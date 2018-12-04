Россияне описали идеального работодателя, а Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре
Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Россияне описали идеального работодателя, а Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре
Главные темы:
- Что делать в длинные новогодние каникулы? У кого какие планы? Делимся идеями!
- В России составили описание идеального работодателя.
- Набережночелнинский крановый завод вновь раздел сотрудниц для эротического календаря.
- ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею проекта «Великие имена России».
- Дневник адвоката: И денег с клиента побольше содрать и самому не сесть.
- Коридоры власти.
- Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.