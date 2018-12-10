2018-12-10T20:14:13+03:00
Глядя в телевизор
3
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Коллеги с НТВ стебутся над ведущим погоды Прохором Шаляпиным

Подводим итоги телевыходных и рассказываем о готовящихся телепроектах в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»Подводим итоги телевыходных и рассказываем о готовящихся телепроектах в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»

Подводим итоги телевыходных и рассказываем о готовящихся телепроектах в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»

Коллеги с НТВ стебутся над ведущим погоды Прохором Шаляпиным

00:00
00:00

Главные темы:

- Коллеги с НТВ стебутся над ведущим погоды Прохором Шаляпиным.

- Телеведущий Дмитрий Киселев (Вести недели, Россия 1) проведет рэп-фестиваль на нудистском пляже. Захватит ли рэп отечественное ТВ?

- В России откроется специальный канал с аниме.

- Яндекс подвел итоги 2018 года и подсчитал, какие сериалы и шоу россияне искали чаще всего.

Скачать передачу [mp3, 44.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на рассылку радиопередачи «Глядя в телевизор», чтобы не пропускать новые выпуски

3

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России