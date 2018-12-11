11 Дек. 07:05 2018-12-11T12:13:34+03:00

Обсуждаем главные темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Обедневший Новый год: россияне берут кредиты на праздник, но все равно стараются экономить 00:00 00:00

Главные темы:

- Давайте обсудим! Обедневший Новый год: россияне берут кредиты на праздник, но все равно стараются экономить. А вы сколько собрались потратить? Это больше, чем в прошлом году или нет? На эти новогодние праздники россияне потратят на 7% (с учетом инфляции) меньше по сравнению с 2017 годом. А если сравнить нынешний Новый год с докризисным 6-летней давности, то сумма выйдет еще меньше - на 15,4%. Причем не продукты и подарки подешевели, а мы с каждым годом экономим все больше. И это при «беспрецедентном росте зарплат» в 2018 году, о котором говорит министр труда Максим Топилин! А если еще и в долларах посчитать, то обесценивание Нового года составит 41%!

- Хоть стой, хоть падай. Шнуров высмеял рухнувшее в сугроб аэротакси из «Сколково».

- Социологические исследования показывают, что россияне не ждут ничего хорошего от следующего, 2019 года. По данным ВЦИОМа, 57% россиян уверены, что худшие годы впереди. Последний раз такой пессимизм отмечался в 1994 году.

- Учителям и врачам запретят дарить подарки, кроме цветов и блокнотов.

- Дави на газ. Водительские права оцифруют и встроят в универсальное удостоверение личности. МВД назвало самое частое нарушение ПДД. Новый Kia Ceed SW, на котором Бревдо сейчас ездит в окрестностях Сочи.

- Какие новые законы и поправки изменят нашу жизнь в 2019 году.

- Коридоры власти.

- Женщины просят отдельные сидения в самолёте, чтобы избежать домогательств.

- Обычный русский мужик не может отделаться от имиджа Деда Мороза.