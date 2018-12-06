6 Дек. 07:05 2018-12-06T12:45:24+03:00

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом 00:00 00:00

Главные темы:

- Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам.

- Учёные рассказали о смертельной опасности долгого сна.

- Жители Камчатки, называющие себя «гражданами СССР», массово отказываются оплачивать счета за электричество на Камчатке. Как рассказала советник генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по информационной политике Елена Симаева, они присылают в организацию письма с требованием перестать «подкидывать» квитанции.

- Назван топ оскорбительных подарков на Новый год. От какого подарка вы расстроитесь?

- Премьеры кино - на что стоит сходить.

- Яндекс представил свой смартфон.

- Коридоры власти.

- Минтруд разработал профессиональный стандарт для школьных медсестер, предписывающий им сообщать в органы опеки об учениках с девиантным поведением. Работников кабинетов здоровья в средних учебных заведениях также обяжут выявлять детей, склонных к ожирению, табакокурению, алкоголизму и наркомании.

- Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы.

- В Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом.