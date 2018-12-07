2018-12-07T11:12:11+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?

00:00
00:00

Главные темы:

- Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?

- Депутат Заксобрания Ленобласти выступил с инициативой разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.

- Рэперы не договорились с депутатами.

- В России составили портрет среднестатистического коррупционера.

- Каким был этот год: оцениваем по четырем параметрам: работа, семья, отдых, деньги.

- Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года.

- А вас за что можно премировать по итогам года?

- Ростуризм назвал "пятерку" самых популярных направлений на Новый год: Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар и Санкт-Петербург. А российские туристы назвали Санкт-Петербург лучшим городом для встречи Нового года.

- Коридоры власти.

- В США уволили усомнившуюся в существовании Санта-Клауса учительницу.

- Обзор пессы.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 142.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Декабря 2018 7:05 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
3 Декабря 2018 7:05 - 8:04

Главное - вовремя

Тема: У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
23 Ноября 2018 10:05 - 11:04

Главное - вовремя

Тема: Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок

В студии: Михаил АНТОНОВ, Андрей ВДОВИН, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Елена РАДИОНОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России