтрашнем дне, чем год назад. Несмотря на все кризисы, о которых мы еще поговорим. Несмотря на все несчастья. Несмотря на все экономические кризисы и конъюнктуру. Несмотря на скачки цен на нефть. Люди чувствуют себя более уверенно, у них есть больше денег.

Это не касается большинства граждан Российской Федерации. Это касается примерно от верхних 10 до верхних 25-30 %. Это не относится к Абрамовичам, Усмановым, полковникам Захарченко и прочим замечательным людям. Но это относится к тем, кто работает и зарабатывает. И таких людей достаточно много. И они увеличивают свое благосостояние. Это хорошая новость.

Андрей, Белгород:

- Что за веселые ребята ведут на НТВ программу «Русское лото»?

М. Делягин:

- Я ни разу в жизни не смотрел эту программу. Поэтому я понятия не имею об этом. Когда этим летом я решил посмотреть на большом экране футбольный матч нашей команды с испанцами, я вдруг обнаружил, что я с ноября прошлого года не оплачивал «Триколор». Очень не принято одно средство массовой информации спрашивать о том, что происходит в другом СМИ. Это значит, провоцировать конфликт между людьми, которые и так конкурируют.

Роман, Сергиев Посад:

- Сколько для налогоплательщиков Российской Федерации будет стоить саммит «двадцатки»? Лично для вас вопрос. Что будут делать наши спецслужбы и элита, если при встрече в Аргентине с наследным принцем Саудовской Аравии господин Путин вдруг бесследно исчезнет, как террорист Хашогги? Как отреагируют Трамп, Порошенко и Мэй?

М. Делягин:

- Трамп и Мэй вряд ли будут этому рады. А Украина в «большую двадцатку» не входит. Господин Путин не является террористом. И уже по этой причине он не исчезнет во время встречи с королем Саудовской Аравии. При этом король еще очень старенький. Я думаю, что об этом стоит беспокоиться товарищу Трампу, который является хозяином короля Саудовской Аравии. Что касается того, что там будут участвовать многие преступники, да, безусловно. На саммите G20 будут участвовать руководители таких террористических структур как США – крупнейший террорист современности. Крупный террорист современности – Великобритания. И многие другие. На их фоне Саудовская Аравия, пусть даже расчленившая человека бензопилой, выглядит невинной девочкой с большими бантиками.

А что касается налогоплательщиков и G20, это копейки. Потому что это нормальная функция исполнения обязанностей государства. Поскольку наш самолет не пришлось ремонтировать, как немецкий, то сильно дешевле это нам обойдется. Это необходимые представительские расходы.

Нам пишут: «Учитывая дзюдоистские навыки нашего президента, опасаться, скорее, следует королю Саудовской Аравии». Согласен. Но я должен честно сказать, что король старенький, а солдат ребенка не обидит. Все будет хорошо и в рамочках.

Про ипотеку. Правильно пишете: «Сейчас растет доля покупки жилья по ипотеке, с ремонтом квартиры, уже включенным в стоимость ипотеки, поэтому растет средняя величина кредита». Но ремонт люди делали всегда. То есть у людей появилась возможность брать в кредит больше не от отчаяния, а от желания улучшить свою жизнь. А это как раз и означает, что люди стали жить лучше и люди стали чувствовать себя более уверенно. Что касается предложения измерять ипотечную активность в квадратных метрах, да, конечно, нужно еще учитывать качество этих квадратных метров. Но речь идет не о том, насколько люди улучшат свои жилищные условия. Мы знаем, что ипотека – это не про улучшение жилищных условий. Это про подкормку банков и банковской системы, строительного бизнеса. За наш с вами счет. Речь о том, что если люди стали больше тратиться на ипотеку, значит, этим людям стало легче жить. Пусть даже сами мы этого не сознаем.

Иван, Владимир:

- Дядя Миша, здравствуйте.

М. Делягин:

- Здравствуйте, племянничек.

Иван:

- Два дня назад выступал директор финансово-юридического университета. Он сказал, что мы топчемся на месте. Это же равнозначно нашей деградации.

М. Делягин:

- Это абсолютно правильно. Все мы признаем, что даже если верить официальной статистике, то российская экономика растет значительно медленнее, чем мировая экономика в целом. Мы растем быстрее Германии, где в третьем квартале вообще начался экономический спад. Но Китай вытаскивает весь мир. Это значит, что мы отстаем от остального мира. Ничего хорошего в этом нет. При этом это касается только количественных показателей роста. А в реальности имеет место еще и качественная стагнация. Потому что технологический прогресс уверенно идет вперед, а мы от него отстаем патологическим образом.

Олег, Вологда:

- Я из самозанятых. У меня было свое предприятие, я его слил. Понял, что работать с государством – играть в азартные игры. Честно работать – просто бессмысленно. Теперь я занимаюсь сам. Как думаете, долго мне бегать от нашего государства? Когда они меня возьмут за одно место?

М. Делягин:

- Это зависит от вашей квалификации и компетентности. Если вы звоните из Вологды, то эксперимент государства по переводу самозанятых в легальное пространство вас не касается. Он касается четырех других регионов. В этих регионов будет наблюдаться снижение поступления налогов, а не повышение. Потому что все вменяемые люди у нас государству не верят. А на самозанятых будут переводить своих сотрудников представители разного рода бизнесов, чтобы платить не 33 % из фонда оплаты труда, а от 4 до 6 %. Будут переходить на самозанятых индивидуальные предприниматели, тоже будет снижение налоговых поступлений. И так далее.

С точки зрения безопасности нелегализованного самозанятого. У нас с начала этого года начался очень качественный, эффективный контроль за расчетами в интернете. Если вы получаете регулярные переводы на одинаковые суммы, то вам, скорее всего, уже может прийти из налоговой инспекции начисление, что это ваши доходы. И вам будет сложно доказывать, что это не так. Потому что государство интегрирует банковские расчетные системы с системами налоговыми. Интеграция уже проведена, осталось уточнить внутренние правила. В плохом случае это будет рассматриваться как уклонение, на вас будут насчитываться еще пени, штрафы и прочие радости жизни.

Если вы осуществляете нерегулярные банковские переводы, то это тоже не очень хорошо. Потому что мы видим скандалы, когда банк замораживает счет из-за тысячи рублей. формально банк не имеет права этого делать. Достаточно вашего устного подтверждения, что эти ваши деньги. Но сообщения о таких случаях периодически проходят. Этим летом было заморожено порядка 600 тысяч переводов. Потом они были разморожены. Но это некоторые риски. Если вы хотите продлить очарование своего нынешнего момента, есть электронные деньги. До 15 тысяч рублей вам не нужно авторизовываться в Яндекс.Деньги и в . QIWI. Есть WebMoney, есть другие системы электронных денег. Или работайте в наличном виде. Или переходите в легальную сферу.

Если нет уж совсем каких-то религиозных противоречий, предрассудков, если ваш бизнес позволяет быть хотя бы индивидуальным предприятием, то почему бы и нет? Почему бы не легализоваться? Потому что в перспективе то, что мы называем цивилизацией или цифровым миром, будет наступать. И никакой тайны ни личной жизни, ни тем более коммерческой жизни не останется. Это тенденция. Она реализуется не сегодня и не завтра. Но она представляется практически неизбежной.

Президент Путин выступил на форуме «Россия зовет!» и сделал ряд хороших заявлений.

В. Путин:

- У нас нет цели уходить от доллара - доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, стреляют себе не в ногу, а уже чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов. Дело не только в нас. Мы же видим, что сейчас в мире происходит: посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе и ближайших союзников США. Долларовые активы сокращаются - посмотрите на отчеты, причем самых крупных держателей долларовых активов. Это результат политики применения санкций, в том числе с использованием доллара. Я думаю, рано или поздно осознание это придет. Но пока мир сталкивается с подобными явлениями в экономике, будет осуществляться поиск альтернативных вариантов расчетов и накоплений.

М. Делягин:

- Путин заявил, что российская экономика адаптируется к сложностям, «чувствует себя уверенно», но этого недостаточно для повышения уровня жизни граждан. По его словам, ситуация в экономике стабильна. За три квартала текущего года ВВП России вырос аж на 1,5 %. Опережающими темпами увеличивается промышленное производство, в частности – обрабатывающие отрасли. Президент Путин отметил низкую безработицу – 4,7 %, низкую официальную инфляцию – 3,5 % вместо планируемых 4 %. Путин отметил, что отечественный бизнес строит долгосрочные планы, и деловой оптимизм – это важный фактор для инвесторов. В то же время России необходимо ставить новые задачи.

«Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это. Чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых».

Для этого нужно повысить производительность труда, в частности – за счет более эффективных технологий в несырьевой экономике. Власти планируют повышать уровень профессионального образования и обеспечивать эффективную переподготовку кадров. Президент Путин заявил, что вся необходимая поддержка будет оказана частным компаниям для развития инфраструктур. Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь. Это важно и для наращивания экспортных возможностей. Много внимания будет уделено внедрению цифровых технологий. Также президент уверил, что, несмотря на необходимость масштабных вложений на реализацию экономического потенциала страны, власти не пошли на ослабление бюджетной политики.

Кстати, фразы про уход доллара от нас нет на официальном кремлевском сайте. Мне всегда казалось, что уж президент имеет право, чтобы его позиция, его мнение, не говоря уже о его указаниях, доводились официальными интернет-ресурсами без искажений. Вопрос искажения либеральные медиа решают достаточно эффективно. Но когда и официальные интернет-ресурсы присоединяются к этой политике, возникает вопрос: а что происходит? И кто управляет ситуацией?

А ведь Меркель на саммит опоздала, отменила ряд важных встреч, включая Трампа и Терезу Мэй. Самолет главы государства сломался в воздухе. Час они летели, где-то над Нидерландами самолет утратил все виды связи с землей. Это поломка, грозящая катастрофой. Главу государства пилотируют лучшие пилоты и обычно военно-воздушных сил страны. Самолет сбросил в море 120 тонн топлива у берегов Голландии. Самолет Меркель приземлился. Летчики связывались с землей по мобильным телефонам и осуществляли посадку. Пострадавших нет. Самолет будут ремонтировать. Меркель уже вылетела на резервном самолете.

Но это страшный сигнал для нас, для тех, кто летает обычными самолетами. Фирма Boeing только что угробила самолет индонезийских авиалиний с пассажирами и экипажем, потому что новая суперусовершенствованная модель имеет конструктивные недоработки. И автопилот сваливает самолет в пике. Ладно, теперь я буду смотреть, на чем летать. Я теперь буду летать на Airbus. Но если фирма Airbus не может обеспечить нормального полета даже главе Германии, то меня, когда я полечу, будут пилотировать обычные летчики, которые летают на обычных линиях. У нас очень хорошие летчики. Но все равно это риски. Давно пора заняться производством собственных самолетов.

У нас есть отличный самолет Ту-204, который российские либеральные реформаторы всячески блокируют, его выход в небо, его производство, чтобы стимулировать импорт, чтобы поддерживать Запад за счет наших денег. Но западные изделия начинают глючить. Мы видим катастрофу с Boeing, вызванную конструктивную ошибками. Мы видим Airbus, который не может обеспечить нормального полета даже канцлеру Германии. Если всерьез, то западная авиация сейчас понесла две имиджевые катастрофы.

Я сдержанно отношусь к Superjet, к МС-21, на котором никто регулярных рейсов не выполнял. Но если мы хотим летать безопасно, мы должны летать на своем. Потому что деградируем не только мы, деградирует весь мир. И некоторые развитые кусочки этого мира деградируют значительно быстрее нас. Нужно просто заниматься собственной безопасностью. И это вызывает большую тревогу, особенно на фоне официальных прогнозов.

Господин Орешкин спокойно разъясняет, что они сделали прогноз до 2036 года. Экономика за это время вырастет в полтора раза. Среднегодовой рост за это 18 лет будет в пределах статистической погрешности. И он точно будет медленнее, чем будет расти мировая экономика. При этом господин Орешкин рассказывает, что укрепление рубля будет идти в течение 20 лет. А за счет чего рубль будет укрепляться? За счет опережающего роста производительности труда. Это все происходило только что, накануне президентского выступления. При том, что государство не будет вкладывать значимые деньги в свое развитие. А за счет чего вырастет производительность труда? За счет еще большего сокращения заработных плат? Если человеку платить в два раза меньше, то какое-то время, пока он не умрет с голоду или не утратит трудоспособность, производительность труда вырастет в два раза. А платить ему больше – про это никаких реальных планов у государства нет. Гадание на нефтяной гуще – это путь к катастрофе. Глядя на счастливые лица представителей правительства и Банка России, такое ощущение, что они ведут нас к катастрофе абсолютно сознательно, осмысленно. И именно в этом заключается их цель.

«Путин мог бы заехать за застрявшей в Германии Меркель и подбросить, как джентльмен». Во-первых, Путин уехал раньше. Ему пришлось бы возвращаться. В Германии есть свои самолеты. Сегодняшние западные политики воспитаны так, что никакого джентльменства они не понимают. Если бы вы ехали в московском метро, сидели, а перед вами стояла бы Меркель, вы вздумали бы ей уступить место, вы бы ей нанесли страшное личное оскорбление. Весьма вероятно, кончилось бы санкциями. У этих людей вывернутая на изнанку психика. Единственное, что они понимают, это прямое бытовое хамство и удары по карману.

Президент Российской Федерации не хам, на мой взгляд. Поэтому мы имеем определенные трудности с коммуникациями с западным миром. Товарищ Трамп сейчас продемонстрировал классическое биполярное расстройство психики. Когда он пишет твит, что «я сейчас буду встречаться с президентом Путиным», и тут же следующий твит: «нет, я не буду встречаться с президентом Путиным». Что же случилось? Ему кто-то рассказал про украинскую провокацию в Керченском проливе? Да нет, все проще. Просто у товарища Трампа возникла проблема. Его адвокат признался во лжи Конгрессу во время расследования. Оказывается, что переговоры о строительстве Trump Tower – небоскреба в Москве шли не только до того, как Трамп выдвинулся в президенты, но и в то время, когда он уже был кандидатом в президенты США. Всем всё равно, но адвокат Трампа признался в лжи. И Трампу в результате этого встречаться с нашим президентом стало невозможно. И пошла околесица по поводу прав человека.

Как относятся США к правам человека, лучше всего следует из рассказа Трампа о том, что, конечно, нехорошо, что саудовского элитного оппозиционера расчленили в саудовском консульстве, но это вопрос денег. Поэтому мы не будем больше возвращаться к этой теме. Это иллюстрация того, что никакого вежливого разговора, никакого нехамского разговора, никакого нематерного разговора сегодняшние руководители Запада не понимают в принципе. И проявлять джентльменство по отношению к ним – это, в лучшем случае, наносить им тяжкое и незаслуженное оскорбление.

Меня спрашивают про Брилева. Я с большим уважением отношусь к Сергею Брилеву. Это один из лучших российских журналистов, аналитиков и препараторов в прямом эфире, публицистов. Проблема гражданства не в том, что это гражданство само по себе. У нас на государственном Russia Today работают в основном иностранцы с иностранными гражданствами. Проблема в том, что, когда вы во взрослом и осознанном возрасте принимаете чужое гражданство, то вы даете клятву на верность этому гражданству. Я не знаю, какая формула в Англии, в США вы отказываетесь от своей лояльности по отношению к кому бы то ни было, кроме Соединенных Штатов Америки. То есть вы отрекаетесь от своей страны. Проблема не в том, что вы имеете какой-то паспорт, какую-то бумажку или что-то еще. Нет. Если вы принимаете чужое гражданство, то по очень многим правилам очень многих стран вы отказываетесь при этом от своей страны. И произносите это осознанно и осмысленно. И клянетесь, в случае США, при любом конфликте быть на стороне США против своей страны.

Повторюсь, я не знаю, какая формула присяги в Англии. Я надеюсь, что этого там нет. Но хотя колониальная страна, глубокая культура должна включать в присягу механизму обеспечения лояльности туземцев, которых она признает своими. Но если человек уважает свои слова, то он испытывает большой внутренний тормоз, когда ему нужно произнести такие слова по поводу своей страны, большое неудобство. Пусть даже он сохраняет ее паспорт в кармане. Поэтому так омерзительно выглядят российские правозащитники, которые получают гражданство США и учат нас жизни, морали, при том, что они отреклись от нашей страны, от нашего народа и сказали, что в любом конфликте мы будем служить США против нашего бывшего народа, которому мы рассказываем, как правильно защищать его права. Есть поговорка: человек стоит столько, сколько стоит его слово. Если человек, отрекшись от своей страны, потом начинает ее чему-то учить, то это уже совершенно отдельная категория человека.

Станислав Макухин, руководитель проекта «Зеленая точка старта», Москва:

- Недавно было заседание правительственной комиссии Совета ЕврАзЭС, там были приняты решения о поддержке электромобильной отрасли на пространстве ЕврАзЭС.

М. Делягин:

- Понятно. Давайте говорить про актуальные вещи, а не заниматься частным лоббизмом. Представьте себе электромобиль в Киргизии, в Таджикистане, в Армении. Насколько это актуально? Насколько для нас электромобиль актуален? Хотя гибриды по Москве ездят. И это выгодно, это окупается, это хорошо. Это развитие. Но есть значительное количество более серьезных проблем. И наши проблемы не из будущего, они из прошлого.

Вчера Верховный суд Российской Федерации принял историческое решение. По сути дела, он разрешил нам думать. В 2018 году гражданам Российской Федерации при определенных обстоятельствах разрешили думать. История довольно простая. Кандидат наук, доцент Юшков в Перми сделал репост статьи в социальной сети ВКонтакте. В этой статье говорилось: надо посмотреть, сколько на самом деле погибло евреев во время войны. Сколько погибло советских граждан – исследования ведутся. И вечные дискуссии – 20 или 27 миллионов. Некоторые экстремалы до 40 миллионов доходят. Эта же тема дошла и до еврейского народа. Это оказалось уголовным делом. Человек, не отрицающий холокост, просто хочет уточнить, сколько погибло людей, он получил уголовное дело по доносу от гражданина Израиля Владимира Клейнера, лютого русофоба, судя по его комментариям, за то, что отрицает холокост. И реально чуть-чуть не сел в тюрьму.

Любой из вас может не то слово употребить в социальной сети, не ту картинку скопировать, не ту статью репостнуть. И вы получите в лучшем случае сотни тысяч рублей штрафа ваших личных денег. И при этом еще ваши счета будут заморожены. И вы не сможете эти деньги собрать ни от друзей, родственники вам не смогут перечислить. И в итоге вы сядете как злостный экстремист. Это история про ваши личные деньги.

По доносу Владимира Клейнера человека отдают под суд. Когда он пытается изложить свою позицию перед судом присяжных, это оказывается отдельным составом преступления. Когда присяжные его оправдывают, прокуратура Российской Федерации заявляет, что раз подсудимый смел излагать свою точку зрения перед присяжными, смел объяснять свою позицию, это является нарушением хода судебного процесса. У нас что, 37-й год в отношении русских в стране возник? И это дело было отправлено в Верховный суд. И вот вчера он принял решение, что можно в нашей стране рассуждать не только о том, сколько погибло русских, советских, немцев, американцев, но можно и обсуждать вопрос о том, сколько погибло в войне евреев.

Но только у нас не прецедентное право. И в отношении человека, который написал ту статью, уже тоже проводится проверка. Его тоже, судя по всему, будут сажать и судить за то, что он в нашей стране посмел задуматься о нашей истории. Профессор Михаил Суслов, доктор наук, который осмелился дать заключение о том, что обсуждение вопроса о том, сколько людей погибло в холокосте, не является отрицанием холокостом, был немедленно уволен из Пермского государственного университета за свою пророссийскую позицию. Этот человек – автор более пятисот публикаций, 12 монографий, почетный работник высшего профессионального образования России уже 12 лет. Дважды лауреат Пермского университета по науке. Но стоило ему сказать, что граждане Российской Федерации имеют право думать, он получил пинка под зад и был немедленно уволен из Пермского государственного университета.

Это что за террор? Мы вернулись в средневековье? У нас есть народы первого сорта, а все остальные народы – последнего сорта? Почему руководство Пермского государственного университета занимается разжиганием антисемитизма? И абсолютно безнаказанно. Погромы возникают именно после таких действий властей. Когда людей унижают и оскорбляют по национальному признаку. Это чудовищная вещь.

Господин Юшков по этому делу оправдан. А по другому делу он осужден на два года. Он взял картинку в «Комсомольской правде», на которой изображено, как при советской власти перераспределялись ресурсы между различными республиками. Сколько на душу населения какие республики зарабатывали и сколько на душу населения какие республики потребляли. Шло перераспределение ресурсов из центра на окраины, как и в царские времена. Советский Союз, как и Российская империя, был империей специфической, которая развивала окраины за счет центра. И вот за эту картинку и за комментарий к ней господин Юшков получил два года лишения свободы. Но поскольку у него малолетние дети, то он получил их условно, с официальной формулировкой – «за разжигание вражды». Юшкову вменялось унижение достоинства представителей других национальностей. Он признал, что ресурсы нашей странны перераспределялись в интересах других республик.

А если это не террор, то что это такое? Если вы скажете «Россия для русских», это будет лютый экстремизм. Россия, значит, для всех, кроме русских? Я правильно понимаю позицию российского государства? Столыпин когда-то сказал, что народ, который не осознает свои интересы, является навозом, на котором будут произрастать другие народы. Похоже, что российское государство хочет превратить нашу страну действительно в навоз, на котором будут произрастать другие народы. Симпатичные, милые и прекрасные. Но другие.

Александр, Саратов:

- К теме экстремизма. А как же нам быть с 136-м псалмом «Блажен будет, кто возьмет младенцев и разобьет об камень»?

М. Делягин:

- Такие псалмы есть у многих религий. Есть многие документы, которые сегодня выглядят чудовищно. Что написано в Ветхом Завете про гомосексуализм, мы все помним. Там подробнейшая инструкция, как продавать своих дочерей в рабство. В Ветхом Завете, по-моему, вплоть до убийства должен караться тот, кто сошьет одежду из двух разных кусков ткани. Давайте понимать, что священные писания писались в те времена, когда условия и правила жизни были иными. И Господь говорил с людьми на другом языке, приспосабливаясь к их тогдашнему состоянию. Экстремизм – это не отношение к историческим документам как к историческим документам, а экстремизм – это применение исторических документов в современности, с полным игнорированием современности. Давайте я сейчас возьму «Русскую правду» забытого века и попробую применить ее у нас сейчас. Рабовладение там есть и все остальное.

Петр, Москва:

- Деньги выполняют три функции: измерение, накопление, платежи. Спросил экономиста: какие функции не выполняет российский рубль? Ответ: функцию измерения. Я с большим уважением отношусь к тому, что сказал Владимир Владимирович, но никуда от доллара мы не денемся. Мы можем продать С-400 за лиры, но немедленно должны будем купить помидоры.

М. Делягин:

- Если мы будем производить помидоры сами, тогда нам не нужны будут турецкие лиры и доллары. Если вы развиваете свою экономику, вы не зависите от чужих валют. А если вы свою экономику уничтожаете, тогда вы правы. Если мы уничтожаем себя, уничтожаем свою экономику, тогда без долларов нам никуда не деться. Но только в этом случае. То, что этот случай длится тридцать лет национального предательства, это другой разговор. Но или это национальное предательство закончится, или мы погибнем как цивилизация.

Евгений, Хакасия:

- В ближайшее время не намечается какая-либо финансовая реформа?

М. Делягин:

- Финансовая реформа не намечается. Но с 1 января у нас резко повышаются налоги. Ожидается скачок цен. Я думаю, что негативные последствия этого будут круче любой финансовой реформы. Цены уже поползли заранее вверх, как обычно в монополизированной экономике. В некоторых регионах искусственно организуется мусорный кризис, чтобы повысить плату за вывоз мусора и одновременно захватить связанные с этим бизнесы, монополизировав их на федеральном уровне. Сообщения об этом периодически проходят. Хакасия – регион небогатый, мусора у вас не очень много. Поэтому вас это не коснется. Но многих регионов, скажем, Кургана, это касается в полной мере, хотя Курган тоже регион не самый богатый.

Александр, Москва:

- Не правильней ли было Путину на заявление Трампа о том, что он подумает, встречаться ли с Путиным в Аргентине, заранее отказаться от этой встречи?

М. Делягин:

- Президент Путин является джентльменом и вежливым человеком. Поэтому возникают коммуникации с лидерами сегодняшнего западного мира, которые являются абсолютными хамами. Я провел бы кастинг в какой-нибудь из наших организаций. Может быть, среди экстремистских организаций, может быть, в ЛДПР, еще где-нибудь. И абсолютно конченого хама, который прошел бы конкурс именно с точки хрения хамства, сделал бы нашим переговорщиком с Западом, таким фронтменом, главным переговорщиком. На уровне спецпредставителя министра иностранных дел. И тогда у нас с Западом все было бы нормально. Мы говорили бы на одном языке друг с другом. Сейчас, к сожалению, возникают нестыковки, разрыв коммуникаций.

Павел, Ставрополь:

- Когда Горбачев пришел к власти, к нему сначала нормально относились. Потом его возненавидели. Потом пришел к власти Ельцин. Его сначала любили, потом возненавидели. После повышения пенсионного возраста не произойдет ли перелом в отношении к товарищу Путину?

М. Делягин:

- Это вопрос к социологам. Но я должен сказать, что Владимир Владимирович пока долго держится. Горбачева возненавидели через три года после его прихода к власти. Ельцина – вообще через год. А у нас уже 18 лет прошло.

Вы пишете совершенно восхитительные вещи. Вице-премьер Голикова заявила, что, бросив курить, можно сэкономить много денег. И сослалась на рассказ о мужчине, который за год сэкономил миллион рублей, просто перестав покупать табак. Народ набросал комментариев. «Один молодой человек отказался от курения элитных английских сигарет Treasurer и сэкономил миллион рублей в год. Другой молодой человек – студент из Омска – перешел с белужьей икры на баклажанную и сэкономил уже два миллиона. Бюджетник из Сызрани Михаил здраво оценил свои возможности и не стал приобретать вертолет Robinson, а продолжает ездить на маршрутке. Благодаря э тому смекалистый бюджетник сохранил, как минимум, 700 тысяч долларов. Пермский бомж Егор продолжает пить настойку боярышника вместо коньяка Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne, что экономит ему 2 млн. долларов, причем в месяц. Пожарный из Воронежа Иваныч отказался от покупки пентхауса в Odeon Tower в Монако за 300 млн. евро, а купил в ипотеку студию 18 квадратных метров. Вы прослушали удивительные истории успеха от Татьяны Голиковой».

Это реакция на наше государство. Но наше государство осуществляет действия, которые невозможно себе вообразить даже юмористу. Например, есть такое заведение – орган государственной власти – Роскадастр. Это орган власти, который ведет записи, какой недвижимостью мы с вами владеем и сколько эта недвижимость стоит. От какой стоимости исчисляются все налоги. Это с точки зрения личного благосостояния гражданина, наверное, самое главное ведомство. Потому что оно хранит записи о том, есть у нас собственность или нет. Некоторое время назад они отказались от выдачи свидетельств о собственности на специальных бланках и заявили, что будущее – за безбумажными свидетельствами о собственности. У них есть где-то там в компьютере запись, а у нас на руках нет ни чего, есть только доступ к этой записи. А если с этой записью что-нибудь случится, значит, наша собственность незаконна, и мы можем идти куда хотим.

Так вот, во главе этого замечательного ведомства встал относительно молодой уроженец города Душанбе, выпускник Сеченовской академии, по специальности – врач-гинеколог. Если верить официальной версии его биографии, которая опубликована на сайте, он 8 лет был безработным. Вот такой замечательный человек, выходец из Таджикистана, возглавил Роскадастр. Казалось бы, это лютая дискредитация Минэкономразвития, в которую входит Роскадастр. То ли человек действительно хороший специалист и толковый профессионал и вы его подставляете, гробите на ровном месте, публикая черт-те что вместо его биографии, при этом дискредитируете собственного министра. Или вы дополнительно дискредитируете правительство Российской Федерации, если ставите людей, которые работали неизвестно где по специальности врача, на федеральные органы власти, да еще такие важные как Роскадастр. Вы дискредитируете и российскую государственность как таковую.

Правда, вы уже комментируете, что нельзя скомпрометировать правительство Медведева. Отчасти – да. Но одно дело – скомпрометировать, когда люди делают какие-то глупости. А совсем другое – скомпрометировать назначением людей, которые производят впечатление заведомо некомпетентных, и это в лучшем случае, и которые тем самым создают реальную угрозу своей некомпетентностью, в лучшем случае, нашей собственности. Нашим квартирам, дачам, шести соткам, еще чему-то. У кого чего есть. Это совсем другая степень дискредитации.

Я подумал. А ведь сейчас, если кто-нибудь выразит недовольство этим назначением недостаточно аккуратно, то он же сразу пойдет по 282-й статье – за разжигание межнациональной розни. Мы можем критиковать Медведева, мы можем критиковать Орешкина, мы можем критиковать кого угодно. Но если вы покритикуете выходца из Душанбе, назначенного на соответствующую должность, то вас могут оформить за разжигание межнациональной розни. И вы никуда не денетесь. Может быть, в этом заключается сакральный смысл этого назначения? И тогда мы увидим этого уважаемого человека на должности премьер-министра Российской Федерации. Просто для того, чтобы заткнуть людям рот и не позволять им критиковать деятельность правительства даже шепотом.

Степан, Тюмень:

- Конечно, что будет их критиковать? Разве Владимир Соловьев в своей программе будет критиковать Путина? Никогда в жизни. Ельцин хотя бы министров менял, что-то хотел сделать к лучшему. А здесь у нас как сидят эти Набиуллины – и сидят, и сидят.

М. Делягин:

- Президент Путин меняет министров. И меняет губернаторов. Просто замена такая, что никто не замечает этой замены. У нас посадили министра экономического развития Улюкаева. Появился министр Орешкин. Но Улюкаев хоть что-то в чем-то понимал, хоть на каком-то рефлекторном уровне. Это не шило на мыло, это значительно хуже, на мой взгляд. Да, у нас сменили руководителя Банка России пять лет назад. Вместо Игнатьева поставили Набиуллину. Возникла банковская катастрофа. У нас Шувалов, вице-премьер, больше не вице-премьер. Он возглавляет одну из богатейших государственных структур – Внешэкономбанк. И что? Его заменили каким-то профессионалом?

А когда меняют губернаторов, то люди, которые занимаются региональной политикой, они говорят, что все новые губернаторы даже выглядят одинаково. И какой губернатор сидит на приеме к Путина, видно только по титрам внизу. Люди говорят, что они производят впечатление инкубаторских. Они одинаковые. И замена одного губернатора на другого ничего не меняет.

Похоже, нас начинают готовить к сдаче Курильских островов Японии. Потому что «Левада» объявила о безумном росте – с 7 до 17 % - граждан России, которые якобы согласны на то, чтобы начать территориальную деструкцию России, чтобы сегодня отдать острова Японии, завтра, вероятно, Калининград – Германии, послезавтра – Москву финнам и так далее. Это очень плохой и очень серьезный признак. Он пугает.