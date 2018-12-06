2018-12-06T12:45:24+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом

00:00
00:00

Главные темы:

- Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам.

- Учёные рассказали о смертельной опасности долгого сна.

- Жители Камчатки, называющие себя «гражданами СССР», массово отказываются оплачивать счета за электричество на Камчатке. Как рассказала советник генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по информационной политике Елена Симаева, они присылают в организацию письма с требованием перестать «подкидывать» квитанции.

- Назван топ оскорбительных подарков на Новый год. От какого подарка вы расстроитесь?

- Премьеры кино - на что стоит сходить.

- Яндекс представил свой смартфон.

- Коридоры власти.

- Минтруд разработал профессиональный стандарт для школьных медсестер, предписывающий им сообщать в органы опеки об учениках с девиантным поведением. Работников кабинетов здоровья в средних учебных заведениях также обяжут выявлять детей, склонных к ожирению, табакокурению, алкоголизму и наркомании.

- Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы.

- В Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом.

Скачать передачу [mp3, 142.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Декабря 2018 7:05 - 8:04

Главное - вовремя

Тема: У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
23 Ноября 2018 10:05 - 11:04

Главное - вовремя

Тема: Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок

В студии: Михаил АНТОНОВ, Андрей ВДОВИН, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Елена РАДИОНОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России