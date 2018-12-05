2018-12-05T13:24:19+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

В центральной части Красноярского края похолодает до -50°C, а Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

В центральной части Красноярского края похолодает до -50°C, а Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов

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Главные темы:

- В центральной части Красноярского края похолодает до -50°C.

- В московских СИЗО начали профилактику против гриппа луком и чесноком.

- Не слишком ли много "Фантастических тварей"? Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов.

- В Госдуме обсудят с Птахой и Жиганом ситуацию с отменой концертов рэперов.

- Посидели и хватит? Сегодня решится судьба Кокорина и Мамаева... Продлят им арест или отпустят под подписку.

- Коридоры власти.

- Госдума поддержала инициативу убрать с улиц электронные табло курсов валют

- The Guardian составила рейтинг 100 лучших песен года. А вы какую песню назвали бы песней года?

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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