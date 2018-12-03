2018-12-03T13:29:37+03:00
Не валяй дурака, Америка
Антон ЧЕЛЫШЕВМария БЕРК

Скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший

Рассказываем, чем живет Америка. Правду, правду и ничего, кроме правды!Рассказываем, чем живет Америка. Правду, правду и ничего, кроме правды!

Рассказываем, чем живет Америка. Правду, правду и ничего, кроме правды!

Скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший

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Главные темы:

- 218 лет назад Вашингтон стал столицей США.

- День рождения СМСки. Скончался 41-й президент США Джордж Буш-старший. А какую бы вы отправили смс американцам?

- Шотландский пивоваренный завод запускает «первую в мире пивную авиакомпанию».

- В Лос-Анджелесе открыли макет частного самолета для селфи.

- Во Флориде мужчина воткнул женщине в голову вилку из-за недоваренного картофеля.

- В публичную библиотеку в Луизиане вернули книгу спустя 84 года.

- Джоли и Питт готовы к баталиям в зале суда.

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