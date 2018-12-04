Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российских «захватчиков»
Андрей Норкин вместе с экспертами обсуждает главные темы дня в эфире Радио "Комсомольская правда"
Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российских «захватчиков»
Главные темы:
- Российским аэропортам выбрали новые имена.
- Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российских «захватчиков».
- Активисты нашли педофильский сайт, на котором детей продавали под видом почасовой аренды одежды.