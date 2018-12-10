2018-12-10T11:59:34+03:00
ПодЗарядка
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Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

В 2018 году в России стали на 10% чаще давать и брать взятки, чем годом ранее

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

В 2018 году в России стали на 10% чаще давать и брать взятки, чем годом ранее

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай! В Курчатове чиновник отменил совещание из-за присутствия на нём журналистов.

- Инспектор гаджетов.

- В 2018 году в России стали на 10% чаще давать и брать взятки, чем годом ранее. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани. Вы дарите подарки тем, от кого зависит принятие важного для вас решение? Вы принимали подарки от тех, кто вас благодарил заранее? Что для вас взятка и что для вас коррупция?

- Дави на газ. Подсчитали: каждый пятый мотоциклист — девушка! За 10 лет количество женщин, сидящих за рулем мотоцикла, увеличилось вдвое.В России всё-таки появится УАЗ Патриот с автоматом. «Яндекс.Навигатор» научился оплачивать топливо на АЗС.

- Эксперты опубликовали рейтинг наиболее популярных стран у российских туристов. В топ-5 списка, составленного агентством "ТурСтат", вошли Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан и Украина.

- Как украсить елку на Новый год 2019 своими руками.

- В восставшем Париже звучит вальс "На сопках Манчжурии".

- Франция расследует возможную попытку России повлиять на протесты «желтых жилетов». Предполагается, что «связанные с Москвой порядка 600 аккаунтов» пытались влиять на события во Франции, используя, в частности, хэштэг #giletsjaunes («желтые жилеты»). Правоохранительные органы изучают ситуацию, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

- Украинская спецслужба обвинила российских коллег в организации протестов во Франции.

- Голосуем! Что вам запомнилось в 2018 году в стране и мире?

- Чубайс заявил о необходимости сказать «спасибо» российскому бизнесу.

- Финская журналистка лишила Петербург статуса культурной столицы России.

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12 Декабря 2018 7:05 - 11:04

ПодЗарядка

Тема: Врачи госклиник получали приказы предлагать пациентам платные медицинские услуги, а Жириновский призвал россиян не оставлять чаевые официантам и таксистам

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА, Сергей КРАСНОВ
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