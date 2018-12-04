2018-12-04T20:54:19+03:00
Простыми словами
Александр ГРИШИНАлександр РОГОЗААндрей НОРКИН

Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российских «захватчиков»

Андрей и Юлия Норкины обсуждают главные новости дняАндрей и Юлия Норкины обсуждают главные новости дня

Андрей Норкин вместе с экспертами обсуждает главные темы дня в эфире Радио "Комсомольская правда"

Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российских «захватчиков»

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Главные темы:

- Российским аэропортам выбрали новые имена.

- Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российских «захватчиков».

- Активисты нашли педофильский сайт, на котором детей продавали под видом почасовой аренды одежды.

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