2018-12-07T11:12:11+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?

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Главные темы:

- Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?

- Депутат Заксобрания Ленобласти выступил с инициативой разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.

- Рэперы не договорились с депутатами.

- В России составили портрет среднестатистического коррупционера.

- Каким был этот год: оцениваем по четырем параметрам: работа, семья, отдых, деньги.

- Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года.

- А вас за что можно премировать по итогам года?

- Ростуризм назвал "пятерку" самых популярных направлений на Новый год: Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар и Санкт-Петербург. А российские туристы назвали Санкт-Петербург лучшим городом для встречи Нового года.

- Коридоры власти.

- В США уволили усомнившуюся в существовании Санта-Клауса учительницу.

- Обзор пессы.

- Новости спорта.

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