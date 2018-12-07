Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?
Главные темы:
- Благие намерения: что вы пообещаете себе сделать в новом 2019 году?
- Депутат Заксобрания Ленобласти выступил с инициативой разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.
- Рэперы не договорились с депутатами.
- В России составили портрет среднестатистического коррупционера.
- Каким был этот год: оцениваем по четырем параметрам: работа, семья, отдых, деньги.
- Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года.
- А вас за что можно премировать по итогам года?
- Ростуризм назвал "пятерку" самых популярных направлений на Новый год: Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар и Санкт-Петербург. А российские туристы назвали Санкт-Петербург лучшим городом для встречи Нового года.
- Коридоры власти.
- В США уволили усомнившуюся в существовании Санта-Клауса учительницу.
- Обзор пессы.
- Новости спорта.