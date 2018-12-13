13 Дек. 15:32 2018-12-14T15:36:02+03:00

Подводим итоги VI Международной премии «Малая энергетика – большие достижения» 00:00 00:00

А. Челышев:

- Вы слушаете радио "Комсомольская правда», у микрофона Антон Челышев. Здравствуйте. 7 декабря в Москве прошла торжественная церемония вручения 6-й международной премии «Малая энергетика – большие достижения». На сегодня это единственная в мире награда, которая вручается компаниям и организациям, реализовавшим лучшие проекты сфере малой, распределенной и альтернативной энергетики в России и за рубежом. Премию учредила Российская ассоциация малой энергетики. В этом году церемония проходила при официальной поддержке бизнес-объединения «Деловая Россия», комитета энергетики Госдумы и Минэнерго Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты и вызвала большой интерес у профильных энергетических предприятий. На церемонию вручения премии в столицу России приехали представители 50 компаний-финалистов из разных регионов нашей страны, а также из Японии, Италии, Германии, Беларуси. Кому достались статуэтки «Золотая молния», как определялись победители, какие проекты удивили и порадовали, в чем миссия премии и, наконец, каковы перспективы развития малой энергетики в нашей стране, - вот об этом обо всем мы сегодня поговорим с организатором конкурса – президентом Российской ассоциации малой энергетики, директором группы компаний МКС, членом генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Максимом Загорновым. Максим Александрович, здравствуйте.

М. Загорнов:

- Здравствуйте.

А. Челышев:

- И с заместителем генерального директора группы компаний «Хевел», компании, которая стала победителем 4-й международной премии «Малая энергетики – большие достижения» с номинации «За вклад в развитие отрасли» Антоном Усачевым. Антон Михайлович, добрый день.

А. Усачев:

- Добрый день.

А. Челышев:

- Максим Александрович, в октябре мы с вами встречались в этой студии. И готовились мы к подведению итогов VI-й международной премии «Малая энергетика – большие достижения». Вот «Золотые молнии» вручены. Первый вопрос – кому?

М. Загорнов:

- Победителями в этом году у нас стали белорусская компания «ЭНЭКА» с интересным проектом в Брестской области – биогазовым проектом. Также итальянская компания AB Group с проектом в Сан-Паулу, Бразилия, мощностью 30 мегаватт, тоже на биогазе. Это компания ПАО «РусГидро» и японская компания Komaihaltec. Интересный проект – это ветряная электростанцию, мощность 900 киловатт в Якутии. Также Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований. Проект отличается тем, что это был катамаран на солнечных батареях. Проект, я считаю, очень перспективный. И Южно-Уральский государственный университет с их накопителем. Накопитель интересен тем, что преобразование идет именно в химический вид энергии. И была очень интересная номинация – это «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли». Но здесь безоговорочную победу получила компания «Хевел». Она занимается разработкой и производством солнечных батарей и является лидером в России. Они поставили порядка 170 мегаватт, уже произвели и установили. Сегодня про эту компанию подробно мы услышим.

А. Челышев:

- Собственно, из первых уст услышим от Антона Михайловича, который в нашей студии присутствует, с которым мы уже поздоровались. И которому обязательно зададим соответствующие вопросы. Ну вот победители – да. Но расскажите вообще, насколько в целом активны были номинанты, сколько было заявок, откуда, в каких номинациях шла самая напряженная борьба?

М. Загорнов:

- В этом году у нас было представлено 90 работ. Работы очень интересные. География очень обширная. Это и Бразилия, и Япония, Германия. А также проект был очень интересный в городе Нью-Йорке. Много проектов было, конечно, из России. Ну и хотелось отметить, что в этом году очень был широкий состав экспертного жюри – 25 экспертов. Была напряженная борьба. Конечно, много было споров. И вот как результатом, то есть тех номинантов, которых я назвал, компании, то есть они вышли в лидеры и победили. То есть это очень интересные компании, очень интересные проекты.

А. Челышев:

- Вы говорили, что миссия премии – объединение всех основных игроков рынка распределенной генерации для обмена опытом, для обмена технологией, в целом для развития отрасли. Как вы считаете, удалось ли в этом году сделать еще несколько шагов к достижению вот этой цели?

М. Загорнов:

- Конечно, эта премия в первую очередь интересна тем, что выводятся самые лучшие работы, которые были не только в России сделаны, но и за рубежом. Это идет обмен опытом. Встречаются инжиниринговые компании, которые в обычной жизни конкурируют с собой. Именно вот эта площадка, когда компании могут пообщаться и поделиться своим опытом. Я считаю, что это позволяет более эффективно развивать нашу распределенную генерацию в России. То есть мы, помимо российского опыта, повторюсь, собираем еще международный, все, что есть, самые лучшие проекты, которые есть в мире, мы их все собираем и изучаем.

А. Челышев:

- На самом деле ответом на вот вопрос, который я задал, могла бы стать цифра совокупной мощности объектов распределенной генерации в России. Вот какова, собственно, эта цифра по итогам 2018 года?

М. Загорнов:

- Скажем, информация от центра «Сколково», сегодня у нас распределенная генерация – это порядка 9 % в общем балансе энергохозяйства страны.

А. Челышев:

- Это очень большая цифра.

М. Загорнов:

- Большая цифра, согласен. Но я думаю, там еще очень много всяких дизель-генераторов в этой цифре. Поэтому реально распределенная генерация, которая работает там, газовая, значит, ветряная, солнечная, я думаю, что порядка 4 % где-то.

А. Челышев:

- Как, по-вашему, в целом насколько высокий уровень реализации проектов был в этом году? И какие объекты вас больше всего удивили, порадовали?

М. Загорнов:

- Меня, конечно, в этом году удивляют объемы ввода солнечной энергетики. Победитель – это компания «Хевел», вот эти 169 мегаватт, откровенно говоря, это очень большая цифра. Это огромные, видимо, поля этих солнечных батарей, да, установлены. Для нас это было неожиданностью. Но здесь важным фактором является то, что это наш отечественный производитель, видимо, хорошая цена солнечных батарей, в общем-то. И молодцы ребята. То есть потому что вот именно по солнечным батареям мы раньше проигрывали очень сильно зарубежным поставщикам и производителям. А в целом по объектам сейчас, конечно, набирает это биогаз. Но пока в России у нас дешевый газ, я думаю, что газовая энергетика традиционная у нас будет все-таки в приоритете.

А. Челышев:

- Я предлагаю вот прямо сейчас дать слово представителю белорусской компании «ЭНЭКА», она победила в первой номинации – «Лучший проект в сфере малой энергетики мощностью до 5 мегаватт». И комментарий этого результата мы услышим в исполнении заместителя директора компании «ЭНЭКА» Виталия Лысенко.

В. Лысенко:

- Уникальность данных объектов заключается в первую очередь в их экологическом эффекте. Дело в том, что мы используем по факту отходы производства. При этом производя тепловую и электрическую энергию. Попутно мы решаем экологические проблемы путем уменьшения воздействия данных отходов на окружающую среду. Плюс вдобавок ко всему мы снижаем выбросы парниковых газов в атмосферу. В частности, это метан, парниковый эффект которого в 25 раз сильнее, чем углекислый газ. Но большая часть наших реализованных объектов – это в первую очередь экономические объекты. Присутствует экономическая составляющая. Выгода для инвесторов. За счет чего это вообще реализуется? Дело в том, что у нас в Беларуси нет собственных источников энергии. Нет ископаемых видов топлива. И из-за этого на уровне правительства поддерживается использование альтернативных источников энергии.

А. Челышев:

- Это был заместитель директора компании «ЭНЭКА» - победителя премии «Малая энергетика – большие достижения» в первой номинации. «Лучший проект в сфере малой энергетики мощностью до 5 мегаватт» Виталий Лысенко. Ну, и сразу же было бы логично дать слово победителю во второй номинации – «Лучший проект в сфере малой энергетики мощностью от 5 мегаватт». И в этой номинации победила компания AB Group с энергоцентром на свалочном газе в бразильском Сан-Паулу. Слово предоставляется Даниилу Курганову – представителю AB Group.

Д. Курганов:

- Как говорят современные социологи: мусор – это новая нефть. Поэтому все, что можно сделать из мусора, различные способы переработки, различные способы утилизации – это одна из самых важных, наверное, мировых проблем и один из самых больших глобальных трендов сейчас, и в энергетике в том числе. С точки зрения энергетики, свалки можно использовать различными способами. И консервированные, и уже расконсервированные, скажем так. Мы в Бразилии и в других странах построили довольно много проектов, которые занимаются переработкой свалочного газа. То есть, что это такое? Каждая свалка – в ней много органики. Органика бродит. Соответственно, в атмосферу выделяется газ. Это не такой хороший газ, как природный газ, но его тоже можно сжигать. Его можно определенным образом очищать и сжигать. Вот в Бразилии 30-мегаваттный проект мы построили. Это самый большой проект на газопоршневых установках Jenbacher и, возможно, самый большой в мире. Конкретно наш проект сделан на всего лишь небольшой части одной из самых больших свалок в Бразилии. Вообще эта свалка может обеспечивать энергией чуть ли не весь город Сан-Паулу несколько лет.

А. Челышев:

- Это был представитель компании AB Group Даниил Курганов. Максим Александрович, ну, а я предлагаю сразу перейти к третьей номинации – «Лучший проект в сфере альтернативной энергетики». Расскажите, пожалуйста, о том, как выглядела борьба в этой номинации? Ну и, собственно, еще раз – кто победил.

М. Загорнов:

- В третьей номинации у нас была особо напряженная борьба. Было всего 13 проектов-финалистов. Конечно, с большим перевесом у нас победил очень интересный проект, еще раз повторюсь, это ПАО «РусГидро» с японской компанией Komaihaltec. Это ветряная электростанция 900 киловатт. Особенность этого проекта была в том, что она предназначена была для работ в -50 градусов. И, конечно, я хотел отметить, что там очень высокие тарифы на электроэнергию, как раз вот в этой области. Связано с завозом огромного количества топлива. И стоимость электроэнергии там в ряде регионов достигает до 80 рублей за киловатт-час.

А. Челышев:

- Прямо сейчас у нас есть возможность узнать подробнее о проекте-победителе в этой номинации – ветряной станции в поселке Тикси - из уст заместителя генерального директора, директора дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергея Васильева.

С. Васильев:

- У нас много строится сейчас ветрогенераторов. Уникальность нашего объекта в том, что он строится в изолированном энергорайоне. Ветрогенераторы сопряжены непосредственно с потребителем. Это совершенно другое техническое решение, оно более сложное. Кроме того, в этих изолированных районах ветроэнергетика объективно необходима. Представьте ситуацию, топливо, которое производится для того, чтобы снабжать электрической энергией удаленные энергорайоны, такие как Тикси, в течение года оно только доставляется до дизельной станции. Поэтому объективно необходимо заменять дорогостоящее топливо альтернативной энергетикой. Над этим мы сейчас работаем. К сожалению, это очень большие профессиональные проблемы возникают. Во-первых, сопряжение с потребителем, климатические условия. Ветрогенератор, который мы сейчас представляем, он работает в экстремальных арктических условиях и способен работать в условиях скорости ветра от 3 м/с до 30 м/с.

А. Челышев:

- Это был заместитель генерального директора, директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей Васильев. И вот, Антон Михайлович, я вам хочу несколько вопросов задать. Группа компаний «Хевел» стала победителем 6-й международной премии «Малая энергетика – большие достижения» в номинации «За вклад в развитие отрасли». Ваша компания в принципе рекордсмен по количеству полученных «Золотых молний» в разные годы. В этом году у вас самая почетная статуэтка – «За вклад в развитие отрасли». Как вы сами этот вклад оцениваете? Вклад группы компаний «Хевел» в развитие отрасли альтернативной энергетики в нашей стране?

А. Усачев:

- Антон, спасибо за вопрос. Я хотел бы отметить, что скорость развития нашей компании она должна была соответствовать скорости развития международной отрасли солнечной энергетики. Потому что каждый месяц, каждый квартал в мировой солнечной энергетике происходит очень много событий. Растет эффективность солнечных модулей, растет объем построенной солнечной генерации. Сегодня вы знаете, что она по объемам, по вводу новых солнечных электростанций опережает сегодня уже даже угольную и газовую генерацию в мире. И поэтому ежегодно мы в России строим много электростанций солнечных. На сегодня, вот Максим уже отметил, построено почти 200 мегаватт солнечной генерации новой. Кроме того, мы развиваем новые сегменты, как раз вот мы их и номинировали в том числе на вот эту вот премию «Малая энергетика – большие достижения». Я говорю про развитие микрогенераций, что очень важно. Я думаю, что вашим слушателям это будет тоже интересно. Потому что скоро в России э тот сегмент будет очень поддержан правительством. И каждый житель сможет себе на крышу устанавливать солнечные модули и излишки отправлять в сеть. Тем самым он сможет обеспечивать себе экономию и снижать счет на оплату электрической энергии.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор. "Комсомольская правда". Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии организатор международной премии «Малая энергетика – большие достижения», президент Российской ассоциации малой энергетики, директор группы компаний МКС Максим Загорнов и заместитель генерального директора группы компаний «Хевел» Антон Усачев. Группа компаний «Хевел» стала победителем 6-й международной премии «Малая энергетика – большие достижения» в номинации «За вклад в развитие отрасли». И вот, Антон Михайлович, я вам хочу несколько вопросов задать сейчас. Приятно ли было получить награду? И, собственно, как сам конкурс оцениваете?

А. Усачев:

- Как говорил один из сингапурских лидеров: доверие населения – это самый главный капитал. Конечно же, мы благодарны за столь высокую оценку нашим усилиям. Потому что мы вкладываем миллиарды рублей инвестиций в строительство солнечной генерации, мы вкладываем в разработку, в научные исследования в области солнечной энергетики. Надо сказать, что сама премия – это единственное в России событие и в Восточной Европе, где такой широкий диапазон проектов и специфики. И очень объективная оценка высококвалифицированное жюри. И очень высокий уровень заявленных проектов. Мы вот были рады увидеть проекты еще и других компаний. Потому что среди них мы можем найти в том числе те, которые нам будут интересны для какой-то синергии.

А. Челышев:

- В целом как оцениваете перспективы солнечной энергетики в России? В каких регионах она, скажем, востребована больше, чем в других?

А. Усачев:

- Надо отметить, что по климатическим особенностям наша страна имеет достаточно огромный потенциал. Как вот сегодня было отмечено, в России построено достаточно много солнечных электростанций. Это и Республика Алтай, и Республика Башкортостан, Оренбургская область, Саратовская область, Астраханская область. Реализация проектов в солнечной энергетике продолжится. И есть еще другой очень важный сегмент развития солнечной энергетики – это как раз строительство автономных дизель-солнечных электростанций в труднодоступных поселках, на изолированных территориях, где осложнен либо отсутствует доступ к единой энергосистеме, где проживают наши граждане. И как вот Максим отметил, действительно, там стоимость электрической энергии, вырабатываемой как раз дизельными электростанциями, во многих случаях это уже устаревшие энергообъекты, мы их называем энергопамятниками, то как раз возможность комбинировать дизельную генерацию с солнечной позволяет как раз государству сэкономить миллиарды средств на обеспечение вот этой вот генерации.

А. Челышев:

- Вот об объеме инвестиций давайте немножко поподробнее поговорим. Я знаю, что только за последние два года объем инвестиций группы компаний «Хевел» в различные проекты приблизился к 52 млрд. рублей. Если компания инвестирует, значит, это выгодно. Ну, логично предположить. В связи с этим вопрос: насколько экономически выгодны проекты солнечной генерации у нас в стране?

А. Усачев:

- Если смотреть на динамику, то те же два года назад окупаемость проектов солнечной энергетики достигала 15 лет. Сегодня в силу того, что оборудование солнечной генерации, компоненты, комплектующие подешевели на 20-30%, сегодня срок окупаемости солнечных электростанций стал сокращаться на юге России, например, для объектов частного домохозяйства срок окупаемости составляет уже порядка 8-10 лет. В центральной полосе это чуть выше срок. Но, например, если говорить о труднодоступных территориях и поселках с изолированным энергоснабжением, то там срок окупаемости солнечных электростанций сегодня достигает уже 3-4 лет.

А. Челышев:

- Максим Александрович, вот развитие альтернативной энергетики стало стимулом для производства оборудования, которое позволяет эту чистую энергию вырабатывать. С производственным оборудованием для распределенной генерации что-то подобное происходит? И если да, то насколько сильны здесь позиции российских предприятий?

М. Загорнов:

- Ну, по терминологии я хотел бы отметить, что, в принципе, альтернативная энергетика она в распределенную и входит. То есть распределенная она всю полностью энергетику, которая подключена со стороны потребителя, объединяет. Там и газовая, и ветряная, солнечная. Хотел отметить, что, к сожалению, у нас сегодня пока основное оборудование покупается за рубежом – это двигатели. Пока наш отечественный производитель не может предоставить нам хороший двигатель надежный. Но уверяю, как только такой двигатель будет, мы с удовольствием перейдем именно на нашего отечественного производителя, то есть двигатели.

А. Челышев:

- Ну а пока на российском рынке малой энергетики лидируют европейские бренды генерирующего оборудования. Не случайно и вашу премию вот уже шестой год поддерживает европейский партнер – компания МВМ Австрия Гмбх. Нам удалось поговорить на самой церемонии с руководителем российского представительства компании МВМ Австрия Гмбх – Германом Анатольевичем Тепловодским, который вот как объяснил такую востребованность оборудования данного бренда.

Г. Тепловодский:

- Говоря о нашей компании, мы можем сказать, что наша продукция гарантирует выгоду в долгосрочной перспективе. Миссия нашего бренда – энергия, эффективность, экологичность. В России MWM – это более 450 газопоршневых агрегатов единичной мощностью от 400 киловатт до 4,5 мегаватт и более 1 гигаватта общей установочной мощности за последние десять лет.

А. Челышев:

- Так, это был европейский взгляд, комментарий руководителя российского представительства компании MWM Austria Германа Анатольевича Тепловодского. Максим Александрович, давайте к премии вернемся. В рамках конкурса отмечаются лучшие инновационные разработки в сфере энергетики. Очень интересно, что было заявлено в этой номинации в этом году? Какие проекты победили?

М. Загорнов:

- Четвертая номинация у нас победитель – это Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований. И второй победитель – разделили первое место – это Южно-Уральский государственный университет. Подробнее о ней расскажут…

А. Челышев:

- Да, давайте, конечно, прямо сейчас послушаем победителей. В первом случае это Евгений Казанов, автономная некоммерческая организация «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», победила с проектом катамарана «Эковолна». Это первый российский инновационный водный транспорт на электродвигателях и солнечных батареях.

Е. Казанов:

- Мы в этом году провели экспедицию от Балтийского до Каспийского моря, почти 6 тысяч километров без капли бензина. Мы хотели показать всей стране, что можно, не загрязняя воду, двигаться с достаточно приличной скоростью по воде, перевозить грузы. И за этим будущее. Точно так же как на автомобильных дорогах сейчас электротранспорт меняет двигатели внутреннего сгорания, точно так же и на воде электрический транспорт он займет свое достойное место, которое новые технологии позволяют ему занять. Но в нашей стране, проводя наши испытания, наши соревнования - солнечная регата уже более 5 лет, очень консервативные люди, и они не верят, они говорят: в Санкт-Петербурге солнца нет, в Череповце нету солнца, в Москве. И мы сломали этот стереотип. Мы пришли в каждый город. И мы катали людей, детей, то есть более 3 тысяч человек на нашем катамаране побывали. Они смогли своими глазами убедиться, что можно двигаться на таком транспорте.

А. Челышев:

- Ну, и второму победителю в этой номинации слово, конечно, прямо сейчас предоставим. Южно-Уральский государственный университет, проект «Накопитель электроэнергии на базе технологии получения метанола из воды и углекислого газа». От имени группы разработчиков выступит доктор технических наук, заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» энергетического факультета Политехнического института Южно-Уральского госуниверситета Сергей Ганжа.

С. Ганжа:

- Действительно, очень серьезная техническая проблема. Если поставить ее в таком формате – копить ее не просто в аккумуляторные батареи, а копить ее в больших гигантских масштабах, в которых вот мы копим углеводороды страны, и связана она с тем, что само электричество имеет такую природу, что его легко произвести, передать на расстояние, потребить, преобразовать в другие виды энергии. Но вот копить его в формате электрической энергии очень сложно. Самый такой реальный путь и по деньгам рентабельный, и технически обоснованный, - это вот перевести его в другие виды энергии, допустим, в химическую. В чем наша инновация и в чем мы отличаемся от других? Мы вот последовательно вот по этой цепочке дошли до состояния как бы вот этой энергии, где ее можно действительно копить. То есть перевели ее в жидкое топливо. Вот это вот наша инновация. То есть мы электричество переводим в метил, в метиловый спирт. Дальше, используя уже стандартную технологию топливных элементов, мы из метила получаем уже электричество.

А. Челышев:

- Максим Александрович, статуэтки вручены. С каким настроением в 2019 год отрасль вступает?

М. Загорнов:

- Очень были тяжелые 15-16-й год, они закончились. В 18-м году мы видим развитие отрасли достаточно активное на фоне роста электроэнергии. Сейчас наше энергетическое сообщество профессиональное будоражит законопроект, по которому энергонеэффективные потребители должны платить дополнительно за резерв мощности. Мы посчитали, это должно привести к увеличению электроэнергии, например, с 4 рублей до 6-8 рублей. Нас это откинет назад в развитии. Потому что сегодня весь мировой тренд развития энергетики он направлен на распределенную генерацию.

А. Челышев:

- Закончить разговор хотелось бы все-таки словами о премии. В целом как вы оцениваете, насколько вырос уровень проведения конкурса? И какие у премии планы?

М. Загорнов:

- Премия в этом году она более была торжественная. Каждый год у нас премия растет и по количеству участников, и по количеству экспертов, статусность растет этой премии. Малая энергетика, наша распределенная энергетика, какая бы она маленькая ни была, но она очень мобильная и очень динамичная, активная. И мы все-таки наша основная цель – это выход на международные рынки.

А. Челышев:

- В нашей студии были организатор международной премии « Малая энергетика – большие достижения», президент Российской ассоциации малой энергетики, директор группы компаний МКС, член генерального совета бизнес-объединения «Деловая Россия» Максим Загорнов и заместитель генерального директора группы компаний «Хевел» - компании-победителя 6-й международной премии «Малая энергетика – большие достижения» в номинации «За вклад в развитие отрасли» Антон Усачев. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.