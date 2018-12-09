2018-12-09T13:28:50+03:00
Картина недели
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН

Дарья Асламова: «Это была самая страшная суббота. Таких погромов в Париже я не видела с 2005 года»

Подводим информационные итоги недели вместе с Наданой Фридрихсон и Иваном ПанкинымПодводим информационные итоги недели вместе с Наданой Фридрихсон и Иваном Панкиным

Наш специальный корреспондент ведёт свой репортаж из Франции в прямом эфире программы «Картина недели» на Радио «Комсомольская правда»

Дарья Асламова: «Это была самая страшная суббота. Таких погромов в Париже я не видела с 2005 года»

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Подводим информационные итоги недели вместе с политологом Наданой Фридрихсон и Иваном Панкиным. Главные темы:

- Погоромы во Франции. Власть пошла на уступки толпе, но протесты только усились. Масла в огонь подливает Дональд Трамп, поддерживая протесты на улице.

- Умерла правозащитница Людмила Алексеева.

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО. Они сидят так хорошо, что Цеповяз завидует!

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу освободить украинских моряков, которые были задержаны в связи с инцидентом в Керченском проливе.

- Президент Болгарии Румен Радев заявил, что, по его мнению, в инциденте в Керченском проливе были задействованы третьи страны, а не только Россия и Украина.

- Литва ввела санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

- Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту лидера ХДС. Станет ли она новым канцлером Германии?

- Во вторник в газете «Комсомольская правда» в честь 100-летия Александра Солженицына снова, как в 90-м выйдет статья писателя «Как нам обустроить Россию».

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В студии: Иван ПАНКИН, Надана ФРИДРИХСОН
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