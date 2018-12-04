4 Дек. 07:05 2018-12-04T13:15:48+03:00

Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Россияне описали идеального работодателя, а Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре 00:00 00:00

Главные темы:

- Что делать в длинные новогодние каникулы? У кого какие планы? Делимся идеями!

- В России составили описание идеального работодателя.

- Набережночелнинский крановый завод вновь раздел сотрудниц для эротического календаря.

- ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею проекта «Великие имена России».

- Дневник адвоката: И денег с клиента побольше содрать и самому не сесть.

- Коридоры власти.

- Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.