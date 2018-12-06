В Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты
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В Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты
Главные темы:
- К России предъявляют претензии США по поводу острова Врангеля и части Командорских островов.
- В Средневековье ведьм отправляли на костры, чтобы избежать будущего перенаселения планеты.
- Первые политзаключенные появились еще при императрице Анне Иоановне.