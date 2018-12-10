10 Дек. 13:05 2018-12-11T18:47:02+03:00

Квартирный вопрос 2018: итоги рынка недвижимости в уходящем году 00:00 00:00

Афонина:

- С вами будут Елена Аракелян, журналист отдела экономики «КП», и я, Елена Афонина. Чем ближе мы подходим к Новому году, тем приятнее не только задуматься о том, какие подарки будут под новогодней елкой в саму новогоднюю ночь, но и получать эти подарки благодаря нашей особой игре «Елки-подарки».

Лена, уповать на судьбу и на волю случая порой просто, как мне кажется, неконструктивно. Надо брать судьбу в свои руки и решать, в том числе квартирный вопрос.

Аракелян:

- А как же без квартиры? Какой может быть лучший подарок к Новому году?

Афонина:

- И к Новому году, и к свадьбе обычно было принято дарить ключи от квартиры. Ну а что в этом плане у нас изменяется, что мы можем успеть до Нового года – вот об этом сегодня поговорим. Мы пригласили в студию генерального директора компании-застройщика «ЛСР. Недвижимость-Москва» Ивана Романова. Также с нами в студии директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям группы «ЛСР» Александр Зильберт.

Аракелян:

- Главный вопрос, который сейчас у многих возникает, - чего ждать от 2019 года в плане возможностей решения своего квартирного вопроса. Ожидания очень разные, у кого-то хорошие, у кого-то не самые хорошие. С чем мы подошли к концу 18-го года на рынке квартир? И чего ждать дальше?

Романов:

- Если коротко описать основные тренды и особенности 2018 года, я бы отметил то, что этот год был удачный для рынка. И одновременно он сопровождался просто революционными изменениями в законодательстве. Одно повлияло на другое, и благодаря этому не только многие девелоперы вывели большое количество объектов в продажу, это расширило возможность выбора, усложнило задачу борьбы за потребителя. Потребитель очень четко обозначил тренд на рынке. Это битва за индивидуальность, за уникальность предложения, за возможность предложить то, чего нет в других проектах. И именно под этим знаком прошел весь 2018 год. Для группы «ЛСР» это был удачный год. Если говорить о результатах продаж за 9 месяцев, то мы увеличили их более чем на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И по Москве в частности у нас выросли продажи на 56%. Это очень хороший результат. Что же двигало спросом?

Афонина:

- Да, в чем заслуга? Или действительно объекты столь привлекательны, или люди так напуганы, что готовы буквально в последний вагон поезда вскакивать?

Романов:

- Объекты, и прежде всего, наш флагманский проект «Зиларт» как раз отвечают этим требованиям потребителя об уникальности предложения и о том, что в каждом из проектов есть какие-то интересные особенности, фишки. В нашем «Зиларте» это есть, и много. И сразу все, что потребитель ожидает, - и уникальная архитектура авторская, и парк, и возможности для отдыха и развития, и очень эргономичные планировки. И все эти вещи сыграли на успешность продаж. Если взять этот проект в частности, то продажи выросли вдвое. Это очень хороший результат. И он прежде всего, наверное, связан с этими общими тенденциями, но если говорить о проекте в частности, то произошло очень серьезное изменение. Дома построены, и то, что раньше была возможность посмотреть только на картинке или на сайте, сейчас можно потрогать вживую и увидеть, что в жизни это выглядит гораздо лучше, чем на картинке. И это очень приятный сюрприз для наших покупателей, они видят этот результат, и они голосуют рублем.

Если же говорить о рынке в целом, то на активизацию спроса и даже в отдельные месяцы на ажиотажный спрос повлияли как раз те самые изменения, о которых мы говорили. Это прежде всего изменения в законодательстве, которое существенно ужесточило со второго полугодия требования к вновь выводимым проектам и к самим компаниям-застройщикам. Из-за этого все понимают, что предложения на рынке будут сокращаться, и нужно принимать решение здесь и сейчас. Кроме того, Центральный банк изменил требования к банкам, которые дают ипотечные кредиты, и это повлияло на изменение ипотечной ставки. Ну и в целом инфляция…

Афонина:

- Да, тенденция сейчас не очень оптимистичная. Потому что мы видим, что потихоньку ипотечная ставка начинает подниматься.

Зильберт:

- Я бы хотел подчеркнуть, что мы не запугиваем. Это такая реальность, в которой мы живем. И действительно, в этом году, во второй половине в частности, сошлась целая совокупность факторов, которые настолько четко и настолько прозрачно объясняют людям, клиентам, что если у вас есть возможность, если вы планировали покупку квартиры, то нужно сделать это действительно здесь и сейчас. Тем более что есть на рынке достойные компании, например, группа «ЛСР» с 25-летней историей (поздравьте нас с юбилеем, который мы отмечаем в этом году). И есть большой выбор у этой компании. И в частности, тот проект «Зиларт», которым мы по праву гордимся, про который совершенно справедливо говорил только что Иван Леонидович. Это такой долгоиграющий проект, огромная территория застройки в 65 гектаров. Очень долго мы его готовили к выходу, к показу лицом, и этот год в этом смысле для него стал абсолютно переломным. Даже еще до того, как первые дома сданы в эксплуатацию, мы открыли рядом с жилым комплексом парк, нашумевший на весь город парк «Тюфелева роща», пространство которого почти в 10 гектаров. Он очень полюбился москвичам. Конечно, когда москвичи увидели, насколько внимательно мы относимся к инфраструктуре своего проекта, это тоже не могло не сказаться на улучшении показателей по продажам. Если я не прав, Иван Леонидович меня поправит, но мне кажется, что в первой очереди, тех домах, которые мы вводим уже в этом году, 4 домах, там практически уже невозможно купить квартиры, там 98 или 99% продано. Конечно, это говорит о том, что проект суперуспешный.

Афонина:

- Сразу возникает вопрос. Я понимаю, что мы сейчас рассказываем об объектах, которые, может быть, москвичам знакомы, а может быть, и нет. Где можно увидеть, посмотреть, найти какую-то информацию дополнительную? В нашем эфире мы вас обязательно обо всем расспросим, но есть же возможность, может быть, даже присмотреть для себя что-то.

Зильберт:

- Всем, кого интересует недвижимость в Москве, конечно, надо прежде всего зайти на наш сайт www.lsr.ru. Там представлены все наши объекты нашего региона московского. Но напомню, что группа «ЛСР» работает не только в Москве, но и в Петербурге, и в Екатеринбурге является федеральным застройщиком. Посмотреть объекты в других городах тоже можно на этом сайте. Но раз уж мы говорим про Москву, то - вот этот сайт. И телефон +7495-228-22-88, по которому можно дозвониться и узнать все подробности о ценах, о месте расположении объектов и т.д. Но я знаю, что большинство людей все равно видят наши объекты, потому что они привлекают внимание. Это «Зиларт», который находится в 5 км от Кремля всего лишь, рядом с Третьим транспортным кольцом. Это жилой комплекс «Ленинградка, 58» - само название говорит о нем. Жилой комплекс «Лучи», который находится в Москве рядом с метро «Солнцево», в 300 метрах. Мы про всё это прекрасно знаем, и знают жители.

Аракелян:

- Мы уже говорили, что прогнозы на 19-й год не самые радостные. Говорили о том, что ипотечная ставка потихоньку растет. Говорили об изменениях в законодательстве, которые тоже могут вызвать разные изменения на рынке, не всегда в пользу покупателей недвижимости. Но у нас сейчас 10 декабря, то есть примерно 20 дней до Нового года все-таки остается. За этот период тоже многое можно успеть. Обычно под Новый год мы ждем каких-то скидок, акций, в том числе и от застройщиков. На что можно рассчитывать в эти оставшиеся дни, что можно успеть?

Зильберт:

- Кроме изменений в условиях ипотечного кредитования и необходимости воспользоваться ныне действующими условиями до того, как они изменились, конечно же, этот год не исключение, и в конце года рождественские, новогодние предложения отличаются очень выгодными условиями приобретения. Так, у нас в проекте «Зиларт» можно купить квартиру с экономией до 1 млн. рублей, на Ленинградке, 58 можно сэкономить до 600 тыс. В «Лучах» в новом корпусе № 7 мы можем предложить квартиры с выгодой до 500 тыс. рублей. Это очень интересное предложение для рынка, уже многие воспользовались им. До конца месяца могут воспользоваться и другие, кто сейчас слышит нас, у кого задача по приобретению жилья на сегодняшний день актуальна.

Афонина:

- Экономия – это отлично. Просто люди не очень финансово состоятельны, чтобы сразу всю сумму заплатить за объект недвижимости – обязательно ипотека, ипотечные проценты.

Зильберт:

- Раз уж неминуемо прозвучало в нашем разговоре слово «ипотека», то надо сказать, что ипотека ипотеке рознь. Да, ипотечная ставка растет, потому что растет ставка Центробанка, происходят другие процессы, которые тоже на это влияют. Скорее всего, к сожалению, мы увидим такой рост и в будущем году. Но группа «ЛСР» как надежный застройщик, как застройщик с хорошо сложившейся за 25 лет существования репутацией, конечно, имеет преференции и имеет собственные условия в различных банках, которые предоставляют отдельные проценты нам по ипотеке. Например, на сегодняшний день у нас, если я не ошибаюсь, можно взять ипотеку с уникальным процентом 5,8%. Конечно, найти подобные предложения на рынке очень сложно у других компаний. Кстати говоря, только сегодня в Telegram-каналах был очередной конкурентный вброс, скажем так, что группа «ЛСР» чуть ли не закрывается и распродает свои активы. Хочу сказать всем недоброжелателям, что группа «ЛСР» не только не…

Афонина:

- Не дождетесь.

Зильберт:

- Во-первых, не дождетесь, а во-вторых, наоборот, столь крупные застройщики прежде всего как раз будут выживать в сложившихся, меняющихся условиях законодательства. Потому что у них очень здоровый бренд, у них большой объем производства, мы федеральная компания. Более того, может быть, кто-то не знает, но мы занимаемся не только девелоперским бизнесом, как группа «ЛСР», но и делаем собственные стройматериалы. То есть мы как раз выживем в любой ситуации, кто бы как ни зубоскалил по этому поводу. А порукой тому – те отношения, в частности, с банками, которые мы имеем на сегодняшний день как раз благодаря тому, что мы застройщики надежные.

Афонина:

- Проще говоря, за эти буквально несколько дней до Нового года человек может найти то, что его интересует, выбрать из всех предложений то, которое его заинтересовало, будь ли то точечная застройка, о которой мы говорили, этот объект находится на…

Зильберт:

- Ленинградка, 58.

Афонина:

- Или большой, масштабный объект, каковым является «Зиларт». Или, например, если кому-то интересен объект за МКАД, там же тоже есть какие-то предложения. То есть можно для себя найти именно то, что тебе необходимо – большая природа или большой город, решайте сами. Что дальше происходит? Человек приходит. Он как действует?

Романов:

- Главное, что требуется от человека, это выбрать по душе объект недвижимости, который его интересует. Мы работаем и в выходные, показываем объекты в выходные. Все делаем для того, чтобы максимально ускорить этот выбор и помочь нашему покупателю с таким выбором. Ну а дальше все очень просто. Если всех денег сейчас нет в наличии, то мы сотрудничаем более чем с 20 банками, все они аккредитовали наши объекты для очень быстрого предоставления ипотечного кредита. Хочется отметить, что в сравнении со среднерыночной ставкой условия, которые предоставляются этими банками для кредитов для покупки наших квартир, чуть лучше, где-то на 0,3-0,7% они лучше, чем среднерыночные показатели. Это как раз еще раз подтверждает, что давние успешные отношения между банками и группой сформировали высокую степень уверенности банков как в достройке этих объектов, так и в своевременном их завершении. Поэтому они готовы предоставить кредит на более лучших условиях. Здесь выигрывает покупатель дважды. Не только благодаря эксклюзивному предложению, приуроченному к Новому году, но еще и благодаря тому, что еще действует эта ставка ниже, чем на рынке.

Зильберт:

- На самом деле доказывать уже никому ничего не надо, потому что всё уже доказали сами покупатели, сами наши клиенты. Наш объект Солнцево, жилой комплекс «Лучи» является лидером среди продаж в Москве во всех классах, то есть самым раскупаемым объектом в Москве. Жилой комплекс «Зиларт» только что на церемонии премии Urban Awards получил сразу три статуэтки, то есть сделал хет-трик, в том числе заслужил не только экспертное мнении жюри, но и покупательское доверие, потому что выиграл голосование на Яндекс.Недвижимость как лучший жилой комплекс Москвы 2018 года. Это тоже, мне кажется, о чем-то говорит.

А что касается того, как сейчас выгоднее и быстрее приобрести, я бы дополнил слова Ивана Леонидовича тем, что, возможно, вашим слушателям будет интересна и довольно уникальная услуга трейд-ин. Когда-то машины предлагались в трейд-ин – сдаешь свою старую и можешь получить новую в зачет старой. И точно так же сейчас мы действуем на рынке недвижимости. Старую квартиру мы можем принять с помощью наших агентов и партнеров в зачет нового жилья во всех вышеназванных объектах. Это тоже довольно интересный способ, как до Нового года успеть купить себе новую квартиру, порадовать себя перед праздниками.

Романов:

- И необходимо отметить, что при условии, что клиент пользуется услугой трейд-ин, он платит за продажу своей квартиры гораздо меньше, чем если бы воспользовался услугами риэлтора на рынке.

Афонина:

- Нам тут говорят, что ипотеки в России нет, ставки заоблачные. Но судя по тем цифрам, которые вы сказали… Заоблачные – это когда я брала ипотеку под 13%. Когда под 5 с небольшим – это, простите, скорее для некоторых мечта, чем реальность.

Аракелян:

- 5,8, по-моему.

Романов:

- Да, 5,8 сейчас. Ставка по стране долгое время снижалась. Просто сейчас все те изменения, о которых мы говорили, заставили ее начать снова отрастать. Но группа «ЛСР» пока еще держится и предлагает рекордные ставки по ипотеке. Обращайтесь, пожалуйста.

Афонина:

- Никого не хочется пугать, но, тем не менее, сейчас мы перешагнем в этот 19-й год, и одномоментно таких резких изменений, чтобы сегодня проснулись – и ужас-ужас, не будет, все будет постепенно. Скажите, почему этот квартирный вопрос вы рекомендуете решить именно в уходящем году?

Зильберт:

- Знаете, это «постепенно», которое вы озвучиваете, оно уже происходит. Каждый месяц все застройщики поднимают цены. Если приглядеться, несколько раз в месяц иногда поднимают цены. Потому что спрос огромный, и это можно видеть на глазах. Да, постепенно, но, с другой стороны, каждый месяц промедления будет стоить вам в итоге крупную сумму.

Романов:

- Последние тенденции на рынке – это повышение цен. И оно обусловлено как раз всеми изменениями, которые мы увидим в ближайшем будущем. Это изменит условия рынка, поэтому многие из нас будут с ностальгией вспоминать те времена, когда по долевому строительству можно было купить квартиры дешево.