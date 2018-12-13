СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-13T13:48:28+03:00

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «Подзарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Путин, Черчесов или ... Кто ваш «Человек года - 2018»? 00:00 00:00

Главные темы:

- Говядину и баранину обвинили в болезнях сердца. Ученые впервые раскрыли биологические механизмы, благодаря которым регулярное потребление говядины, свинины или баранины повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

- Хоть стой, хоть падай! «Тужься!»: акушерки сняли ролик о своей работе на клип Ольги Бузовой.

- Радио «Комсомольская правда» начинает подводить итоги года. И конечно же, мы собираемся делать это вместе с нашими слушателями. Предлагаем вместе определить человека года в России.Кто в последние 12 месяцев заставлял нас смеяться, удивляться, спорить до хрипоты или снова и снова слушать о себе новые подробности в эфире «Комсомолки»? Президент Владимир Путин или главный тренер сборной по футболу Станислав Черчесов? Мэр Москвы Сергей Собянин или министр обороны Сергей Шойгу? Блогер Юрий Дудь или рэпер Хаски? Олимпийская чемпионка Алина Загитова или светская львица и политик Ксения Собчак? Голосуем!

- Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января 2019 года будет для всех разной. Тем временем ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила ПФР досрочно выплатить январские пенсии в декабре.

- Пермским школам запретили выгонять детей с уроков за пирсинг и яркий цвет волос.

- Производители и Росстат разошлись в оценке стоимости оливье. Килограмм салата «Оливье» в конце 2018 года будет стоить на 1 рубль дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, его цена составит 268,46 рублей, такую оценку дали эксперты Национального союза производителей плодов и овощей. Росстат же считает иначе: согласно свежим подсчетам, в среднем по стране оливье подорожал более чем на 5%, набор продуктов для сельди под шубой — почти на 1%.

- Безработный из Екатеринбурга отправил видео Джейсону Стэйтему и теперь претендует на роль в фильме Гая Ричи.

- Роскомнадзор намерен добиться принятия закона, позволяющего ограничить работу Google на территории России в том случае, если компания продолжит игнорировать требование фильтровать поисковую выдачу в соответствии с российским законодательством.

- Дави на газ. Госдума приняла закон о продлении 20-дневного срока, предусмотренного для уплаты административного штрафа ГИБДД в размере 50 процентов от суммы. «Да кому он вообще нужен»: Госдума приняла поправки о борьбе с «серым» техосмотром. KIA готовит пять новинок для России в 2019 году.

- Вот это кино! Обзор новинок кинопроката: на что стоит сходить.

- Специалисты Роскачества проанализировали данные сервиса для поиска авиабилетов Aviasales и выяснили, что 70 процентов всех перелетов на новогодние праздники с 30 декабря по 8 января приходятся на внутренние направления.

- Рэп-разборки добрались до президента.

- Коридоры власти.

- В Москве могут увеличить штраф за проезд в метрополитене с кофе и другими открытыми напитками.

- Как заработать в Новый год: няни, догситтеры, таксисты.

- В Госдуму внесли проект о наказании за оскорбление государства в Сети.