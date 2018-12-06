6 Дек. 01:00 2018-12-07T13:54:49+03:00

Вся сила египетская: как женщины управляли Древним Египтом 00:00 00:00

Баченина:

- Здравствуйте, друзья. Это «Передача данных». У микрофона Мария Баченина. Сегодня мы будем говорить про силу египетскую. Есть такое устойчивое выражение, а мы обозначили так тему нашей программы. Потому что речь пойдет о царицах Древнего Египта. Что в нашей системе координат? Фараоны, мужчины. Но были и женщины. Кто они были, чем друг от друга отличались или чем были похожи? Кто мог управлять Египтом, если речь идет о слабом поле? В студии историк, египтолог, президент ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Я сначала хотела такое анкетирование сделать, вопрос – ответ. Самая могущественная?

Солкин:

- Хатшепсут.

Баченина:

- Самая красивая?

Солкин:

- Нефертари.

Баченина:

- Это та, которую мы знаем как Нефертити?

Солкин:

- Нет. Их разделяет 100 лет. Нефертари – это знаменитая жена Рамзеса Великого. С удивительной гробницей, судьбой.

Баченина:

- Самая заслуженная?

Солкин:

- Наверное, Нефертити. Высокий синий парик на ее голове сделал ее очень знаменитой.

Баченина:

- Кто сам пришел, а кто через постель?

Солкин:

- Наверное, все-таки через постель – Клеопатра. Хотя на самом деле она была очень умна, и она была больше политическим лидером, нежели той женщиной, которую показывает Голливуд. Прийти самой женщине было чрезвычайно сложно, только если это была какая-то безвыходная ситуация в династии. Ну, наверное, сама пришла опять же Хатшепсут. Она была наследной царской дочерью, и это была ее история.

Баченина:

- А с кого надо начать, с Хатшепсут или с той, которая была, возможно, до нее?

Солкин:

- Я бы начал с другого. С того, что в Древнем Египте статус женщины был выше, чем во всех других культурах древнего Востока. И мы там можем увидеть то, что в других странах никогда бы не случилось. Например, женщина, которая имела права на собственное приданое. Женщина, которая имела право на развод и на новый брак. Девочка, если она была умна, если она хотела занять какое-то высокое место в обществе, перед ней было открыто достаточно много дорог. Мы знаем имена женщин врачей, зубных врачей, гинекологов. Потому что в Египте была сильнейшая медицина, и такая была специализация. И все это во многом упиралось в то, что еще в IV тысячелетии до новой эры, когда Египет только рождается, в египетском мировоззрении огромную роль играл культ Богини-Матери. И если мы посмотрим на древнейшие изображения египетских богинь, то мы увидим статуэтки, выполненные из глины, расписанные, танцующих женщин, которые руки поднимают в форме рогов коровы (потому что корова была священным животным Богини-Матери). Мы видим богинь, которые изображались в виде золотых соколиц. И этот культ богинь, который в Египте всегда был, это сугубо африканская вещь. Потому что во всех африканских культах матриархата очень много. Он дал женщине совершенно особенный статус.

И в итоге уже при первой династии, когда в древности только стал складываться египетский царский двор, египетское государство, появились женщины, которые играли огромную роль. И это были, конечно, и супруги царя, и матери царя. Знаменитая была царица Мернейт. Это 30-й век до новой эры. Благодаря тому, что климат Египта сохраняет огромное количество письменных памятников, памятников материальной культуры. Все это можно даже для таких отдаленных эпох и рассказать, и представить себе. И вот в Саккаре (это огромный некрополь к югу от Каира) была найдена огромная гробница Мернейт, которая была супругой, матерью царя. Ее погребение было сопоставимо по объему с царским.

Баченина:

- А как вы, ученый, поняли, что она была влиятельной женщиной? Ну, была супругой или матерью.

Солкин:

- Упоминание в текстах, гигантская гробница (это тоже в то время статус), огромное количество бирок от сосудов для вина. Какие-то такие экономические показатели, где стоит титул великой госпожи Мернейт. Дальше в Египте несколько раз складывалась в разные эпохи ситуация, когда при кризисе династии, то есть когда не было сына-наследника у царя, женщина занимала престол. Но здесь есть одна очень сложная вещь. Дело в том, что древнеегипетский религиозный канон не позволяет единовластное правление женщины. Потому что по египетским представлениям у мужчины одна жизненная сила, а у женщины другая. Они равноценны, с одной стороны. Но, с другой стороны, именно мужская сила позволяет царю связываться с миром богов и передавать дыхание вечной жизни всем его подданным.

Баченина:

- У него прямой телефон.

Солкин:

- Да, прямой телефон. А у женщин опосредованный, через секретаря. Поэтому во всех тех случаях, за редким исключением, когда женщина вставала на престол, она изображала себя фараоном-мужчиной.

Баченина:

- А простые египтяне знали, что это женщина?

Солкин:

- Конечно.

Баченина:

- То есть они воспринимали это как должное – она одета в мужские одежды?

Солкин:

- Тут все сложнее. Все-таки это древневосточное религиозное общество. И царь становится царем после коронации. Они прекрасно знали, что это женщина. Она была до этого, например, царской дочерью или какой-то известной персоной при дворе. В момент коронации, по преданию, в нее входит дух бога Хора, бога царственности, Великого золотого небесного сокола. Она становится как бы частично божественной сущностью, а частично человеческой. И вот после этого создавались целые мифы и легенды, по какой причине именно в эту женщину все-таки снизошел дух царственности. Если мы вспомним ту самую знаменитую Хатшепсут (это XV век до новой эры), это самая успешная женщина-фараон Египта, 22 года единоличного правления. Правление мирное, очень красивое, очень изысканное.

Баченина:

- 22 года – это много.

Солкин:

- Это очень много. Учитывая, что жили они меньше, и срок жизни одного поколения – 30 лет. Если сравнить с русской историей, это такая Екатерина II, такая просвещенная монархия во всех смыслах этого слова. Она дочь великого царя Тутмоса I, ее супруг Тутмос II, молодой мужчина, рано скончался. У нее на руках осталась маленькая дочка принцесса Нефрура. У каждого фараона был большой женский дом. И одна из младших жен дома родила наследника, будущего фараона Тутмоса III. И вот роскошная Хатшепсут, имя которой переводится как «первая среди почтенных дам» сначала стала регентом при чужом ребенке, а потом захватила власть. Она не выдержала всего этого и сделала беспрецедентную такую историю.

Баченина:

- Как говорится, мы можем себе это позволить.

Солкин:

- Она могла себе это позволить.

Баченина:

- А как власть захватывалась? Она подговорила каких-то первых лиц государства?

Солкин:

- Конечно.

Баченина:

- Это военный переворот?

Солкин:

- Это не военный переворот. Она очень женственная. Она войны боялась, как не знаю чего. Она договорилась с храмом бога Амона (Великий Карнакский храм – главный национальный храм того времени). Ее поддержали придворные. То есть это был не переворот, а такое мягкое отстранение наследника престола по причины его юности. Сначала она регент, дальше вдруг за этим Тутмосом III появляется второй фараон. А дальше появляется единственный фараон, и Тутмос III, этот наследник престола…

Баченина:

- Его не убивают, он просто живет.

Солкин:

- Он потом вернется к престолу, уже после ее смерти. И дальше удивительная история. На стенах ее знаменитого храма в Дейр эль-Бахри изображена в том числе легенда о божественном рождении Хатшепсут. Что однажды бог Амон решил выбрать себе лучшую из земных женщин. Послал богиню любви Хатхор. Богиня Хатхор обошла всю землю. И случилось так, что лучшая – это египетская царица по имени Яхмес. В итоге бог Амон входит в тело ее супруга Тутмоса I. И только по невероятному аромату ладана и мирры, который исходил от мужа, когда он вошел в опочивальню, царица поняла, что перед ней божество, принявшее другой облик. И от этого божества она родила ребенка, ту самую прекрасную Хатшепсут. И боги сразу же упрочили под ее стопами престол, как гласит текст, и сказали: вот она, та самая, которую мы так ждали. То есть была сделана целая парадигма, которая показывала, на каком основании царица может стать фараоном-мужчиной. Она, конечно, изображала себя с ритуальной накладной бородой, в царских головных уборах. Но знаете, что интересно? Ведь себе самой не наврешь, она же понимает прекрасно, кто она. В итоге в музее Метрополитен в Нью-Йорке хранятся удивительные статуи царицы Хатшепсут, которые стояли в самых тайных, закрытых святилищах ее храма. Там сидит тонкая, очень изящная, красивая женщина в мужском головном уборе, без всякой бороды, без всего. Выполнены эти памятники из мраморизованного известняка. Это бледно-розовые статуи, невероятно женственные, невероятно изящные. У нее длинные миндалевидные глаза, очерченные губы, высокие скулы.

Хатшепсут очень интересовал окружающий мир. Один раз, судя по всему, она даже сходила на войну, ужаснулась, забыла об этом, как о страшном сне. Вернулась в Фивы, в свою столицу. Задолго до Хатшепсут главными ароматами Египта, которые курились в храмах, были главными благовониями, были ладан и мирра. Это природная смола растений, специальных деревьев, которые в основном растут в тропической Африке. В итоге Хатшепсут снаряжает экспедицию за этими деревьями, за этими ароматами. Морская экспедиция. Сама она, конечно, не поехала. Туда отвезли ее статуи. Это район современного Сомали. Когда египтяне туда прибыли, их очень хорошо приняли, они нагрузили корабли безумным количеством экзотических сокровищ, товаров, добра. Самое удивительное, что везли не только смолы этих растений. Привезли растения в кадках. И дальше текст гласит о том, что когда флотилия прибыла, все эти товары были перевезены в столицу, на третьей террасе своего восхитительного храма стояла царица, а ее тело было натерто жидким золотом. Это растертое золото с маслом. И была она подобно великой звезде юга. И эта ослепительная золотая фигурка встречала своих подчиненных, которые несли в том числе эти кадки с растениями. Причем хвала тому, что египетский художник дотошный, там даже написаны молитвы, которые читают носильщики.

Баченина:

- У них все было так красиво, каждый момент жизни они старались наполнить красотой.

Солкин:

- Это такое запечатление жизни для вечности. И если вы приедете, на территории храма вы найдете специально огороженные, с табличкой корни этих деревьев, которые были высажены перед ее храмом. В основном женщина становилась женщиной-фараоном в период какого-то кризиса. Примеров таких много. И вообще здесь надо понимать, что с одной стороны, это шелест плиссированного льна и сине-черные парики, эти невероятные благовония, золотые диадемы и короны всех видов, а с другой стороны, это заговоры, постоянная борьба в царском женском доме. Это было совершенно не похоже на гарем. У каждой царицы был свой небольшой дворец, но они объединялись как экономическая такая единица.

Баченина:

- А была главная царица в этом гареме?

Солкин:

- Конечно. В этом гареме была великая супруга царская.

Баченина:

- Она была обязательно номер один?

Солкин:

- Она была номер один непререкаемой. И было даже так, что когда кто-то из женщин, видимо, не в очень хороших отношениях с ней был, и только если умирала великая супруга царская, изображали на скульптуре или в рельефах кого-то из тех женщин, кого она не любила.

Баченина:

- Сказав «номер один», я имела в виду, что это первая жена по счету. Или главной царицей могла быть и вторая, и третья по счету?

Солкин:

- Обычно, конечно, главной царицей становилась та, которая была первой по счету.

Баченина:

- Вы упомянули Екатерину II. Я тут же вспомнила любовников, так называемых серых кардиналов, очень влиятельных людей. У царицы египетской бывали любовники, она могла себе такое позволить?

Солкин:

- Если при живом муже, то, конечно, нет. Потому что это золотые прииски.

Баченина:

- Что значит золотые прииски?

Солкин:

- Значит, долго работать по добыче золота в страшной нубийской пустыне.

Баченина:

- На каторгу?

Солкин:

- Конечно. Вернемся к Хатшепсут. Вот у нее удивительная история. У нее был фаворит и, судя по тому, что он имел 30 главных титулов египетского государства, понятно, что она его любила. Он был исключительно талантливым человеком. Звали его Сененмут, это ее великий архитектор, именно он построил этот ее храм. Более того, ввиду того, что ее муж Тутмос II очень рано умер, есть статуи, которые изображают Сененмута, который держит на коленях ее дочку принцессу Нефрура. Он был ее воспитателем. Есть канонические изображения – ну, сидит воспитатель с царской дочерью. Есть ряд статуй, когда он настолько нежно ее держит в нарушение канонов…

Баченина:

- Что есть подозрение, что он ее отец?

Солкин:

- Да. Более того, в музее Метрополитен в Нью-Йорке хранится подвеска в виде вырезанной из красного сердолика маски богини любви с ее посвящением ему. По-моему, это самое большое признание, которое может быть. Поэтому здесь такая история может быть.

Баченина:

- Вы упомянули синие парики. Я почему-то думала, что только Нефертити носила синие парики, она ввела моду, а до нее и после никто не носил.

Солкин:

- Священный цвет волос – сине-черный, такой лазуритовый. Это цвет волос богов. Конечно, мир царских женщин окружен совершенно невероятной роскошью, египетский двор был роскошный. Свекровь Нефертити царица Тейе, ее младшая сестра царица Мутноджемет – это три царицы, которые носили вот этот высокий синий парик, который мы знаем.

Баченина:

- То, что мы видим на изображениях Нефертити, некий цилиндр…

Солкин:

- Это парик.

Баченина:

- Это взбитые жестко волосы?

Солкин:

- Это волосы, натянутые на золотую основу. Если вы внимательно посмотрите на знаменитый бюст Нефертити в берлинском музее, который знают все, у нее на лбу есть как бы такая основа, выкрашенная в желтый цвет. Это имитация золотой основы. На ней натянуты эти синие волосы. Они обвиты ювелирной лентой. Она лбу была священная змея Урей.

Баченина:

- И спали так?

Солкин:

- Нет, конечно. На самом деле это было очень удобно, потому что это парик. Парики можно менять на церемонии. В основном либо брили голову, либо была короткая прическа. На бритую голову надевали роскошные, расшитые бисером специальные чепцы. Это парик, который ассоциировал царицу с гневной формой Богини-Матери. Она как гневная богиня попирает хаос и устанавливает великий миропорядок. Знаете, Нефертити – это эпоха религиозной реформы. Ее муж Эхнатон пытался отказаться от культов традиционных богов, провозгласил себя единственным посредником между земным миром и небесным. Она такой сподвижник. И когда на нее смотришь, она, конечно, удивительно красива. Более того, это та эпоха, когда из-за религиозной реформы многие вещи (портреты скульптурные) делались как бы вне канонов, на основе масок, которые были сняты с лица. Такие маски тоже хранятся в берлинском музее.

Баченина:

- С живой Нефертити?

Солкин:

- Конечно, с живой. Есть точный слепок лица.

Баченина:

- Я тоже видела такие семейные портреты. Они и целуются, и какая-то семейственность. Такого не было ни до, ни после.

Солкин:

- Все-таки египетский двор, тем более царственная персона, это нечто закрытое храмовым покрывалом. А здесь в эпоху реформ это вылезло все на поверхность. Есть потрясающая стела в Лувре, когда сидит Эхнатон, а Нефертити сидит у него на коленях, болтает ногами, и у нее на руках дети.

Баченина:

- И она вообще в полупрозрачном…

Солкин:

- Они вообще это любили.

Баченина:

- Они так реально ходили?

Солкин:

- Да.

Баченина:

- Не было такого: ой, у тебя просвечивается?

Солкин:

- Нет. Более того, у них совершенно другое понимание сексуальности. У них обнаженная натура, как и в Греции, считается красивой. Считается, что это возрождает жизненные силы.

Баченина:

- А вообще как относились к сексу, был культ?

Солкин:

- Культ был, естественно, начиная от бога Мина, Великого бога плодородия, который изображается в итифаллической форме, то есть с поднятым фаллосом. Все культы Богини-Матери, конечно, тоже. В египетском музее в Турине хранятся эротические папирусы с массой эротических сцен и комментариев про то, как один господин посетил дом для увеселений, и что там с ним произошло.

Баченина:

- Были публичные дома?

Солкин:

- Конечно. Есть такой стереотип о египтянине как о таком человеке, сошедшем с рельефа. Они живые люди. Любовная лирика, эротические папирусы, да все что угодно. Например, младшие царские жены, так называемые нефрут, красотки, они были жрицами богини любви. Представьте себе, есть одна знаменитая сказка, как фараон Снофру (это один знаменитого Хеопса) заскучал, и дворцовые мудрецы предложили ему развлечение. По дворцовому пруду поплыла золотая барка, на этой барке были женщины, которые были девственны, молоды, хороши собой. На их обнаженные тела были надеты звенящие сетки из ювелирных украшений, и они гребли веслами из черного дерева, пели песни и танцевали на ладье. И сердце его величества увеселилось.

Баченина:

- Представляете, как люди заморачивались, чтобы было красиво всё, каждая поза, каждый Как вы считаете, почему мумия Нефертити до сих пор не обнаружена?

Солкин:

- Мое личное мнение, что после завершения ее эпохи, когда религиозная реформа рухнула, просто тело перепрятали. Знаете, если говорить о мумиях, в каирском музее лежит мумия ее свекрови царицы Тейе, любимой жены Аменхотепа III, которого все знают по питерским сфинксам. Точеная фигурка, роскошные собственные волосы. Когда-то было вызолоченное тело, а ногти покрыты смесью смолы кедрового дерева и красным терракотовым лаком. Смотришь на ее осанку и понимаешь – перед тобой лежит, хоть и мумия XIV в. до н.э., но лежит великая супруга царская. И красота, и величие, и гордыня, конечно, во всем этом есть, несмотря на то, что это тело.

Баченина:

- Как вы считаете, если бы обнаружили, сюрпризы какие-то были бы?

Солкин:

- Я думаю, что сюрпризов много. Потому что это и удивительное произведение искусства, и потом просто какая-то возможность через какие-то тексты, какие-то небольшие свидетельства, как та подвеска Хатшепсут, немного заглянуть в середину, например, второго тысячелетия до н.э. и еще раз понять, что они были такие же, как мы.

Баченина:

- Мы благодаря вам сегодня заглянули. Спасибо огромное.