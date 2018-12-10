2018-12-11T18:47:02+03:00
Большая ипотека
Елена АРАКЕЛЯНЕлена АФОНИНА

Квартирный вопрос 2018: итоги рынка недвижимости в уходящем году

Иван Романов, генеральный директор АО "ЛСР.Недвижимость-М" и Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям "Группы ЛСР"Иван Романов, генеральный директор АО "ЛСР.Недвижимость-М" и Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям "Группы ЛСР"Фото: Иван МАКЕЕВ

Что поменялось в этом году и что нас ждёт в следующем, обсуждаем в эфире программы «Большая ипотека» на Радио «Комсомольская правда»

Квартирный вопрос 2018: итоги рынка недвижимости в уходящем году

00:00
00:00

Афонина:

- С вами будут Елена Аракелян, журналист отдела экономики «КП», и я, Елена Афонина. Чем ближе мы подходим к Новому году, тем приятнее не только задуматься о том, какие подарки будут под новогодней елкой в саму новогоднюю ночь, но и получать эти подарки благодаря нашей особой игре «Елки-подарки».

Лена, уповать на судьбу и на волю случая порой просто, как мне кажется, неконструктивно. Надо брать судьбу в свои руки и решать, в том числе квартирный вопрос.

Аракелян:

- А как же без квартиры? Какой может быть лучший подарок к Новому году?

Афонина:

- И к Новому году, и к свадьбе обычно было принято дарить ключи от квартиры. Ну а что в этом плане у нас изменяется, что мы можем успеть до Нового года – вот об этом сегодня поговорим. Мы пригласили в студию генерального директора компании-застройщика «ЛСР. Недвижимость-Москва» Ивана Романова. Также с нами в студии директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям группы «ЛСР» Александр Зильберт.

Аракелян:

- Главный вопрос, который сейчас у многих возникает, - чего ждать от 2019 года в плане возможностей решения своего квартирного вопроса. Ожидания очень разные, у кого-то хорошие, у кого-то не самые хорошие. С чем мы подошли к концу 18-го года на рынке квартир? И чего ждать дальше?

Романов:

- Если коротко описать основные тренды и особенности 2018 года, я бы отметил то, что этот год был удачный для рынка. И одновременно он сопровождался просто революционными изменениями в законодательстве. Одно повлияло на другое, и благодаря этому не только многие девелоперы вывели большое количество объектов в продажу, это расширило возможность выбора, усложнило задачу борьбы за потребителя. Потребитель очень четко обозначил тренд на рынке. Это битва за индивидуальность, за уникальность предложения, за возможность предложить то, чего нет в других проектах. И именно под этим знаком прошел весь 2018 год. Для группы «ЛСР» это был удачный год. Если говорить о результатах продаж за 9 месяцев, то мы увеличили их более чем на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И по Москве в частности у нас выросли продажи на 56%. Это очень хороший результат. Что же двигало спросом?

Афонина:

- Да, в чем заслуга? Или действительно объекты столь привлекательны, или люди так напуганы, что готовы буквально в последний вагон поезда вскакивать?

Романов:

- Объекты, и прежде всего, наш флагманский проект «Зиларт» как раз отвечают этим требованиям потребителя об уникальности предложения и о том, что в каждом из проектов есть какие-то интересные особенности, фишки. В нашем «Зиларте» это есть, и много. И сразу все, что потребитель ожидает, - и уникальная архитектура авторская, и парк, и возможности для отдыха и развития, и очень эргономичные планировки. И все эти вещи сыграли на успешность продаж. Если взять этот проект в частности, то продажи выросли вдвое. Это очень хороший результат. И он прежде всего, наверное, связан с этими общими тенденциями, но если говорить о проекте в частности, то произошло очень серьезное изменение. Дома построены, и то, что раньше была возможность посмотреть только на картинке или на сайте, сейчас можно потрогать вживую и увидеть, что в жизни это выглядит гораздо лучше, чем на картинке. И это очень приятный сюрприз для наших покупателей, они видят этот результат, и они голосуют рублем.

Если же говорить о рынке в целом, то на активизацию спроса и даже в отдельные месяцы на ажиотажный спрос повлияли как раз те самые изменения, о которых мы говорили. Это прежде всего изменения в законодательстве, которое существенно ужесточило со второго полугодия требования к вновь выводимым проектам и к самим компаниям-застройщикам. Из-за этого все понимают, что предложения на рынке будут сокращаться, и нужно принимать решение здесь и сейчас. Кроме того, Центральный банк изменил требования к банкам, которые дают ипотечные кредиты, и это повлияло на изменение ипотечной ставки. Ну и в целом инфляция…

Афонина:

- Да, тенденция сейчас не очень оптимистичная. Потому что мы видим, что потихоньку ипотечная ставка начинает подниматься.

Зильберт:

- Я бы хотел подчеркнуть, что мы не запугиваем. Это такая реальность, в которой мы живем. И действительно, в этом году, во второй половине в частности, сошлась целая совокупность факторов, которые настолько четко и настолько прозрачно объясняют людям, клиентам, что если у вас есть возможность, если вы планировали покупку квартиры, то нужно сделать это действительно здесь и сейчас. Тем более что есть на рынке достойные компании, например, группа «ЛСР» с 25-летней историей (поздравьте нас с юбилеем, который мы отмечаем в этом году). И есть большой выбор у этой компании. И в частности, тот проект «Зиларт», которым мы по праву гордимся, про который совершенно справедливо говорил только что Иван Леонидович. Это такой долгоиграющий проект, огромная территория застройки в 65 гектаров. Очень долго мы его готовили к выходу, к показу лицом, и этот год в этом смысле для него стал абсолютно переломным. Даже еще до того, как первые дома сданы в эксплуатацию, мы открыли рядом с жилым комплексом парк, нашумевший на весь город парк «Тюфелева роща», пространство которого почти в 10 гектаров. Он очень полюбился москвичам. Конечно, когда москвичи увидели, насколько внимательно мы относимся к инфраструктуре своего проекта, это тоже не могло не сказаться на улучшении показателей по продажам. Если я не прав, Иван Леонидович меня поправит, но мне кажется, что в первой очереди, тех домах, которые мы вводим уже в этом году, 4 домах, там практически уже невозможно купить квартиры, там 98 или 99% продано. Конечно, это говорит о том, что проект суперуспешный.

Афонина:

- Сразу возникает вопрос. Я понимаю, что мы сейчас рассказываем об объектах, которые, может быть, москвичам знакомы, а может быть, и нет. Где можно увидеть, посмотреть, найти какую-то информацию дополнительную? В нашем эфире мы вас обязательно обо всем расспросим, но есть же возможность, может быть, даже присмотреть для себя что-то.

Зильберт:

- Всем, кого интересует недвижимость в Москве, конечно, надо прежде всего зайти на наш сайт www.lsr.ru. Там представлены все наши объекты нашего региона московского. Но напомню, что группа «ЛСР» работает не только в Москве, но и в Петербурге, и в Екатеринбурге является федеральным застройщиком. Посмотреть объекты в других городах тоже можно на этом сайте. Но раз уж мы говорим про Москву, то - вот этот сайт. И телефон +7495-228-22-88, по которому можно дозвониться и узнать все подробности о ценах, о месте расположении объектов и т.д. Но я знаю, что большинство людей все равно видят наши объекты, потому что они привлекают внимание. Это «Зиларт», который находится в 5 км от Кремля всего лишь, рядом с Третьим транспортным кольцом. Это жилой комплекс «Ленинградка, 58» - само название говорит о нем. Жилой комплекс «Лучи», который находится в Москве рядом с метро «Солнцево», в 300 метрах. Мы про всё это прекрасно знаем, и знают жители.

Аракелян:

- Мы уже говорили, что прогнозы на 19-й год не самые радостные. Говорили о том, что ипотечная ставка потихоньку растет. Говорили об изменениях в законодательстве, которые тоже могут вызвать разные изменения на рынке, не всегда в пользу покупателей недвижимости. Но у нас сейчас 10 декабря, то есть примерно 20 дней до Нового года все-таки остается. За этот период тоже многое можно успеть. Обычно под Новый год мы ждем каких-то скидок, акций, в том числе и от застройщиков. На что можно рассчитывать в эти оставшиеся дни, что можно успеть?

Зильберт:

- Кроме изменений в условиях ипотечного кредитования и необходимости воспользоваться ныне действующими условиями до того, как они изменились, конечно же, этот год не исключение, и в конце года рождественские, новогодние предложения отличаются очень выгодными условиями приобретения. Так, у нас в проекте «Зиларт» можно купить квартиру с экономией до 1 млн. рублей, на Ленинградке, 58 можно сэкономить до 600 тыс. В «Лучах» в новом корпусе № 7 мы можем предложить квартиры с выгодой до 500 тыс. рублей. Это очень интересное предложение для рынка, уже многие воспользовались им. До конца месяца могут воспользоваться и другие, кто сейчас слышит нас, у кого задача по приобретению жилья на сегодняшний день актуальна.

Афонина:

- Экономия – это отлично. Просто люди не очень финансово состоятельны, чтобы сразу всю сумму заплатить за объект недвижимости – обязательно ипотека, ипотечные проценты.

Зильберт:

- Раз уж неминуемо прозвучало в нашем разговоре слово «ипотека», то надо сказать, что ипотека ипотеке рознь. Да, ипотечная ставка растет, потому что растет ставка Центробанка, происходят другие процессы, которые тоже на это влияют. Скорее всего, к сожалению, мы увидим такой рост и в будущем году. Но группа «ЛСР» как надежный застройщик, как застройщик с хорошо сложившейся за 25 лет существования репутацией, конечно, имеет преференции и имеет собственные условия в различных банках, которые предоставляют отдельные проценты нам по ипотеке. Например, на сегодняшний день у нас, если я не ошибаюсь, можно взять ипотеку с уникальным процентом 5,8%. Конечно, найти подобные предложения на рынке очень сложно у других компаний. Кстати говоря, только сегодня в Telegram-каналах был очередной конкурентный вброс, скажем так, что группа «ЛСР» чуть ли не закрывается и распродает свои активы. Хочу сказать всем недоброжелателям, что группа «ЛСР» не только не…

Афонина:

- Не дождетесь.

Зильберт:

- Во-первых, не дождетесь, а во-вторых, наоборот, столь крупные застройщики прежде всего как раз будут выживать в сложившихся, меняющихся условиях законодательства. Потому что у них очень здоровый бренд, у них большой объем производства, мы федеральная компания. Более того, может быть, кто-то не знает, но мы занимаемся не только девелоперским бизнесом, как группа «ЛСР», но и делаем собственные стройматериалы. То есть мы как раз выживем в любой ситуации, кто бы как ни зубоскалил по этому поводу. А порукой тому – те отношения, в частности, с банками, которые мы имеем на сегодняшний день как раз благодаря тому, что мы застройщики надежные.

Афонина:

- Проще говоря, за эти буквально несколько дней до Нового года человек может найти то, что его интересует, выбрать из всех предложений то, которое его заинтересовало, будь ли то точечная застройка, о которой мы говорили, этот объект находится на…

Зильберт:

- Ленинградка, 58.

Афонина:

- Или большой, масштабный объект, каковым является «Зиларт». Или, например, если кому-то интересен объект за МКАД, там же тоже есть какие-то предложения. То есть можно для себя найти именно то, что тебе необходимо – большая природа или большой город, решайте сами. Что дальше происходит? Человек приходит. Он как действует?

Романов:

- Главное, что требуется от человека, это выбрать по душе объект недвижимости, который его интересует. Мы работаем и в выходные, показываем объекты в выходные. Все делаем для того, чтобы максимально ускорить этот выбор и помочь нашему покупателю с таким выбором. Ну а дальше все очень просто. Если всех денег сейчас нет в наличии, то мы сотрудничаем более чем с 20 банками, все они аккредитовали наши объекты для очень быстрого предоставления ипотечного кредита. Хочется отметить, что в сравнении со среднерыночной ставкой условия, которые предоставляются этими банками для кредитов для покупки наших квартир, чуть лучше, где-то на 0,3-0,7% они лучше, чем среднерыночные показатели. Это как раз еще раз подтверждает, что давние успешные отношения между банками и группой сформировали высокую степень уверенности банков как в достройке этих объектов, так и в своевременном их завершении. Поэтому они готовы предоставить кредит на более лучших условиях. Здесь выигрывает покупатель дважды. Не только благодаря эксклюзивному предложению, приуроченному к Новому году, но еще и благодаря тому, что еще действует эта ставка ниже, чем на рынке.

Зильберт:

- На самом деле доказывать уже никому ничего не надо, потому что всё уже доказали сами покупатели, сами наши клиенты. Наш объект Солнцево, жилой комплекс «Лучи» является лидером среди продаж в Москве во всех классах, то есть самым раскупаемым объектом в Москве. Жилой комплекс «Зиларт» только что на церемонии премии Urban Awards получил сразу три статуэтки, то есть сделал хет-трик, в том числе заслужил не только экспертное мнении жюри, но и покупательское доверие, потому что выиграл голосование на Яндекс.Недвижимость как лучший жилой комплекс Москвы 2018 года. Это тоже, мне кажется, о чем-то говорит.

А что касается того, как сейчас выгоднее и быстрее приобрести, я бы дополнил слова Ивана Леонидовича тем, что, возможно, вашим слушателям будет интересна и довольно уникальная услуга трейд-ин. Когда-то машины предлагались в трейд-ин – сдаешь свою старую и можешь получить новую в зачет старой. И точно так же сейчас мы действуем на рынке недвижимости. Старую квартиру мы можем принять с помощью наших агентов и партнеров в зачет нового жилья во всех вышеназванных объектах. Это тоже довольно интересный способ, как до Нового года успеть купить себе новую квартиру, порадовать себя перед праздниками.

Романов:

- И необходимо отметить, что при условии, что клиент пользуется услугой трейд-ин, он платит за продажу своей квартиры гораздо меньше, чем если бы воспользовался услугами риэлтора на рынке.

Афонина:

- Нам тут говорят, что ипотеки в России нет, ставки заоблачные. Но судя по тем цифрам, которые вы сказали… Заоблачные – это когда я брала ипотеку под 13%. Когда под 5 с небольшим – это, простите, скорее для некоторых мечта, чем реальность.

Аракелян:

- 5,8, по-моему.

Романов:

- Да, 5,8 сейчас. Ставка по стране долгое время снижалась. Просто сейчас все те изменения, о которых мы говорили, заставили ее начать снова отрастать. Но группа «ЛСР» пока еще держится и предлагает рекордные ставки по ипотеке. Обращайтесь, пожалуйста.

Афонина:

- Никого не хочется пугать, но, тем не менее, сейчас мы перешагнем в этот 19-й год, и одномоментно таких резких изменений, чтобы сегодня проснулись – и ужас-ужас, не будет, все будет постепенно. Скажите, почему этот квартирный вопрос вы рекомендуете решить именно в уходящем году?

Зильберт:

- Знаете, это «постепенно», которое вы озвучиваете, оно уже происходит. Каждый месяц все застройщики поднимают цены. Если приглядеться, несколько раз в месяц иногда поднимают цены. Потому что спрос огромный, и это можно видеть на глазах. Да, постепенно, но, с другой стороны, каждый месяц промедления будет стоить вам в итоге крупную сумму.

Романов:

- Последние тенденции на рынке – это повышение цен. И оно обусловлено как раз всеми изменениями, которые мы увидим в ближайшем будущем. Это изменит условия рынка, поэтому многие из нас будут с ностальгией вспоминать те времена, когда по долевому строительству можно было купить квартиры дешево.

Скачать передачу [mp3, 19.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России