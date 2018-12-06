2018-12-06T22:47:29+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

В Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты

В Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планетыВ Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

В Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты

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Главные темы:

- К России предъявляют претензии США по поводу острова Врангеля и части Командорских островов.

- В Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты.

- Первые политзаключенные появились еще при императрице Анне Иоановне.

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Предыстория: мысли, факты, суждения

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В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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