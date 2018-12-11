2018-12-11T12:13:34+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Обедневший Новый год: россияне берут кредиты на праздник, но все равно стараются экономить

Обсуждаем главные темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Обедневший Новый год: россияне берут кредиты на праздник, но все равно стараются экономить

00:00
00:00

Главные темы:

- Давайте обсудим! Обедневший Новый год: россияне берут кредиты на праздник, но все равно стараются экономить. А вы сколько собрались потратить? Это больше, чем в прошлом году или нет? На эти новогодние праздники россияне потратят на 7% (с учетом инфляции) меньше по сравнению с 2017 годом. А если сравнить нынешний Новый год с докризисным 6-летней давности, то сумма выйдет еще меньше - на 15,4%. Причем не продукты и подарки подешевели, а мы с каждым годом экономим все больше. И это при «беспрецедентном росте зарплат» в 2018 году, о котором говорит министр труда Максим Топилин! А если еще и в долларах посчитать, то обесценивание Нового года составит 41%!

- Хоть стой, хоть падай. Шнуров высмеял рухнувшее в сугроб аэротакси из «Сколково».

- Социологические исследования показывают, что россияне не ждут ничего хорошего от следующего, 2019 года. По данным ВЦИОМа, 57% россиян уверены, что худшие годы впереди. Последний раз такой пессимизм отмечался в 1994 году.

- Учителям и врачам запретят дарить подарки, кроме цветов и блокнотов.

- Дави на газ. Водительские права оцифруют и встроят в универсальное удостоверение личности. МВД назвало самое частое нарушение ПДД. Новый Kia Ceed SW, на котором Бревдо сейчас ездит в окрестностях Сочи.

- Какие новые законы и поправки изменят нашу жизнь в 2019 году.

- Коридоры власти.

- Женщины просят отдельные сидения в самолёте, чтобы избежать домогательств.

- Обычный русский мужик не может отделаться от имиджа Деда Мороза.

Скачать передачу [mp3, 170.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин допустил корректировку закона о митингах
Сообщения об отравлении в столичном лицее "Воробьевы горы" не подтвердились
За 11 месяцев чистый отток капитала из России вырос в 3,3 раза
Супруга футболиста Дениса Глушакова из-за угроз подала заявление в полицию
Мэй не смогла вовремя выбраться из машины перед встречей с Меркель
Глава КС сравнил Конституцию с автомобилем марки Mercedes
В дом главного тренера сборной России по фехтованию забрались воры
Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию
Греф допустил смену названия «Сбербанка»
Россия готова раскрыть переписку с США о вмешательстве в выборы
Time назвал журналиста Джамаля Хашкаджи «Человеком года»
Медведев прибыл в Сабетту, где проведет совещание по развитию Арктики
В отставку подал начальник главка по противодействию экстремизму МВД РФ
Противостояние кота и беговой дорожки попало на видео
Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января
Россия поставит несколько сотен «Терминаторов» в Африку
В Армении задержали российского военнослужащего