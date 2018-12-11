2018-12-11T23:43:12+03:00
История современности
Александр ГРИШИН@orgstruk

25 лет Конституции РФ: "Это не брошюрка на книжной полке, это документ каждодневного использования, инструкция по управлению своим государством, своим будущим".

25 лет Конституции РФ25 лет Конституции РФФото: Анатолий ЖДАНОВ

12 декабря 1993 года был принят основной закон Российской Федерации. В гостях у Радио "Комсомольская правда" один из четырех основных создателей современной российской Конституции государственный деятель Сергей Шахрай

25 лет Конституции РФ: "Это не брошюрка на книжной полке, это документ каждодневного использования, инструкция по управлению своим государством, своим будущим".

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