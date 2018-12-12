Врачи госклиник получали приказы предлагать пациентам платные медицинские услуги, а Жириновский призвал россиян не оставлять чаевые официантам и таксистам
Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
Врачи госклиник получали приказы предлагать пациентам платные медицинские услуги, а Жириновский призвал россиян не оставлять чаевые официантам и таксистам
Главные темы:
- Вопрос дня: кого хотите пригласить на Голубой огонек (Первый канал анонсировал Басту).
- Четверть опрошенных ОНФ врачей государственных клиник получали от руководства распоряжения предлагать пациентам платные медицинские услуги.
- Жириновский призвал граждан России не давать чаевые официантам и таксистам.
- «Для меня российский туризм мертв!» Что происходит(происходило) с туристами на Хайнане.
- Платную парковку можно будет бронировать заранее.
- Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 36 позиций.
- Организаторы конкурса из-за пранка отменили голосование за красавицу из Первоуральска.
- Минтруд внёс в правительство проект об электронных трудовых книжках.
- В России появятся цифровые социальные карты для пенсионеров.
- Дави на газ. Рынок автомобилей с пробегом стареет. Массовый отзыв «Лады», «Шкоды» и не только.
- Установка «умного счетчика» на газ в квартире обойдется в 5 тысяч рублей. И покупать оборудование, вероятнее всего, придется самим гражданам.
- Коридоры власти.
- Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призывает найти место для обучения семейным ценностям в образовательных учреждениях.