11 Дек. 18:05 2018-12-13T15:23:31+03:00

Работа над дорогами Дмитрия Азарова 00:00 00:00

Челышев:

- В прежние годы Самарская область славилась, в кавычках, плохими дорогами. Летом многие из нас побывали в Самаре на матчах чемпионата мира по футболу и оказались приятно удивлены качеством дорог. Как это удалось?

Азаров:

- Никаких чудес. Эти изменения – результат двух проектов: это подготовка к чемпионату мира по футболу и «Безопасные и качественные дороги». Надеюсь, теперь качество самарских дорог станет для всех привычным, а удивлять будем чем-то иным. У Самарской области огромный потенциал. Сегодня мы очень многое делаем, чтобы все больше людей, побывав в Самаре, захотели остаться в нашем регионе, нашли себе рабочее место и жилье по душе. Делаем при поддержке федерального правительства, благодаря нацпроектам, в которые мы наш регион активно включаем.

Агре:

- Ну, раз без чудес, расскажите, какие работы были выполнены в рамках подготовки к Мундиалю и реализации программы «Безопасные и качественные дороги»?

Азаров:

- Еще в 2012 году, когда я работал мэром Самары, мы стали первым городом, который утвердил муниципальную программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Причем Самара еще не была признана городом-участником чемпионата. Наша программа стала первой в стране, ни региональных, ни федеральных программ еще не было. Но мы были убеждены в том, что наш футбольный город должен принять игры чемпионата, и понимали, что проучить это право можно только системной работой. Благодаря тому, что мы начали готовить проектную документацию заранее, нам удалось включить наши проекты в федеральную программу подготовки. В итоге, к началу турнира в Самаре отремонтировали 213 км дорог, реконструировали и построили с нуля – еще 35 км. Помимо дорог, мы провели реконструкцию международного аэропорта Курумоч, закупили новые автобусы, провели трамвайную линию.

Что касается программы «Безопасные и качественные дороги», то она внесла огромный вклад в наведение порядка в Самарско-Тольяттинской агломерации – самой крупной нестоличной агломерации в стране. Здесь проживает около 2,7 млн. человек. В 2017-2018 годах на цели программы было выделено свыше 8 млрд. В этом году мы отремонтировали 189 км автомобильных дорог, установили 48,5 км барьерного ограждения, построили почти 30 км линий улично-дорожного освещения, установили почти 2000 новых дорожных знака, более 100 светофоров. Уровень нормативного состояния автомобильных дорог в агломерации вырос с 42,2 % до 54,6 %. В рамках нацпроекта к 2024 году этот показатель у нас должен достичь 85 %.

Агре:

- Как вы решаете вопросы с недобросовестными подрядчиками?

Азаров:

- Мы давно начали жестко подходить к отбору подрядчиков, к приемке работ и к гарантийным срокам. С 2011 года я ввел в Самаре практику, когда даже на текущий ремонт гарантийный срок по выполненным контрактам составлял 5 лет. Неоднократно, особенно в первые годы работы этой системы, нам приходилось заставлять подрядчиков переделывать работу. Кто-то это делал добровольно, кто-то – после судебных разбирательств. Кроме того, для контроля за ходом и качеством выполнения работ мы стали активно привлекать общественность. Когда-то ситуация с дорогами в Самаре была очень сложной. И это – мягко говоря. Жители находили более красочные эпитеты. В интернете выпускались фотожабы: фотография разбитой дороги, и в каждой яме – мой портрет. Я не стал прятаться от людей – пригласил их на встречу и рассказал о сложностях формирования муниципального бюджета. Показал, как ситуация будет исправляться – и предложил общественникам участвовать в этой работе вместе с городской администрацией.

Механизмов взаимодействия с общественностью было множество. Это и прямой человеческий контакт, и совместные выезды на контрольные мероприятия, и интернет. Многие из активистов, кто активно включился в эту работу, потом стали участниками ОНФ и сегодня стали видными деятелями не только на территории Самарской области, но известны и во всей России.

Не так важно, какой инструмент коммуникации используется. Главное, чтобы он был настоящим, не декоративным, не попыткой за завесой общественного контроля все сделать так же, как было раньше. Если искренне вовлекать людей в эту работу, все получится. Сегодня мы все знаем, что такое открытое правительство. Именно этот принцип мы и начали тогда реализовывать в Самаре. Не случайно меня пригласили поучаствовать в формировании открытого правительства уже на всей территории Российской Федерации.

Челышев:

- Если говорить о процедурах самого ремонта дорог, что изменилось?

Азаров:

- Мы усложнили критерии отбора подрядчиков, повысили ответственность за некачественное исполнение работ и ужесточили контроль за ходом работ, в том числе со стороны в общественных организаций. В масштабах региона невозможно лично уследить за всем, полностью предотвратить возможный сговор чиновников с подрядчиками. Здесь и приходит на помощь общественный контроль. Те компании, которые выполняют работу некачественно, не укладываются в сроки, вызывают массовое недовольство людей, мы включаем в реестры недобросовестных поставщиков.

Челышев:

- Много уже таких набралось?

Азаров:

- Реестр постоянно пополняется, к сожалению. Сегодня в конкурсах участвуют в основном крупные компании, имеющие серьезную историю. Либо не очень крупные, но добросовестно выполняющие работу. Анализируя результаты проверок общественников, можно говорить о том, что порядок в сфере ремонта и строительства дорог наведен, во всяком случае, его стало намного больше.

Агре:

- Мы в программе не раз обсуждали необходимость освещения дорог и пешеходных переходов. Уделяете ли вы внимание региональным дорогам?

Азаров:

- Мы дополнительно осветили 30 км региональных дорог. Да, они входят в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, но агломерация – это не только Самара и Тольятти: у нас 8 городов и 9 муниципальных районов. Кроме того, нам за два года удалось снизить количество мест концентрации ДТП со 137 до 67 – больше, чем в два раза. Но, конечно, все принимаемые государством меры должны сопровождаться и повышением ответственности участников дорожного движения.

Агре:

- Тогда об ответственности поговорим. Важен не только размер штрафа но и неизбежность его вынесения. Как в Вашем регионе развивается система фото- и видеофиксации нарушений? И второй вопрос: ответственность за какое нарушение лично вам кажется сегодня недостаточной?

Азаров:

- Что касается системы фото- и видеофиксации, то, по нашим оценкам, Самарская область в середине рейтинга регионов. Мы продолжаем активно развиваться, ищем новых партнеров, которые готовы на различных условиях государственно-частного партнерства реализовывать эти проекты, в том числе по весогабаритному контролю. Уверен, что в 2019 году мы начнем реализовывать ряд проектов по увеличению безопасности движения, которые будут связаны не только с системой камер на дорогах, но и с качеством дорожного полотна и организацией дорожного движения. Потенциал региона по дальнейшему снижению аварийности и смертности на дорогах я оцениваю как очень высокий.

Теперь о штрафах… Не стану примерять на себя образ эксперта в этой сфере. Напомню только, что когда в 2004 году появился штраф в 500 рублей за не пристегнутый ремень, это сработало. Тогда много говорили, мол, что это за драконовские меры? Но ведь штраф – только для нарушителей! Не хочешь платить – не нарушай! На недавнем заседании Госсовета мы предложили повышать штрафы. Мера эта непопулярная, но она должна способствовать повышению безопасности, сохранению жизней.

Агре:

- Вы сами пристегиваетесь на заднем сиденье автомобиля?

Азаров:

- На заднем сиденье я это делаю гораздо реже, сознаюсь. Но когда я за рулем, или на переднем пассажирском сиденье, пристегиваюсь всегда.

Агре:

- Сегодня, по статистике, большинство водителей и пассажиров, сидящих в правом переднем кресле, пристегиваются. А вот проблема с ремнями безопасности на заднем ряду остается актуальной. Хотя, в случае ДТП на скоростных трассах у пристегнутых пассажиров заднего ряда шансов уцелеть гораздо больше.

Азаров:

- Обещаю всегда пристегиваться на заднем сиденье. Эту привычку нужно прививать личным примером. У нас в рамках национальных проектов много задач, с которыми одни чиновники не справятся. Невозможно достигнуть желаемой продолжительности жизни без того, чтобы сами граждане начали вести здоровый образ жизни. Если уж это национальные проекты, если это наши национальные, стратегические цели, то включиться в процесс их достижения должны все граждане Российской Федерации.

Челышев:

- В ряде регионов начали внедряться автоматические системы управления дорожным движением. Можно ли оценить определенный эффект от их внедрения в Самарской области?

Азаров:

- Наибольшего эффекта от работы АСУДД удалось достичь на главных магистралях Самарско-Тольяттинской агломерации, это улица Ново-Садовая и Московское шоссе. Автоматизированные системы появились там в рамках подготовки к Чемпионату мира. В июле ГИБДД установила, что пропускная способность Московского шоссе увеличилась в 1,7 раза. А среднее время проезда по этой магистрали благодаря скоординированному режиму работы светофоров, наличию «зеленой волны» сократилось на 22% - 38 %. На минувшей неделе я побывал на 5-м ежегодном форуме «Тольятти – город будущего». Так вот, помимо того, что город это молодой, красивый, динамично развивающийся и выпускающий лучшие автомобили в нашей стране, в Тольятти реализуется «пилот» по внедрению системы «Умный город».

Агре:

- В последние два-три года самые резонансные ДТП – это аварии с участием пассажирского транспорта: такси, автобусов. Как выглядит эта статистика в вашем регионе? Насколько безопасно передвигаться на самарском такси?

Азаров:

- Безопасно, давайте не будем никого пугать. Главная проблема такси – рынок нелегальных перевозок. Министерство транспорта и автомобильных дорог выдало 17 тысяч разрешений, однако многие операторы по-прежнему принимают на работу водителей без лицензий. С этим контингентом постоянно работает ГИБДД вместе с управлением по экономическим преступлениям. В целом ситуация, повторюсь, благополучная. Что касается автобусных перевозок, то в нашем регионе наибольшие показатели смертности на дорогах также связаны именно с этим видом транспорта. В основном в ДТП попадают транзитные автобусы, которые двигаются через территорию области.

Агре:

- Проблема недостаточно подготовленных водителей актуальна для Самарской области?

Азаров:

- Мы должны исходить из профессиональных качеств конкретного человека. Сегодня мы испытываем дефицит водителей городских автобусов. Думаю, такой дефицит есть и в других регионах.

Челышев:

- Поддержу Наталью. Проблема все-таки существует. Культура вождения в России и культура вождения, например, в странах Средней Азии или в закавказских республиках отличаются достаточно сильно. К счастью, в нашу пользу. Все знают правила, все знают, что их нарушать нельзя. Но если наш водитель их уже не нарушает, то большинство водителей из сопредельных государств часто считают, что раз инспектора и камер нет, можно ехать как вздумается.

Азаров:

- Нужно делать хорошо даже тогда, когда никто не видит. Это касается любой работы.

Челышев:

- Хороший слоган для социальной рекламы.

Агре:

- В этом году проходил Всероссийский фестиваль роликов социальной рекламы в области безопасности дорожного движения. Наш центр выбрал шесть лучших работ, которые вошли в конкурсную программу международного фестиваля в Марокко. И лауреатом конкурса стал именно самарский ролик.

Азаров:

- Спасибо. Я хотел бы как-то отметить его создателей.

Челышев:

- В Тольятти на трассе М-5 в районе Волжской ГЭС строится многоуровневая развязка. Недавно вы заявили о начале строительства моста через Волгу в районе Климовки. Зачем вашему региону еще один мост через Волгу?

Азаров:

- Де-факто моста через Волгу у нас нет. Сегодня транспорт переезжает с берега на берег по плотине Жигулевской ГЭС. Но транспортный поток превышает расчетные возможности плотины, которые закладывались 70 лет назад. Мост нам очень нужен. Он примет на себя весь транзитный поток, а плотина будет обслуживать региональные перевозки.

Мы получили поддержку на федеральном уровне, и для этого пришлось здорово потрудиться. Еще в начале года у нас не было даже проекта. Однако по итогам визита президента в Самару появилось поручение главы государства. После этого мы подготовили проект и смету, прошли госэкспертизу и защитили проект на правительственной комиссии. Сегодня уже есть распоряжение председателя правительства начать строительство в 2019 году. Завершить рассчитываем к 2023-му.

Проект для Самарской области стратегический. Мы рассчитываем, что благодаря появлению моста наш регион станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. В течение года я восстанавливал географическую справедливость. Дело в том, что вести коридор удобнее всего именно по территории Самарской области. Но поскольку в какой-то период соседи были более активными, наш регион в проект не попал. Сегодня ситуация меняется. Я рассчитываю, что при внесении изменений в транспортную стратегию России итоговый маршрут будет проходить через Самарскую область.

Конечно, появление моста даст толчок развитию и региона в целом, и Тольятти, в частности.

Кроме того, появление моста крайне важно для развития нашего автомобильного кластера, в том числе для «АвтоВАЗа», который сегодня большую часть продукции отправляет автопоездами.

Вместе с подъездными дорогами строительство моста обойдется примерно в 130 млрд. рублей. Большая часть денег будет выделяться на условиях ГЧП.

Челышев:

- У вас хорошо получилось с чемпионатом мира: вы начали готовиться к нему, еще не зная, окажется ли Самара в числе городов-участников. Я думаю, здесь можно поступить по тому же принципу: начать развивать территории, не дожидаясь итогового маршрута международного транспортного коридора – и тогда Самарскую область точно в него включат.

Агре:

- В рамках наших проектов мы всегда уделяем пристальное внимание детской безопасности. И вот проблема: в стране не производятся качественные детские автокресла. Как вы думаете, крупнейшему в России автопроизводителю было бы интересно занять эту важнейшую нишу?

Азаров:

- Спасибо за предложение, я его записал. Но «АвтоВАЗ» вряд ли будет этим заниматься сам. Его задача – собирать автомобили из комплектующих. Но автомобильный кластер Самарской области – это не только «АвтоВАЗ». Так что я беру ваше предложение в разработку. Кстати, на базе «Ларгуса» уже разработаны два опытных автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями. Машины оснащаются очень удобной аппарелью для въезда коляски. Сама коляска тоже в Самарской области делается. Я поручил в следующем году закупить около десяти таких автомобилей. Будем их также предлагать таксомоторным компаниям. Это важно.