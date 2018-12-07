7 Дек. 13:05 2018-12-08T20:37:09+03:00

Потренировавшись на России, США принялись за Китай 00:00 00:00

Делягин:

- Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня огромное количество новостей, и не все из них плохие. Но самая главная новость пришла не из России. Мы привыкли к тому, что США захватывают в заложники наших граждан по всему миру. В Америке сидит наш летчик Ярошенко, сидит Виктор Бут, обвиненный непонятно в чем, сидит Мария Бутина, которая обвинена в том, что она смела разговаривать с американскими чиновниками и политиками, и в разговорах с ними она смела высказывать свою точку зрения, отличную от точки зрения государственного департамента США. Официальная формулировка заключается в том, что она сеяла инакомыслие в США, и за это она сидит в тюрьме, ее прессуют по полной программе. Она длительное время находилась в одиночной камере, без связи с внешним миром, никого к ней не допускают. И периодически распускаются слухи о том, что она пошла на сделку со следствием и призналась непонятно в чем.

Мы привыкли к тому, что подобного рода образом вытирают ноги о Россию, создавая угрозу для граждан РФ за пределами России. Потому что и Бут, и Ярошенко были захвачены американцами в третьих странах. Но сейчас в той же ситуации, судя по всему, оказался Китай. Не просто какой-то там торговец, не просто какой-то летчик, не просто какая-то девушка. В Канаде арестована по американскому требованию дочь руководителя одного из крупнейших китайских информационно-коммуникационных гигантов Huawei. Дочь основателя, финансовый директор Huawei, находясь в Канаде, была арестована по требованию США за то, что Huawei смеет торговать с Ираном. Сейчас ее будут экстрадировать в США. Ну, США захватывают в заложники уже не только граждан РФ, но уже и Китая.

Во-первых, это очень серьезный сигнал для всех работников всех фирм, которые находятся под американскими санкциями. То есть теперь руководители любой российской фирмы и любой другой фирмы мира, которая находится под американскими санкциями, в любой стране за пределами России и ее союзников, то есть вне Кубы, вне Вьетнама, вне Китая, вне Белоруссии, вне Казахстана (надеюсь, что вне Армении и вне Киргизии) могут быть захвачены и переданы в США. Где никакого правосудия по отношению к ним не будет, потому что это исходно террористическая операция. И это довольно серьезное предупреждение. То есть американцы от введения экономических санкций перешли к прямым террористическим действиям, к захвату заложников. Когда это применялось по отношению к нам, наша дипломатия вела себя абсолютно беззубо. Мы это помним еще по захвату больницы в Буденновске Шамилем Басаевым. Тогда очень многие специалисты объясняли, что с террористом нужно говорить на его языке. Если вы хотите, чтобы Шамиль Басаев вас понял и услышал, вы должны захватить в заложники всех его родственников, и тогда вы будете вести переговоры уже на равных. А вместо этого мы видели по телевизору совершенно жалкого Черномырдина, который кричал в трубку правительственной связи: «Шамиль Басаев, говорите громче». И эта беспомощность обернулась десятками тысяч жертв для всех народов нашей страны, включая чеченский. Эта беспомощность государства всегда поощряет преступников и всегда оборачивается колоссальной трагедией.

А беспомощность российского государства в отношении американских террористов оборачивается трагедиями по всему миру. Я сознательно употребил этот термин, потому что США (не считая НАТО) являются крупнейшим террористом в истории современности. Достаточно посмотреть на их действия на международной арене в последние 30 лет после разрушения СССР. Сейчас та же самая практика перенесена на Китай. Посмотрим, как китайцы будут взаимодействовать с американскими террористами. Китайцы имеют такой опыт. Надо сказать, что когда во время бомбардировок Белграда в 99-м году американцы спокойно и с особым цинизмом разбомбили китайское посольство (для острастки Китая, насколько можно было судить), человек, который организовал уничтожение китайского посольства, чуть ли не через 10 лет после этого был убит в США, причем убит очень интересно. Он гулял с женой около своего загородного дома где-то в Вайоминге, и вдруг набежала толпа маленьких людей с коротенькими палочками. Этими маленькими палочками они забили этого террориста, который служил в американской армии, до смерти. После этого желание побомбить Китай у американцев больше не возникало. Потому что террористы понимают только такой язык, никакого другого языка (языка дипломатии, языка права, языка, которым говорят господин Лавров и госпожа Захарова) террористы не понимают.

Посмотрим, что будут делать китайцы теперь. Потому что терять лицо они не могут. Но нужно понимать, что момент для захвата заложника в Канаде выбран совершенно не случайно. Дело в том, что только что на «большой двадцатке» Китай, по сути дела, капитулировал перед США. Трамп приехал на «большую двадцатку» с ультиматумом, с требованием сдаться в торговой войне и с угрозой обложить повышенными пошлинами практически весь еще не обложенный китайским импорт в США, что критически значимо для Китая. Китайцы согласились с тем, что они резко увеличат импорт товаров из США, причем импорт сельхозпродукции увеличат немедленно. То есть Китай капитулировал. И после того, как Китай капитулировал, Трамп не просто дал им 90 дней на то, чтобы выполнить все требования, но еще и ужесточил американские требования, сделав их принципиально неисполнимыми. По сути дела, под предлогом удовлетворения американских аппетитов потребовал от Китая изменения государственного строя. Потому что те изменения экономической политики, которые он потребовал от Китая, по сути дела, это изменение государственного строя Китая. То есть американцы пошли на разрушение внутриполитической стабильности Китая, потому что они при этом еще и перенесли срок отсчета 90 дней с момента завершения саммита или с Нового года, как предполагалось на саммите, на 1 декабря, чтобы срок ультиматума истек до начала сессии Всекитайского собрания народных представителей, то есть китайского Съезда народных депутатов по-нашему.

Это, по сути дела, было диверсией, попыткой дестабилизировать китайскую политику изнутри, китайское общество. А теперь Трамп показывает, что никакая договоренность с Америкой невозможна. Потому что любую договоренность с собой Америка рассматривает просто как основу, опору для новых и новых нападений. США сегодня – это абсолютно агрессивное образование, которое, как только оно достигает договоренностей в качестве торговых споров, оно начинает нападать в других сферах, начиная прямо захватывать заложников в прямой форме, похищать, по сути дела, людей руками своих подручных. Для Huawei закрыт уже почти весь англосаксонский рынок, сейчас будет закрыт канадский рынок, пока открыта только Великобритания, но это тоже временно. То есть это война, развязанная США против Китая. Посмотрим, как Китай будет отвечать.

Переходим к российской теме. Наши американские, как выражаются наши руководители, то коллеги, то партнеры (на самом деле – американские террористы) разработали новую программу по распространению слухов в нашей стране, очень разрушительных, потенциально опасных, и собираются раскачивать дополнительно наш финансовый рынок при помощи распространения разного рода панических слухов, которые будут заставлять людей бегать в разные стороны и терять самообладание. Это информация достаточно открытая, они совершенно не скрывают своих намерений. Они финансируют соответствующие программы вполне открыто.

Первый такой панический слух уже прошел. Меня пригласили на пресс-конференцию по поводу того, что Банк России собирается запретить продавать валюту в обменниках. Когда я переспросил журналиста, что он имеет в виду, выяснилось, что якобы есть письмо Банка России, которое никто в глаза не видел, но его все слышали и все цитируют, о том, что помимо идиотской, на мой взгляд, инициативы Государственной Думы о том, чтобы убрать с улиц табло обменников с указанием валюты… Если у людей есть карточка банка или есть счет в банке, то якобы Банк России запрещает валютным обменникам выдавать им наличную валюту. Понятно, что это полный бред, хотя бы потому, что никто не может проконтролировать, есть у меня карточка или нет. Тем не менее, эта волна пошла, вызвала ажиотаж, панику, и среди журналистов тоже. Слава богу, Банк России выдал официальное опровержение о том, что такую околесицу он, естественно, не объявлял, никаких ограничений не вводил. То есть Банк России проводит отвратительную, антиобщественную, антироссийскую политику. Банк России подрывает экономическую конъюнктуру. Банк России не дает нормально развиваться нашей стране. Банк России разрушает нашу страну, по моему мнению, но при этом госпожа Набиуллина не пьет кровь детей и не пытается запретить обмен валюты, и в наличной форме тоже.

Таких слухов будет еще очень и очень много. Против нас развязали войну. Экономические санкции – это сегодняшнее лицо войны. И то, что американцы, как говорил товарищ Задорнов, настолько тупы, что они сразу применяют все имеющиеся инструменты, опробуют их по очереди, не означает, что они не будут применять их все. Сейчас дело дошло до распространения слухов.

Николай:

- Меня как пенсионера, видящего ценники в магазинах, растущие не по дням, а по часам, поразила во вчерашнем интервью премьера часть, касающаяся продовольствия – мол, мы будем кормить весь мир. В прошлогоднем его выступлении мы слышали о небывалой путине на Дальнем Востоке. В этом году он опять сообщил о невиданных уловах. Весной на встрече с президентом директор мурманского рыбзавода под видом журналиста передал президенту 400 страниц его рекомендаций по тому, чтобы рыба для основного населения России была доступной. Какова судьба этого директора и его рекомендаций?

Делягин:

- Я не знаю. Надеюсь, что его не посадили в тюрьму за попытку развивать российскую экономику и за заботу о Российской Федерации. Хотя я вполне допускаю, что они этого человека просто посадили. У нас есть чиновники, которые получили судебные приговоры (правда, условные)… Я рассказывал о чиновнике, который 9 учителям дал квартиры, и за это он получил срок, слава богу, что условный, но мог и реальный.

Владимир, Москва:

- Недавно было заседание Всемирного бюро выставок в Париже, и наш Екатеринбург проиграл японцам. Это хорошо, что мы не будем проводить выставку, с точки зрения экономии бюджетных средств, или это все-таки урон нашей репутации и перспективам развития торговых и экономических связей?

Делягин:

- Знаете, проиграть Осаке не стыдно. Поэтому это не урон нашей репутации. Тем более еще нужно учесть, что японцы участвовали в конкурсе, и была видна их подготовка, даже мне, человеку несведущему в этой сфере и не следящему за этой сфере. Я видел, как японцы себя рекламируют, как они готовятся. Подготовку Екатеринбурга я не видел вообще, за исключением единственного владельца Telegram-канала некоего Устинова. Извините, его арестовали. Может быть, он действительно совершил преступление, но после того как его арестовали, вести пропаганду города Екатеринбурга по части этой выставки стало просто некому. Так бывает, когда единственный, кто выполняет государственную функцию, оказывается владелец Telegram-канала, притом что Telegram у нас в стране чуть ли не запрещен, и притом, что этого человека еще арестовывают.

Что касается экономической целесообразности. Париж отказался от участия в конкурсе именно по причине того, что это будет для него убыточно. Для Екатеринбурга, наверное, это был бы убыток как для города. Если сопоставить сумму затрат на организацию этой выставки с налогами от тех контрактов, которые она бы принесла, то, наверное, это было бы убыточное мероприятие. Но это мероприятие резко улучшило бы репутацию России, повысило бы известность России. Это мероприятие сделало бы нашу страну более понятной для всего мира, как чемпионат мира по футболу неожиданно превратил нас в центр туризма. Ведь это же правда, что CNN после этого чемпионата мира по футболу вперемешку с репортажами о том, какой плохой Путин, какая ужасная Россия, на всех кругом нападает, включил Санкт-Петербург в одно из десяти мест в мире, куда нужно съездить посмотреть осень. И это результат чемпионата мира по футболу. Это деньги, которые уже принес нам чемпионат мира по футболу. Поэтому выставка в Екатеринбурге принесла бы прибыль России, а во-вторых, улучшила бы жизнь жителей города, потому что инвестиции в организацию этой выставки улучшили бы, как сейчас модно говорить, городскую среду и инфраструктуру. Так что это наше поражение для меня очень обидно, но оно заслуженно, потому что активность нашего государства, может быть, и была, но она была настолько секретной и таинственной, что она была незаметна, на мой взгляд.

Леонид, Москва:

- Один из самых главных телеведущих нашей государственной программы Сергей Брилев, оказывается, гражданин Великобритании. В случае конфликта с Великобританией он пойдет служить в какую армию?

Делягин:

- Это зависит от того, кого он решит предать. Если он захочет стать предателем России, он пойдет служить одному государству. Если он захочет стать предателем Британии, он пойдет служить другому государству. На самом деле на Russia Today, скажем, на нас огромное количество граждан других государств. Они просто иностранцы. На Первом канале у нас работает Познер, который, по-моему, сам запутался в том, какое количество у него гражданств. Я уж не говорю про людей, которые получили гражданство Израиля, когда Израиль отказался от требования, чтобы человек год прожил на его территории. Что вы привязались к одному конкретно взятому Брилеву? Я понимаю, что это очень неприятно. Но должен обратить внимание, что клятва гражданина Великобритании отличается от клятвы гражданина США тем, что она не сопровождается отречением от своей родины. Наши правозащитники, которые являются гражданами США, от своей родины отрекались, потому что это формула стандартной клятвы. Формула клятвы гражданина Великобритании предательство родины, в отличие от американской, не подразумевает. Поэтому это будет решение гражданина Брилева. Я считаю, что о нем вспомнили, на него обратили внимание не потому, что он такой нехороший, и в случае ядерного конфликта те 15 секунд, что мы все будем жить в ужасе, он будет жить в мучительных размышлениях, кого бы предать. А потому что он занимает правильную позицию по внутриполитическим вопросам. Мы знаем большое количество граждан России, которые занимают позицию предателей по отношению к России в политической сфере. То, что гражданин Великобритании Брилев занимает позицию предателя Великобритании (по крайней мере, противника официальной британской политики) в своих комментариях, это, я считаю, нормально. И именно это вызывает негодование у нашей либеральной тусовки.

Александр, Волгоград:

- Михаил Геннадьевич, ваша программа называется «Личные деньги». Вы всё правильно говорите и про Центробанк, и про Медведева, и про все остальное. А что нам делать? Скачки и пляски на площадях – это абсолютно не вариант.

Делягин:

- Наши соседи свалили подлую, продажную, коррумпированную власть. Это правда, она была подлой, продажной, коррумпированной, занималась тотальным рэкетом, на фоне которого все наши недостатки – это рай земной. И они уничтожили свою страну. То, что фашизм, массовый террор, то, что люди реально сходят с ума сотнями тысяч, - это другое. Они уничтожили свою страну. Нам нельзя уничтожать свою страну.

Что касается личного решения проблем с личными деньгами. В России сохраняется огромное количество самых разнообразных возможностей для индивидуального бизнеса, для малого и среднего бизнеса, даже для крупного бизнеса. Когда я смотрю на свое окружение, знаете, большинство людей, с которыми я взаимодействую, просто по теории вероятности давно должны были погибнуть. Огромное количество людей просто своим упорством выбилось в люди. Кто-то стал бухгалтером. Парень просто пошел на курсы, освоил бухгалтерское дело, наработал базу клиентов. Сейчас у него проблема – в новой квартире ремонт надо делать. Кто-то убирает квартиры, кто-то еще что-то делает. Кто-то свой бизнес строит пятый раз подряд. Да, четыре раза бизнес рухнул, сейчас пятый раз человек делает. Не спился, не скурился.

Я всегда говорю, что у нас очень тяжелая жизнь, но если мы сравним нашу сложную сегодняшнюю жизнь с жизнью хотя бы наших родителей (я уж не говорю про наших дедов и прадедов), то окажется, что мы живем в самых комфортных условиях. Да, эти условия на два порядка хуже того, какими они могли бы быть, какими они должны быть. Нет возможностей для отраслей, но люди должны искать, и они могут находить. И когда вы открываете Инстаграм, да, там очень много вранья и очень много лжи, но вы поймите, что за слащаво улыбающейся мордочкой с очередными варежками стоят люди, которые выжили и победили. Это важно.

Дмитрий, Хабаровск:

- У нас на Дальнем Востоке полный бардак. Шпорт ушел в отставку, сделал себе пенсию 2 миллиона. …депутат краевой Думы – ей сделал 180 тысяч пенсию. Сейчас Кожемяко пытается избраться в Приморье. У него самая богатая жена на Дальнем Востоке, занимается многими делами. Очень сложно жить на Дальнем Востоке. Многие не знают, какая здесь жизнь. Почему такая власть? С этим Цеповязом беспредел опять по телевизору показывают. Скажите, как жить на Дальнем Востоке? С Дальнего Востока все бегут. Этот гектар дают, который неизвестно где, ни света, ни газа, ничего. Трутнев этот непонятно как остался опять у власти, Путин и дальше дал ему возможность работать. Почему такой беспредел у нас на Дальнем Востоке?

Делягин:

- Знаете, я служил в Приморском крае. И уже тогда все говорили, что пора ехать на Запад. Люди жили 30 лет в ожидании, что они завтра встанут и уедут на Запад. Сейчас я в Санкт-Петербурге встречаю своих знакомых по Владивостоку просто в массовом порядке, потому что климатически наиболее близкий город, ну и по ценовому уровню сопоставимый.

Мне позвонили знакомые из Санкт-Петербурга. Там какие-то мошенники организуют Северо-Западный экономический форум, на котором я должен выступить с докладом. Я об этом понятия не имею. Не становитесь жертвами мошенничества.

Вопрос из Хабаровская: как жить на Дальнем Востоке? Я не знаю. И не потому, что я не имею представления о Дальнем Востоке, а именно потому, что я о нем некоторое представление, довольно неплохое, имею. Я знаю, как в Петропавловске-Камчатском сезон охоты на туриста длится один месяц. На тех туристов, кого не жалко, длится полтора месяца. Остальное уже только сверхбогатые люди могут себе позволить. Там даже не имеет смысла строить гостиницы для туристов. Они будут работать полтора месяца в году. Там эксплуатируется то, что построено при советской власти, когда государство служило народу и стране, а не личному обогащению. Когда вы служите народу и стране, тогда можно и нужно строить гостиницы в Петропавловске-Камчатском. А если вы служите личному обогащению, тогда это становится экономически нерентабельным.

Я не очень понимаю, как жить в деревне Тигровка, но даже в городе Уссурийске. Да, сейчас в Камень-Рыболове идет большое строительство. Роснефть строит завод по производству судов, верфь «Звезда» восстанавливается, которая работала на уничтожение флота долгое время. Она теперь переформатируется на созидание. Но это одна точка. Да, есть мегаполис – в город, в котором меньше миллиона человек. Но мегаполис по культуре и по стилю жизни – Владивосток. Но все остальное? Когда бизнес принадлежит китайцам, в хорошем случае – корейцам. Если сильно повезет – местным жуликам. Где нет возможности де-факто заниматься ничем.

Я не знаю, как жить и в других регионах. В Забайкалье, где бессмысленно что-либо производить, потому что при нынешних железнодорожных тарифах вы ничего не можете довезти до рынков сбыта. Телушка – полушка, да рубль – перевоз. Я не знаю, как жить в большинстве мест Восточной и Западной Сибири. Да, в райцентре Ачинске, даже в райцентре Канске Красноярского края площадь перед домом культуры значительно лучше заасфальтирована, чем покрыты плиткой Охотный Ряд между Госдумой и Кремлем. Потому что Охотный Ряд обкладывал плиткой господин Собянин, некоторые рестораторы придумали живое пиво, а господин Собянин придумал живую плитку, которая ходит под ногой еще до начала зимы вверх-вниз как живая. А люди, которые управляют Канском, они хотят жить в Канске, они хотят заботиться об этом городе. Получается или не получается – другое дело. Но площадь перед домом культуры в Канске сделана лучше, чем Охотный Ряд в Москве.

Вы мне пишете про Брилева, что он зашелся от восторга, чуть не завизжал, чуть хвостиком не завилял от восторга, когда услышал, что не будет прогрессивной шкалы подоходного налога. Если это так, значит, я ошибся в отношении Брилева. Значит, он, выбирая между подданством Великобритании и гражданством Российской Федерации уже выбрал подданство королевы Елизаветы. Но это проблема не в гражданстве. Это проблема в мироощущении.

Петр, Шатура:

- Была стройка космодрома Восточный. Сколько там было воровства! В моем понимании, такая стройка должна быть на самом высшем уровне на контроле у президента. Каким авторитетом обладает президент и что значат его распоряжения, если на его глазах творится такой беспредельный ужас?

Делягин:

- Я не очень внимательно следил за воровством на строительстве космодрома Восточный. Но насчет авторитета президента мы все видели на протяжении шести лет, когда он в 2012 году подписал майские указы. Это были хорошие указы. Они были направлены на развитие страны, на то, чтобы жить в России стало лучше и работать стало более эффективно и продуктивно. Эти указы полностью игнорировались. Это продолжается до сих пор.

История с космодромом Восточный началась, когда рабочие на стройке космодрома на крышах своих бараков выложили призыв «Путин, спаси!». Потому что у них не было зарплаты, им не платили, это была полная безнадежность, это было как в концлагере. Зарплату они в конце концов получили. Но воровства от этого на стройке не стало меньше. Пока у нас осуществляется политика, полностью противоречащая всем официальным заявлениям президента Российской Федерации Путина, я бы обращал внимание на политику, а не на физические лица, которые у кого-то вызывают какие-то позитивные эмоции.

Обращаю внимание, что сейчас Российская Федерация входит в положение мусорной катастрофы. Не потому что мы вдруг стали в разы больше производить мусора. Не потому что свалки переполнились. Причина другая. До приближенных к государству олигархов дошло, что переработка мусора – очень выгодное дело. Поэтому нас обкладывают налогом на переработку мусора. Сначала искусственно организовали мусорную катастрофу, чтобы мы не возражали. А сейчас облагают налогом. По сути дела, это налог на существование. К реальным затратам на переработку мусора он ни малейшего отношения не имеет.

Олигархи просто взяли эту сферу под контроль. Новые дворяне, теснейшим образом связанные с государством, сросшиеся с государством, чувствующие себя абсолютно неуязвимыми, просто поделили между собой регионы. Какие-то регионы используют как свалку. Например, московский мусор повезут в Архангельскую область. Но при этом людей будут обкладывать налогом принудительно. Плата за вывоз мусора, от которой мы не можем отказаться, не имеем права избежать договора. Это на самом деле налог. Даже не подушевой. Это в средние века, когда вводили подушевой налог, это была прогрессивная система относительно того, что сейчас творится в России. Потому что у нас налог по квадратным метрам.

Подмосковье. Установили норматив: 787 за кубический метр только мусора. Но это кубометр не реально существующего мусора, это некоторый нормативный мусор, который привязан к квадратному метру. У меня есть дача – домик 134 квадратных метра. А рядом с ним стоит домик деревянный 1934 года постройки. Сарайчик такой. С этих зданий только налог на мусор, при том, что в нем живут три человека в течение месяца в году и за это время производят 5 мешков мусора, но за них я заплачу в год более 14 тысяч рублей по нормативу. А если у меня на той же площади будут жить 50 гастарбайтеров в течение 12 месяцев, я тоже буду платить 14 тысяч рублей в год. Но большинство людей на дачах живут не очень долго и мусор не производят или производят очень мало. Так что мусорная война – это просто способ грабежа.

Вадим, Самара:

- Правда ли, что наши ведут переговоры с японцами о передаче им двух Курильских островов в обмен на их инвестиции? Почему до сих пор много людей голосуют за представителей "Единой России"?

Делягин:

- По двум островам. С точки зрения логики, если вы почитаете заявления президента Путина, то про передачу островов там нет ничего. Это некоторые реверансы в сторону Японии, назначение бессмысленных чиновников просто для того, чтобы немножечко показать Китаю, что если они будут вести себя на переговорах жестко, то мы договоримся с японцами. Это вообще не про острова и не про Россию, не про Японию. Это про Китай. Про наши двусторонние отношения. Но это если подходить к ситуации строго логически. Да, конечно, передача островов Японии – это самоубийство для любого политика. С сугубо политической точки зрения борьбы за власть наше государство сейчас совершает самоубийство. Вы же не ожидаете от человека, который находится в состоянии самоубийства, строгого следования логике и строкой реализации своих интересов? Поэтому любые подозрения в отношении нашего государства сегодня представляются совершенно оправданными. Другое дело, что из слов Путина этого не следует.

Отвечу еще Вадиму из Самары. Я провел в Твиттере опрос: после всей политики "Единой России", считаете ли вы, что если на каких-то выборах побеждает «Единая Россия», то это является для вас юридическим доказательством фальсификации этих выборов? 78 % сказали – да, мы считаем, что победа "Единой России" на каких бы то ни было выборах является для нас доказательством фальсификации этих выборов. 20 % сказали, что люди иногда ведут себя нерационально и под воздействием тех или иных факторов – пропаганды, иллюзий, лично симпатичных им людей, под воздействием того, что во многих регионах люди из "Единой России" честные хозяйственники, которые действительно занимаются делом хорошо и люди это ценят, да, люди могут голосовать за «Единую Россию», голосуя тем самым против себя. И 2 % сказали, что «Единая Россия» осуществляет правильную политику, и такой вопрос неуместен. Вот вам соотношение. Естественно, это непрезентативно. Потому что люди, которые читают меня, это не полное отражение российского общества. Но опрос был очень популярен.

Владимир, Пермь:

- Почему в России создана псевдоэкономическая ложная парадигма? У нас постоянно растут цены на все. В советское время этого не было. Хотя экономика тоже была внедрена в мировую систему. Подозреваю, что это делается специально.

Делягин:

- Просто разные задачи у государства. Советское государство пыталось служить народу, стране. Не всегда получалось. Если бы получалось, то мы бы сейчас жили в Советском Союзе. Но оно искренне пыталось это сделать. Я еще застал тех людей. А нынешнее государство занимается тем, что организует воровство у нас. Нас грабят. В каких-то вопросах грабят напрямую, как с ЖКХ. В каких-то направлениях, как в торговле сыром замазочным, они создают условия для того, чтобы нас грабить. С точки зрения управленческой эффективности наше нынешнее государство самое эффективное в мире. А может быть, даже в истории человечества. Другое дело, что функция у него совершенно другая. Не нужно ждать от него того, что ждали от Советской власти.

Александр пишет: «Являетесь ли вы частью или представляете ли вы интересы какой-либо властной группировки? Если да, то какой?» Насколько я понимаю, не являюсь частью и не представляю. Сильно подозреваю, что если я был бы частью какой-нибудь властной группировки, я сидел бы в совершенно другом месте, не в радиостудии. И совсем не обязательно на свободе. Потому что борьба наших властных группировок носит достаточно жесткий характер.

Иван пишет: «Когда надо уничтожить производство ради земли под заводом или ради откатов от тех же самых конкурентов китайцев, тогда начинают говорить о страшных убытках и неэффективности. Если производство меганеэффективное, которое не может платить долги и налоги, но оно принадлежит своим, через которых пилят бюджет, в том числе и инвестиционный, то для распила бюджета меганеэффективного производства с удовольствием списывают и долги, и налоги». Это просто констатация факта, который просто невозможно оспаривать.

Наталья пишет: «Если бы сейчас был Советский Союз, народ бы уже получал все дивиденды от своего государства. А в настоящее время узкий круг мафиозной структуры, взяв власть, все дивиденды присвоил себе. От нас им необходимо частью избавиться, а часть из нас останется рабами». Правдоподобно.

3683 пишет: «Заметил, что после вчерашнего интервью Дмитрия Анатольевича ни один канал не посвятил этому интервью ни одного ток-шоу, где бы обсуждали его тезисы. На моем веку это первый раз. Что это?» Я думаю, что здесь нет никакой интриги, почвы для закулисы. Здесь все очень просто. Мы просто посмотрели интервью Дмитрия Анатольевича. И увидели содержание этого интервью. Если нечего обсуждать, значит, обсуждать нечего. Значит, мы и не обсуждаем. Я думаю, что это общая политика каналов. Не сговариваясь, они это сделали. И для меня это признак достаточно высокого уровня квалификации наших каналов.

Евгений, Белгородская область:

- Многие политологи говорят, что страна катится в пропасть. Социальные катаклизмы неизбежны. Есть ли сегодня в России такая сила, которая сможет нас вывести из этого крутого пике?

Делягин:

- Если бы я знал такую партию или движение, я бы за них агитировал. Можно агитировать так, что никто не поймет, что это агитация, никто не придерется. Я являюсь членом «Справедливой России». Я считаю, что из всего, что есть, это самое лучшее. Вы можете оценить, какая у нас сейчас ситуация. Такой партии, как партия большевиков, в которую нужно было вступать и идти с ними вперед и до конца, я сейчас вам предложить не могу. Дело вкуса.

Господин Никто спрашивает: «Что вы думаете об уничтожении Воробьевым Серпуховского района?» А почему вы только о Серпуховском районе. Господин Воробьев – губернатор всей Московской области. Его политика касается всех. У моего отца дача в Раменском районе Подмосковья. Там сейчас все деревни объявляют городами. Все деревни включают в состав близлежащих городов – городские округа. В результате исчезает возможность самоуправления. Понятно, что у местной власти сил немного. Но люди в деревнях, в селах, в поселках могли избирать свою власть. И эта власть была вполне вменяемой в большинстве мест. Мне очень нравился глава нашего поселка. Благоустройство идет. Те жалкие копейки, которые к нему попадают, он расходует так, что хочется просто сказать спасибо. Теперь все это закончится. Теперь все деньги будут вытаскивать в ближайший райцентр.

Люди из Сходни, где уже это прошло, сказали, что никаких обещанных дорог Воробьев не строит, дороги те же. Но поскольку он втыкает многоэтажную застройку в деревню, то возникают социальные конфликты между жителями новых многоэтажек и обычными людьми, которые хотят жить в своей деревне, резко возрастают пробки, дороги все забиты. Это результат включения сел, деревень и поселков в городские округа. Исчезла даже тень местной власти. Совсем некому жаловаться, совсем не на кого надеяться. Никакая власть не избирается, она только назначается. Ей плевать на жителей маленьких населенных пунктов, потому что все решается в относительно большом городе. Рост налогов примерно в два раза. Потому что никаких льгот уже не будет, которые положены для сельской местности. Это способ уничтожить все льготы, которые существуют для села. И резкий рост числа чиновников в ситуации, когда обещано их сокращение. Это наглая ложь и разрушение повседневной жизни.

Этот метросексуал, люто озабоченный своим пиаром и ничем, кроме своего пиара, не интересующийся, на мой взгляд, это худшее, что случилось с Подмосковьем со времен Великой Отечественной войны. Если кто-то из вас еще вздумает голосовать за «Единую Россию», то пусть он сам себя проклянет.

Иван, Владимир:

- Вы правильно распекаете правительство. Согласились бы вы возглавить правительство и при каких условиях? Или назовите человека, который достоин этого.

Делягин:

- Давайте не будем делить шкуру сгнившего медведя. Я работал на госслужбе с 1990 по 2003 годы. Моей высшей должностью был помощник председателя правительства. Все четыре раза, что я уходил с госслужбы, я уходил сам, по своей воле. Просто потому, что я видел, что я не могу больше менять ситуацию к лучшему. Я не могу ни улучшить ситуацию, ни не допустить глупостей. Если вы ничего не можете сделать, то нужно или воровать, или уходить. Поскольку воровать мне очень скучно, я не компетентен в этих вопросах, то я четыре раза уступал свое место более компетентным государственным управленцам. Если вдруг у нас заведется правительство и государство, которое будет служить народу и стране, а не уничтожать их, то да, я при всех неудобствах государства, конечно…

Что касается премьера, у нас честный человек Юрий Юрьевич Болдырев, с хорошим государственным опытом. Поэтому все ненавидят его. У нас очень квалифицированный экономист и не только экономист Сергей Юрьевич Глазьев. Но я бы предпочел Болдырева на правительства, Глазьева на Банк России. Есть менее известные люди, которых я просто не хочу называть, чтобы их не подставлять. Потому что у них еще может сложиться какая-то карьера в этом государстве. Люди есть. Функционал не тот.

Что касается меня лично, я человек совсем неприхотливый. И меня ставили в том числе на позиции, к которым я, как мне казалось, был абсолютно не приспособлен. Но если надо, значит, надо. Можно выучиться почти всему.

Андрей, Владимир:

- Недавно стало известно, что хотят проверить деятельность бывшего губернатора Владимирской области. И тут же становится известным, что Дмитрий Анатольевич назначает Светлану Орлову аудитором Счетной палаты.

Делягин:

- По-моему, это очень логично. Кто лучше проверит деятельность губернатора Владимирской области госпожи Орловой, чем аудитор Счетной палаты госпожа Орлова? Ей даже не нужно будет документов каких-то искать, кого-то расспрашивать. Она и так все знает. Это называется – повышение эффективности государственного управления. При этом что-то мне подсказывает, что эта проверка не приведет к дискредитации государственной власти. Когда аудитор Счетной палаты госпожа Орлова будет проверять губернатора Владимирской области госпожу Орлову, мы не узнаем ни про воровство, ни про нецелевое использование бюджетных средств. Не будет никакой дискредитации государства. А что еще нужно от Счетной палаты? Это абсолютно беззубый, беспомощный орган, который не может даже требовать возбуждения уголовных дел, она может только униженно просить, ее, скорее всего, пошлют. Так что все очень рационально.

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