25 лет Конституции РФ: "Это не брошюрка на книжной полке, это документ каждодневного использования, инструкция по управлению своим государством, своим будущим".
25 лет Конституции РФФото: Анатолий ЖДАНОВ
12 декабря 1993 года был принят основной закон Российской Федерации. В гостях у Радио "Комсомольская правда" один из четырех основных создателей современной российской Конституции государственный деятель Сергей Шахрай
25 лет Конституции РФ: "Это не брошюрка на книжной полке, это документ каждодневного использования, инструкция по управлению своим государством, своим будущим".
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