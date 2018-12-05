В центральной части Красноярского края похолодает до -50°C, а Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов
Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
В центральной части Красноярского края похолодает до -50°C, а Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов
Главные темы:
- В центральной части Красноярского края похолодает до -50°C.
- В московских СИЗО начали профилактику против гриппа луком и чесноком.
- Не слишком ли много "Фантастических тварей"? Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов.
- В Госдуме обсудят с Птахой и Жиганом ситуацию с отменой концертов рэперов.
- Посидели и хватит? Сегодня решится судьба Кокорина и Мамаева... Продлят им арест или отпустят под подписку.
- Коридоры власти.
- Госдума поддержала инициативу убрать с улиц электронные табло курсов валют
- The Guardian составила рейтинг 100 лучших песен года. А вы какую песню назвали бы песней года?
- Обзор прессы.
- Новости спорта.