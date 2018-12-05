Как цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами
Рассказываем об этом подробно в эфире программы «Наши права и льготы» на Радио «Комсомольская правда»
Как цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами
В студии - первый заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский.
НАШИ ПРАВА И ЛЬГОТЫ. Цифровые технологии помогают людям пользоваться своими социальными правами.В студии первый заместитель председателя Фонда социального страхования Евгений Писаревский. Ведущие: Анна Добрюха и Михаил Антонов.