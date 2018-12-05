2018-12-05T17:38:01+03:00
Темы дня
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНААндрей ГОРБУНОВ

«Кроме меня, никто не пострадает»: сбежавший с автоматом и патронами ВОХРовец Юрий Петров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

Юрий ПетровЮрий Петров

В интервью нашей радиостанции мужчина рассказал, что крупно проигрался и теперь прячется в лесу. По дороге он ограбил дом на 800 тысяч рублей

«Кроме меня, никто не пострадает»: сбежавший с автоматом и патронами ВОХРовец Юрий Петров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

00:00
00:00

Дезертир с автоматом Юрий Петров в прямом эфире Радио "Комсомольская Правда".Мужчина рассказал, что сам не знает, где находится.

Скачать передачу [mp3, 28.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России