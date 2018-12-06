Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом
Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом
Главные темы:
- Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам.
- Учёные рассказали о смертельной опасности долгого сна.
- Жители Камчатки, называющие себя «гражданами СССР», массово отказываются оплачивать счета за электричество на Камчатке. Как рассказала советник генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по информационной политике Елена Симаева, они присылают в организацию письма с требованием перестать «подкидывать» квитанции.
- Назван топ оскорбительных подарков на Новый год. От какого подарка вы расстроитесь?
- Премьеры кино - на что стоит сходить.
- Яндекс представил свой смартфон.
- Коридоры власти.
- Минтруд разработал профессиональный стандарт для школьных медсестер, предписывающий им сообщать в органы опеки об учениках с девиантным поведением. Работников кабинетов здоровья в средних учебных заведениях также обяжут выявлять детей, склонных к ожирению, табакокурению, алкоголизму и наркомании.
- Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы.
- В Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом.