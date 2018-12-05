2018-12-05T14:02:00+03:00
Наши права и льготы
Анна ДОБРЮХАМихаил АНТОНОВ

Как цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами

Как цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правамиКак цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами

Рассказываем об этом подробно в эфире программы «Наши права и льготы» на Радио «Комсомольская правда»

Как цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами

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В студии - первый заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский.

НАШИ ПРАВА И ЛЬГОТЫ. Цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами.В студии первый заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский. Ведущие: Анна Добрюха и Михаил Антонов.

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