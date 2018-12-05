«Кроме меня, никто не пострадает»: сбежавший с автоматом и патронами ВОХРовец Юрий Петров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
Юрий Петров
В интервью нашей радиостанции мужчина рассказал, что крупно проигрался и теперь прячется в лесу. По дороге он ограбил дом на 800 тысяч рублей
«Кроме меня, никто не пострадает»: сбежавший с автоматом и патронами ВОХРовец Юрий Петров в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
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Дезертир с автоматом Юрий Петров в прямом эфире Радио "Комсомольская Правда".Мужчина рассказал, что сам не знает, где находится.