2018-12-10T20:14:13+03:00
Глядя в телевизор
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Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Коллеги с НТВ стебутся над ведущим погоды Прохором Шаляпиным

Подводим итоги телевыходных и рассказываем о готовящихся телепроектах в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»Подводим итоги телевыходных и рассказываем о готовящихся телепроектах в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»

Подводим итоги телевыходных и рассказываем о готовящихся телепроектах в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»

Коллеги с НТВ стебутся над ведущим погоды Прохором Шаляпиным

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Главные темы:

- Коллеги с НТВ стебутся над ведущим погоды Прохором Шаляпиным.

- Телеведущий Дмитрий Киселев (Вести недели, Россия 1) проведет рэп-фестиваль на нудистском пляже. Захватит ли рэп отечественное ТВ?

- В России откроется специальный канал с аниме.

- Яндекс подвел итоги 2018 года и подсчитал, какие сериалы и шоу россияне искали чаще всего.

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