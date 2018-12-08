Новогодние игрушки, петарды и хлопушки - что опасно для зверушки
Разбираемся с ветеринарным врачом Ильей Середой в эфире программы «Вот такая зверушка!» на Радио «Комсомольская правда», как сделать так, чтобы животные пережили праздники без проблем
Разбираемся с ветеринарным врачом Ильей Середой в эфире программы «Вот такая зверушка!» на Радио «Комсомольская правда», как сделать так, чтобы животные пережили праздники без проблем
Новогодние игрушки, петарды и хлопушки - что опасно для зверушки
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