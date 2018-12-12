2018-12-12T13:47:42+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Врачи госклиник получали приказы предлагать пациентам платные медицинские услуги, а Жириновский призвал россиян не оставлять чаевые официантам и таксистам

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Врачи госклиник получали приказы предлагать пациентам платные медицинские услуги, а Жириновский призвал россиян не оставлять чаевые официантам и таксистам

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Главные темы:

- Вопрос дня: кого хотите пригласить на Голубой огонек (Первый канал анонсировал Басту).

- Четверть опрошенных ОНФ врачей государственных клиник получали от руководства распоряжения предлагать пациентам платные медицинские услуги.

- Жириновский призвал граждан России не давать чаевые официантам и таксистам.

- «Для меня российский туризм мертв!» Что происходит(происходило) с туристами на Хайнане.

- Платную парковку можно будет бронировать заранее.

- Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 36 позиций.

- Организаторы конкурса из-за пранка отменили голосование за красавицу из Первоуральска.

- Минтруд внёс в правительство проект об электронных трудовых книжках.

- В России появятся цифровые социальные карты для пенсионеров.

- Дави на газ. Рынок автомобилей с пробегом стареет. Массовый отзыв «Лады», «Шкоды» и не только.

- Установка «умного счетчика» на газ в квартире обойдется в 5 тысяч рублей. И покупать оборудование, вероятнее всего, придется самим гражданам.

- Коридоры власти.

- Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призывает найти место для обучения семейным ценностям в образовательных учреждениях.

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