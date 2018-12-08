2018-12-08T18:32:32+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Новогодние игрушки, петарды и хлопушки - что опасно для зверушки

Разбираемся с ветеринарным врачом Ильей Середой в эфире программы «Вот такая зверушка!» на Радио «Комсомольская правда», как сделать так, чтобы животные пережили праздники без проблемРазбираемся с ветеринарным врачом Ильей Середой в эфире программы «Вот такая зверушка!» на Радио «Комсомольская правда», как сделать так, чтобы животные пережили праздники без проблем

Разбираемся с ветеринарным врачом Ильей Середой в эфире программы «Вот такая зверушка!» на Радио «Комсомольская правда», как сделать так, чтобы животные пережили праздники без проблем

Новогодние игрушки, петарды и хлопушки - что опасно для зверушки

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Вот такая зверушка

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